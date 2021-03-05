愛，就是有責任感的喜歡

在感情裡，妳有沒有過一種疑惑是，某些時候覺得對方好像很在乎你，但某些時候，又覺得對方根本沒把你放心上？

比如我朋友最近就為此感到很困擾。她交往一年的男友總是經常嫌她煩，講話講一半眼睛就飄到電視上，每個假日都只想跟朋友出去鬼混，可同時，男友又對她甚至她家人的事非常上心，總是記得她爸她媽愛吃什麼，前些日子她媽腳開刀住院，還自動自發去陪房。

這樣的男人，到底是愛妳、還是不愛？

我想，我們得先弄清一件事，那就是「什麼叫愛」。

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愛，其實是負責任的喜歡。

喜歡是一種很直覺的感受，比如最近在追一齣劇，追到犧牲睡眠也想看，那叫做喜歡；比如最近迷上某一個包，吃泡麵也要刷卡分期買下它，那叫做喜歡；比如最近認識一個新對象，每天用line打情罵俏，手機電量低過50%妳就開始焦慮，連吃飯都要找提供充電插頭的餐廳，那也叫做喜歡。

然而責任感則是另一回事，是「不甘不願也得做」的壓力。最常看到的就是上一輩的女性長輩，對婆家、對妯娌的態度，明明很討厭對方，但有什麼事又主動去幫忙操持，一邊做一邊抱怨，但你叫她不要做？她又不肯聽，因為她們覺得那就是責任。

只有喜歡但沒有責任的戀情，最後一定會分開；而只有責任卻沒有喜歡的關係，卻是一輩子的互相消磨。

說實話，責任感是從小培養的，一個人到了成年如果還沒有責任感，恐怕已經屬於病入膏肓的範圍，咱們凡夫俗子還是別輕易以為自己是天上聖母，可以解救蒼生為妙，而喜歡則是一種奇妙的情感，有時會說消失就消失，但靠著維護和培養又可以讓它起死回生。

所以，維護培養喜歡的感覺，是誰的工作？

標準答案當然是兩方都必須付出努力才公平，但說真的，人間哪有那麼順利的事？過了某個年紀後，我不得不承認，當妳一昧地爭公平爭公道時，事情就是擺爛在那裡，如果希望順利進行，有些事情就是能者多勞，誰的能力強誰做。

而在兩性關係裡，對於維護感情比較有能力的，往往是女性。

我有個朋友每年固定和男友出國旅行一次，而國內小旅遊則是經濟及工作狀況安排無數次，臉書上貼滿了一起旅遊、一起去哪裡吃好吃的照片，看起來非常懂得享受兩人生活。

不過私下裡我倒是知道，絞盡腦汁安排行程的都是她。

她男友就像大部分的男人一樣，感情穩定後就對這些花招沒有心思，當然，要他陪逛街還是陪過節，他還是會去做的，只不過難免叨叨唸唸甚至擺個臉色，畢竟他覺得陪女友是責任，責任就是不甘願也得做的事，而我朋友逐漸覺得這樣不行，所以她開始花心思安排，如果是遠程旅行，一定要有男友感興趣的景點，如果是國內小旅行，起碼吃的餐廳要是男友喜歡的餐點和口味，好笑的是，她一個不抽菸的人，卻非常注意哪裡有吸菸區，連哪間餐廳門口有擺菸灰缸都知道。

有次我們聊到這件事，她說她以前一直很不明白男友是怎麼回事，明明出遊前也給男友看過行程安排、看過飯店甚至房型，她男友都說OK沒問題，可去了那裡又抱怨找不到吸菸區，她曾經認真的問男友，如果有要求，為什麼不事先提出，而男友回答她：「妳不是喜歡那間飯店嗎？我想說妳喜歡那就陪妳去啊！」

像這樣的回答，超容易一秒惹怒女人。什麼叫陪我去？難道你不想去嗎？我們多久沒出去玩、多久沒一起旅行，難道我不提你就都不想去？那你到底還有沒有想繼續這段感情？

可是仔細一想，他若不想繼續，那陪妳去幹嘛。

有時我在想，或許是從小的教育問題吧？什麼維護感情、經營感情，這種說詞對大部分男人而言，一想就覺得娘，這種狀況看大部分男人秀恩愛時就知道了，他們最常使用的表現方式是：先抱怨自家女人多歡多盧多煩多不講理、然後強調自己多麼忍耐多麼退讓多麼委屈，換言之，展現他們對妳有責任感，就是他們表現愛的方式，至於什麼營造氣氛還是鮮花浪漫？他們會從鼻孔裡噴出一口氣，說自己是腳踏實地的人，沒那種花花腸子。

所以，如果妳想要的是一段既有責任又有質感的感情生活，恐怕製造浪漫這件事，還是得自己來做。

我大概明白女人心裡卡的點在哪，畢竟女性意識抬頭了這麼多年，稍微有點自尊的女人，都會覺得你既無心我便休，別想老娘伏低做小。可是啊，老是嚷嚷著女人有能力、女人不比男人弱、不必受委屈的我們，是否願意承認，在經營感情這方面，我們就是比男人有本事。

自認是能者的妳，願意為愛多勞嗎？

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