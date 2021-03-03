自然產常見問題提醒！產前、待產、產後三階段全攻略

打了減痛分娩就可以成功自然產嗎？產後必須按摩子宮？自然產傷口如何照顧？會陰傷口腫痛，怎麼辦？怎麼看出惡露是否異常？產前、待產時、產後，分別要注意哪些事？

臺北市立聯合醫院仁愛院區婦產科詹景全主任表示，全球大約有70～80%的產婦是自然產，20～30%是剖腹產。台灣則是大約30～40%是剖腹產，其他則是自然產。想要自然產的孕媽咪，在產前、待產、產後三階段，分別有哪些要注意的事呢？

自然產產前生活提醒

運動量因人而異

產前要不要運動？其實要看每個人的運動量而異。如果本身的運動量很少，其實也不用刻意增加大量運動量，可多散步。36週、37週後，運動量增加一點即可（例如多散步即可），但不要比平常增加太多次或太疲累，不要累到子宮收縮。如果10分鐘就宮縮1次、或1小時宮縮4次，表示太累，應休息。至於爬樓梯則是量力而為，不一定要爬。

產前可以游泳嗎？

產前可以游泳嗎？如果有子宮收縮陣痛、陰道出血，則不行游泳；36週以後，則建議全部孕婦都不要游泳。以免萬一有破水產兆而沒發現，可能有感染之虞。

可以泡溫泉或泡澡嗎？

詹景全主任建議最好不要泡溫泉，以免可能影響胎兒的神經發育；至於可以泡澡嗎？如果在家中短時間泡澡，可以大約泡10～20分鐘，但不宜超過半小時，水溫也不宜太高，不宜超過42度以上。因為42度以上的水溫每泡半小時，會使孕婦的體溫上升1度，會影響到寶寶。

可以抱大寶嗎？

如果已有大寶，假如大寶太重、或孕婦已有宮縮，則避免抱大寶或提重物；如果沒有這些情況，則可正常抱大寶，也可哺乳。

自然產待產時常見問題提醒

打了減痛分娩就可以成功自然產？

如果怕痛，可以做減痛分娩，但減痛分娩不會使產痛完全消失。不過詹景全主任也強調：「做了減痛分娩以後，不表示一定可以成功自然產。如果生產過程不順利，例如胎兒窘迫，就會改成剖腹產。」如果臨時改成剖腹產，就會把麻醉劑量增加，改成剖腹產，但也會依實際狀況而定；至於脊椎受傷的人則不適合打減痛分娩，如果狀況較嚴重，可能要改成剖腹產（依醫師評估而定）。

詹景全主任認為，不適合做減痛分娩的人，大多也不適合自然產。應經由醫師評估而定，不適合自然產的人則不勉強。

尿不出來正常嗎？

有些媽媽產後尿不出來或不敢用力，但產後4小時內一定要解尿，如果真的尿不出來，醫護人員會放導尿管幫助排尿，以免膀胱太脹或甚至可能脹破。

產後必須按摩子宮嗎？

「產後要按摩子宮」這件事非常重要，幫助子宮收縮，降低大出血的機率（其實自然與剖腹產都要按摩子宮，但剖腹產因為傷口的位置在腹部，產後按摩子宮會很痛，自然產產後按摩子宮相對上比較沒有那麼痛）。如果子宮收縮的狀況好，醫師可能就不會給予子宮收縮劑。

會陰傷口腫痛，怎麼辦？

自然產產後，可能會感到會陰傷口腫痛，產後第一天可用冰敷來減緩疼痛；產後第二天，如果會陰傷口已經沒有那麼腫了，則可溫水坐浴。溫水坐浴的好處是可以促進傷口癒合，也能降低傷口疼痛感；另外也可以使縫線較軟、比較不會因縫線硬硬刺刺而不舒服。但如果產後第二天傷口仍然很腫，可暫時先不要溫水坐浴。建議可以等到傷口不腫以後，再開始溫水坐浴。溫水坐浴一天3～4次，每次10～15分鐘，產後大約溫水坐浴1、2週。

如果會陰已經有三度或四度裂傷（如果有，醫師會主動告知），要多吃蔬果多喝水，或請醫師開軟便劑，以免便祕更容易造成廔管。

產後如廁後這樣沖

產後坐月子時，如廁後應使用沖洗瓶（俗稱小可愛）裝盛煮沸過的溫開水，由前往後沖會陰部，大小便後都要沖，以減少感染。也可在水中加一點優碘，水與優碘的比例大約為20：1，沖到坐完月子為止。

產後惡露三階段

鮮紅惡露大約維持1～2天；暗紅大約維持7～10天，然後就會從暗紅慢慢變到黃黃水水的惡露。如果紅色的惡露持續的時間太久，或是已先變黃色、又變回紅色，應回診請醫師確認是否有部分胎盤滯留或感染等問題。

此外，倘若產後的衛生棉2～3小時即需更換，即可能屬於產後惡露量過多，建議就醫；假使惡露出現惡臭味、或同時合併發燒等症狀，也應盡速就醫。

本文出自嬰兒與母親