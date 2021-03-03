交友軟體認識對象先要到 IG 還是 LINE，哪個對方比較有心想發展？！

新世代的愛情就連戀愛的疑難雜症，也與時俱進地推陳出新，在交友軟體相談甚歡，終於有幸轉換到「通訊軟體 LINE」跟「社群軟體 IG」，究竟先要到哪一個軟體，對方比較有心想發展認識呢？

先要到對方 IG

《優點》

#1.看得到照片比較不會照騙

許多人認為 IG 比 LINE 更私密，因為它完全展露了一個人的生活樣貌與個人喜好，而更不用說，IG 多照呈現形式，能直接降低交友認識、還未見面前，可能發生的「照騙」問題。

#2.看得到喜好與生活樣貌比較有話題

剛認識就先拿到 IG， 循著照片線索，不僅能讓你對於新對象有一個初步概括的認識，這些圖片素材，還能讓你在跟他聊天互動中，提供許多話題與喜好共鳴。

#3.看得到限動表示可更參與他的生活

雖說 LINE 近期也推出限時動態功能，但使用者仍少；相對於 IG 本來就以圖片與短影分享為主要媒介，在限動的分享意願上，自然高出許多，所以第一時間你先得到 IG，便能從對方的限時動態中，更去了解他私下真實的生活模樣。

《缺點》

#1.聊天回應速度可能不會即時

由於 IG 先天就被設定為照片分享為主，故多數人並不會把 IG 視為一種聊天管道，如想長期穩定認識，往往還是會轉往即時通訊軟體為主，所以若對方只願意給你 IG ，而選擇不給 LINE，很可能正是認為，兩人還沒熟識到需要給通訊軟體的地步。

#2.對方只是缺追蹤粉絲跟讚數

許多明快給出 IG 而且是公開未鎖帳號，甚至他的照片擺明就是把自己當網紅在經營，各種粉絲起手式文字問候或是各地美食景點美照打卡，其實說穿了，他只把你當成群眾粉絲之一而已。

#3.加了不互動，無從判斷對方是否有好感

由於 IG 被認定為社群媒體，故即便互相追蹤後，兩人沒有聊天互動，看似也十分合理且正常，而發生這類情況，便會讓人很難判斷對方是否有心想繼續認識下去，還是只當你普通朋友。

先要到對方 LINE

《優點》

#1.比起IG缺粉絲心態，給LINE感覺比較有誠意認識

第一時間只給你 LINE 沒給你 IG 的人，感覺是比較傾向跟你直接聊天互動，而不是被動讓你去看照片認識他，而少了「他只是欠追蹤」的疑慮，拿到對方的賴，彷彿就像是對方有想認真跟你認識的入場券啦！

#2.通訊軟體Line還是比社群軟體IG，聊天意願高！

多數的台人大多把 LINE 當成一種溝通的新媒介，有別被視為「社群軟體」的IG，自然回應速度與對話頻率就會有落差，所以第一時間要到 LINE ，感覺對方聊天意願就高於 IG 許多。

#3.聊天互動的頻率會比 IG 更高更即時更有效率！

多數台灣上班族邊開 LINE 邊上班，似乎是非常正常的職場現況，因為與同事溝通聯繫也會用到這個軟體；但卻很少聽聞會開著 IG 作為辦公溝通媒介，想當然，兩者回應速度就有差別。

《缺點》

#1.通訊軟體沒有照片，要看生活照得要開口要

有別於 IG 介面就是直接給你海量的圖片可瀏覽，而絕大多數的 LINE 使用者，仍不習慣發文，只把賴當成通訊軟體使用，想當然，想多認識看看對方生活照，就只能開口要了！

#2.缺少聊天素材，得靠對話互相探索

相對於比較常被用來作為純溝通媒介的 LINE，IG 主打可分享圖文，甚至可以發送限時動態的形式，在交友認識上，較能提供多樣的聊天素材，而只給 LINE 的狀況下，就只能靠對話慢慢認識比較考驗聊天功力。

#3.感覺對方仍再觀望，所以不給 IG 了解私下樣貌

部分人士認為 IG 比較私密，兩人在還不熟識的階段時，不願意輕易給出私下生活照，避免個人隱私曝光過多。若對方正好較重視隱私的人士，沒有給 IG，表示他對你仍有疑慮還在觀望。

結語：倘若開口要聯繫方式便能一箭雙鵰，一次就要到 IG 與 LINE，那當然是最好的！但若只拿到其中一個，其實也別氣餒，兩人若聊得來且有心認識，無論是哪個軟體，只要郎有情妹有意，照樣都能聊到開花結果啦！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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