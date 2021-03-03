謝忻超狂現況曝光，三個關鍵讓妳從人生低谷走出一片天

尼采的名言：「凡殺不死我的，必使我更強大。」這句話套用在謝忻身上是再貼切不過了。走過與阿翔的不倫戀風暴，這兩位當事人各有不同的境遇。據報導指出，謝忻換了新東家之後，經歷咖啡廳打工、擔任音樂老師，慢慢走出小三的形象陰霾，有廠商願意找她業配，現在全身上下都有合作的產品，每個月的收入達20萬到50萬，已經和不倫戀之前的收入差不多。此外，身邊還出現護花使者，可說是愛情事業兩得意。

一個人要多努力才能建立起自己的品牌形象，就有多努力才能撕除別人貼在她身上的標籤。我在看謝忻參加博恩的脫口秀節目《狗屎寫手》時，看到她能夠順應著那些諷刺自嘲、自娛娛人的台詞在舞台上表演，完全就是一名專業的表演者，真的很佩服她強大的心理素質。

我明明知道很多酸民和道德魔人看到「謝忻」或「阿翔」兩字沒看內容就能罵到高潮，但我依然想要從另一個角度來探討，平凡人在人生裡犯了錯，到底該如何繼續自己未來的路呢？

首先，在面對各界惡意的眼光時，妳要懂得肯定與欣賞自己。我們看到謝忻在經過一段地獄般的低潮後，開始透過社群媒體繼續展現她自己。她運動、她生活、她的笑容、她的好身材，即使每一次曝光都伴隨著惡意的留言攻擊，例如女性對「小三」身份的批評，男性的揶揄諷刺甚至是粗暴猥褻的留言。但她依然展現自己美好一面，不畏各種辱罵攻擊，自在地做自己。

其次，妳要找到一些永遠包容妳、支持妳的夥伴朋友。平時在情感存摺裡累積一定的存款，當妳需要支持的時候才不會求助無門。朋友不必太多，但總要有幾個人是當妳在逆境中願意伸出援手，在犯錯時願意包容妳，當被世界誤解的時候仍然願意傾聽妳，而且讓妳信任。能夠理解妳，在妳身陷風暴或低潮時仍然不離不棄的，才是真正的朋友。

最後，妳要學習面對接受自己，把眼淚變成生命的養分，活出自己的樣貌。謝忻並沒有否認發生在自己生命上的挫折，她願意誠懇地面對自己，後來再度拿起麥克風時，她能夠侃侃而談，表示她已經接受了那些曾經有的不堪，也變成了自己的一部分。愛情並不是人生的全部，被他人定義為錯誤的愛情也一樣。因此，謝忻正在用她的人生示範，沒有過不去的事情，只有過不去的心情，就算全世界充滿了敵意，妳仍然可以散發妳的善意，因為這是妳自己的人生，沒有任何人可以替妳決定該如何繼續。

每個人都可能在情感路上犯了錯，愛情的本身並沒有錯，只是在不同的情境、時機、對象，做出了與大眾觀感相異的選擇。不是完美的我們，或許不必緊抓著別人的傷痕，放過別人也放過自己吧！如果妳也曾在愛情的路上跌跤，爬起來往前走，做出不一樣的選擇，也許也能走出自己的道路，人生有不一樣的風景。

到這裡找艾姬……

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