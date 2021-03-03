先道歉才是真男人？婚姻裡的低頭，都是愛的表現

情侶熱戀退去後容易爭吵，夫妻新婚蜜月期過後也容易爭吵，吵架一定會有摩擦和不愉快，所以最重要的就是事後的溝通，但爭吵時兩方撕破臉或是互不相讓，到底要怎麼走到事後的溝通呢？

爭吵時，即使對方講的話有多傷人，還是會需要有人先來退一步，只要有人先示好才能繼續走到事後的溝通。然而，很多人很在意這個舉動，認為這就是先低頭，主動讓步讓人覺得沒面子，以至於很多夫妻都會吵到冷戰和互不理對方，久了反而影響感情。

我和奶爸個性南轅北轍，如果真的要計較起來每天都會吵，幾小時吵一次的類型，但是，自從我決定先讓他以後，我們的爭吵便會很快落幕，所謂的先讓他並不是要我明明知道他有錯還讓他，而是知道他在氣頭上，我先不與他爭辯，直到他恢復理智之後，他清楚知道自己做錯事來低頭，我才會和他說我的想法。

一直以來我都是把他當作兒子在教育，當他在發怒、很盧的時候我視而不見，等他冷靜之後才和他講道理，也因為我持之以恆這樣做，結婚八年以來，久了，他自己會知道，恢復理智之後會去寫信、畫畫，做很多浪漫的事情，就為了道歉。

當你不要把爭吵當成爭吵，你就不會一直爭吵下去，我總是這樣想。爭吵是為了更了解對方的想法，夫妻兩個人生長環境會影響彼此成長之後的所有決定，有時候我們的吵架背後代表的是四個人，包括彼此的父母，那麼自然爭吵不完，但如果你把每次的爭吵的原因，在事後回想，反覆的思考以後，你會發現你能更了解睡在你旁邊的那個人了。

這點不只是用在夫妻身上，情侶相處也是，當一段關係相處越久，到達了一定的階段以後，你會發現兩個人多少會開始爭吵，有時候為了彼此的觀念不合、彼此對未來的規劃、彼此父母的意見等等都會有所口角，這時候一定要磨合出彼此吵架的SOP，先讓步不代表沒面子，也不代表會讓你在這段感情中沒地位，我覺得先讓步只是為了讓爭吵的更完善而已。

每次的爭吵本來就會需要有人願意先退一步，這樣子才能夠讓彼此的誤會化解，讓彼此的關係磨合得更融洽，婚姻中沒有輸贏，不要為了爭一時之氣而輸了整個婚姻的幸福。

以前一開始奶爸在爭吵的時候講話都很意氣用事，講很多傷人和刺激人的話，磨合到現在，他在爭吵時已經會有2%的理智，不像以前一下子就氣昏了頭，什麼話都聽不進去，這就是事後溝通的重要性，兩個人爭吵會明白盡量不要說出傷害對方的話，即使是在爭吵的時候，也學會在事後為對方著想，彼此各退一步。

一段美好的婚姻，決定性的關鍵就在於兩點：

1.懂得感謝對方的付出

2.懂得在適當的時候道歉

先道歉才是真男人、真女人，奶爸每次的道歉都會使盡全力做很多貼心的事，不要再去在意什麼面子，兩個人相處是為了長久，只為了面子是無法經營好婚姻的！

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