蔡侑霖專欄／30歲後我們都知而不答！關於寂寞，你是忘記了，還是害怕想起來！

30歲後，回想之前你談了一些戀愛，或太多場戀愛。

被你認定的感情又有幾段，失而復得或痛徹心扉的故事也有一些，有的痛到讓你絕口不提。為了生存，我們必須變得世俗、迎合大眾，不然只會是被愛情市場裡淘汰的那一群。或許，老掉牙的情書我們得放在床底，慢慢來的老派約會也或許不再考慮，就連第一次約會也沒有人在意正式的儀式感。

在如今忙碌的都會愛情中，是否大家對愛情的見解只剩下「速食」、果斷地決定愛與不愛。一個人的孤單，你的情緒提醒你，得要好好找個伴來排解寂寞，來讓旁人稱羨。

20多歲走過「不對」；30歲後，才有本事看清「對的人」

總有人反覆遇見「不對的人」，在愛裡鬼打牆。「愛無能」的初步症狀是害怕談感情，重症則是拒絕接納新對象，就怕麻煩到別人，也麻煩到自己。長到這年紀，若傷到對方太不體面，但也害怕讓自己繼續受傷，傷口痊癒得慢。若再次分手，又得要花上太多時間平復傷口及調適心情。

最美好的年紀，對愛、生命及新事物要懷抱期待及想像，不該恐懼地預設結局。若未遇見，也並非是你不夠優秀或完美。現在的你，要活在當下、要及時行樂，做一些讓自己自在又開心的事。內心有一些黑暗面也沒關係，只要你誠實面對傷口，知道自己的缺失，肯定也明白自己有哪些值得被珍視的優點。傷口癒合後，你只會更珍惜此時此刻的擁有。我們都渴望穩定且未來性的情感，假設看不到，那也只是「尚未到來」的「未來」，活在當下，就也是及時行樂。

在城市裡努力著，有時甚至太用力過生活的人，我們都是同一類人。世界總為我們帶來考驗，但也帶來各種可能。卸下如烏雲般的防衛心、不安感，偶有雨天也沒關係，但迷霧散去時會看見好天氣。起碼，現在這個年紀，不太老也不幼稚，更知道自己不再勉強、強逼自己硬著頭皮去迎合誰的來到。

為了不落單，卻讓自己更加孤單

你強迫自己認識陌生人，路人速成變為伴侶，伴侶又終結熱戀，熱戀喊卡又最是尷尬。相愛的激情褪去，連朋友也做不成，你又成了個體戶。這樣的輪迴越來越熟練，大家更覺得「現代愛情」隨手可得，如此容易說再見。

要是對方有使人不滿的缺點，那就再換另一個人，直到對方符合也滿足自己的「理想情人」標準。愛情裡，你有自己一套不斷篩選的達爾文理論，「適者生存、不適者淘汰」，遊戲規則裡的選擇，雖然費心卻又保持新鮮。但是，難道「不符合就換」的信念，會為你換到最想要、最適合的美好戀人嗎？就算有美好的外表，沒有對話及共鳴，也不過是錯頻的交叉線。誠實地面對心上的傷疤，那些都是花樣年華為我們帶來的成長，你其實都明白自己想要什麼，要留下什麼樣的人。

多年的反覆尋找，心累了、玩夠了，人才會開始嚮往穩定的生活，期望有人一同過簡單且平靜的日常。你無須刻意遺忘年少輕狂的不懂事，那些都已成為你現在的樣子。

不是對方不認真，是你太認真

就算是一段你不看好的感情，思想上看似門當戶對、外表順眼、日常有他的存在更加美好，有一天若無來由地喊停了，你也不要過度費心地挽回，只有單方面想要維繫的關係盼不回從前，你也不必因此封閉自己的心。親愛的，很多時候，他並沒有那麼喜歡你，他或許不曾認真地想跟你在一起。抱歉，不是他不認真，是你太過認真了。要對得起一段關係，他就先從不勉強愛你開始。

就是因為單方面人生太長，雙方面相處太短，二人得要好好認識彼此，對得起對方的時間，也對得起自己的青春。你得明白對方的興趣，甚至是對方不能碰的地雷。一個人的生活背景成就他的性格及人生排序。

二人急忙在一起，卻無心瞭解彼此，不過是膚淺的愛。於是，熱戀消褪後，一方不再有新鮮感，被宣判離場也因為不夠瞭解而多走的冤枉路。

不要急著變好，先面對自己受了傷的自尊

許多人走不出舊愛給的傷痛，沉浸在過往的回憶及情感。面對失去，卻再也來不及珍惜，都請告別「不想失去」的心魔，「不甘願」這三個字，無法為你所憧憬的愛情買單。

有些人「走不出來」的癥結，都是因為「自尊受損」而不放過自己，或許在苦等一個不會有的答案，但你明白分手的理由只有一種。寂寞來襲，若只能以社交軟體、朋友介紹去結識「新人」來忘記「舊人」，也不保證能撫平過往受損的「自尊」。你要做的，是一鼓作氣地向感情道別、正視自己的感覺，就能慢慢修復自己的心。新生活已然開始，成為自己都喜歡、認同的樣子，成為自己都想要時常對話的那種朋友。

在下一段愛情來臨時，你先慢慢來整理生活的步調和心情，靜待的美麗總是在未能預料的時間發生。要得到最好的關係，你可以先讓自己值得。

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