無愛無性無溝通，「三無婚姻」該何去何從？

很多人或許難以置信，許多表面看起來平靜不吵不鬧、甚至偶而還會在臉書曬闔家歡的中年夫妻，其實私底下都過著「三無式婚姻」，彼此之間淡漠了愛情，沒有性生活，和對方除了必要的生活談話之外，既不會聊內心的想法，也不會交流深層的問題，雖然都處在一個空間，但卻是各過各的，有著夫妻的名分，卻過著室友的生活，合夥養孩子、付房貸等，成為維繫這段關係的主因。

年輕夫婦遇到相同的狀況，因為考慮未來還有很長的日子要過，通常會乾脆選擇離婚各自奔向新生活，但中年夫妻考慮再過十幾二十年就要邁入老年了，即使離婚也不一定會找到新對象，再說不管是談離婚、財產分割、小孩監護、搬家重新適應環境等，無一不耗力傷神，中年人既要賺錢養家，又要承擔家中老小的責任，根本抽不出心力去處理離婚這麼麻煩的問題，便將就著一天過一天。

一位過著三無婚姻的朋友這樣形容：每當她想改善關係，和先生提議出外旅遊的時候，先生不是嫌遠，不然就是嫌麻煩，好不容易說服他去了，但先生總會因為各種原因發怒，不是旅館不好，就是服務不對，最後朋友覺悟了，不是旅館的問題，也不是行程的問題，而是先生壓根不想和她出門，這才是真正的問題。

另一位過著三無婚姻的長輩說：她老公只關注自己的朋友、家人、工作，很少注意她，只要她一開口說話，先生不是打斷，就是毫無回應，而妻子在長年得不到丈夫感情的回饋後，索性也封閉心房，她不再願意瞭解丈夫的喜怒哀樂，因為也沒人願意瞭解她的，夫妻就這樣互不相干的過了若干年，某日長輩的老公突然因急病去世，長輩卻連一滴眼淚也流不出來，因為在她心中，丈夫早已死去多時了。

還有一位丈夫，對外人總是客客氣氣、對老闆的要求使命必達，對朋友則是笑臉迎人，唯獨對自己的老婆，則只剩下暴躁、厭倦、疲憊。對妻子的任何需要，總以「我在外面已經很累了」來拒絕，於是全世界都可以擁有他美好的那一面，唯獨他的妻子，永遠在接納丈夫不耐煩、兇狠、抱怨的負能量，理由是妻子應該要理解他，應該是那個能承接他情緒的人。

會形成三無婚姻的主因，必然是婚姻中的某一方長期對關係無心經營，單靠對方的包容支撐，如知名導演楊德昌與蔡琴的婚姻，再深究下去，這段感情中從一開始兩人之間便必然是不平等的，否則在走到三無之前，問題早應該可以獲得解決，不管是分手或其它，而正是因為某方的忍耐，才會讓酸掉的關係繼續發酵，而享受愛情紅利的那一方因為虧欠感，通常不會主動提離婚，而是持續擺爛。

三無婚姻若在沒有外力的影響下（例如外遇），結果就看付出多的那一方能不能無怨無悔的接受這樣的關係一輩子，又或者另一方能否覺醒，但人通常很難自動醒悟。

又或者在不離婚的前提下最好的結果之一，是乾脆承認沒有愛情的事實，把對方當成家人、摯友一般相互扶持尊重，而不讓對方有過多的期待與付出，把話說開了，或許反而會有新出路。

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