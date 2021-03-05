作家H：致小愛與小傑，有風波不是壞事，挺得過難關才叫夫妻！

福原愛與江宏傑的新聞，在這兩天內大致佔領了中國台灣日本三地的頭條新聞。畢竟一個人妻將兩個小孩以及自己先生放在台灣，獨自回到日本還跟陌生男人出遊過夜的行為，實在無法讓大部分的人接受。

儘管小愛從小到大在鎂光燈底下呈現的言行舉止，都是那麼賢淑得宜，討人喜歡（尤其對大陸網友來說），但是在婚姻關係內做出這個離譜的舉動，還是很難讓所有人力挺。

在經歷過多次螢光幕前的討論以及Clubhouse裡面的交流後，對我自己來說，可以分成兩個面向來分別探討兩人的心態。

如果從小傑的立場來看，娶進來一個世界級名人的太太，還願意跨國搬來與自己同住，甚至在工作上，藉由老婆的光環，讓自己進入另外一個領域逐漸獲得成績，這麼一個重要存在的老婆，實在是無人可以取代。

然而如果在這麼各方面都幫得了自己的老婆，卻可能在家庭裡，無法接受自己家人的某些行徑或者對於自己從小到大認定的價值觀有所違悖的話，這種文化間的拉扯，也可以直接說成婆媳問題的困擾，可以體會得到，對於一個可能自小都被家裡保護好好的大男孩，尚且無法體會到真實的問題，該如何取得平衡，於是，和老婆之間有了間隙，並且卡在中間無法解決。

另一方面，一個世界級的運動員，選擇放下日本的一切，來到台灣選擇真愛生活，在方方面面都希望自己可以盡力做到最好，一如在運動員時期，一定要克服面前的所有難關，達成自己理想中的完美生活，卻敗在老公也無法改變的家庭環境，在做出任何溝通，甚至表示過放棄的念頭之後，依舊卡關的話，心裡的沮喪難免，逃回日本替離婚做準備，甚至用來作為威脅老公，自己已經下定決心可能做出離婚決定的行為，不顧一切，就算知道狗仔在拍，也坦然面對（畢竟在被拍到前幾天，小愛已經明白表示，知道狗仔在拍，『如果想知道婚姻狀況，為何不直接來問我？』，結果不到三天，就真的被偷拍了）。很難不讓人聯想，這個「豁出去」的行為，是否就是因為，不管怎麼和小傑溝通，都無法改變現在婚姻的現狀，因此才會乾脆就讓狗仔拍個夠，或許這個破釜沈舟的行為，可以讓小傑理解到自己對這婚姻失望的決心？！

會有這樣的判斷，是因為在道歉聲明書出來之後，可以明顯感受到，雙方還是依舊想要至少在世人面前，保持住婚姻。然而這背後即使有多少人際關係或是經濟利害關係的影響，在我看來，就算這樣的風波過後，多少會影響世間對這對夫妻的真實性感到懷疑，但是如果這段風波能走得過，兩人為了婚姻與家庭，依舊走下去的話，這才是真正挺過風暴，正式進入現實的婚姻生活，也才能實在的走得長久。

祝福他們！

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