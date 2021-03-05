從感情始，以感情終！面試必勝守則，讓雇主留下好印象

▲面試不過是一場對話，你完全可以用協同互動的對話來打開他的感性閥門。（圖／Shutterstock）

履歷之外，更能看出契合度。

―― 帕蒂．麥考德 網飛公司前人力資源總監

職場上，一位求職者是否會被錄取，其實是雇主的一個感性的決定。

在求職的競技場上，人資的辦公桌上或者電腦裡總是堆積或儲存著如雪片一樣多的簡歷。如果雇主只是單純地做理性客觀的判斷，那麼他們只需要對比所有簡歷中的資訊， 找到那個資質和經驗最匹配崗位要求的人即可。在科技突飛猛進的今天，人工智慧可以完美地完成這個動作。

可是，實際情況遠非如此，通常雇主還要求進行一次面試。這就說明雇主需要感性判斷，來決定最終的錄取人選；並且人們發現，雇主瞬間決定的變數很大，常常不按常理出牌。有時他做的決定在旁人看來是衝動的、非理性的，甚至是瘋狂而無法理解的。他可能並不在乎你的過去，並不在乎你的專業或資格證書，而是與你的一番談話讓他覺得想和你共事。

我們也可以做一個有趣的比喻，招聘就像找對象，這個決定是從感情開始，以感情結束的。中間可能會有理性的思考，而理性不過是提供輔助工具，感性才是真正影響決策的因素。

其實，面試不過是一場對話，你完全可以用協同互動的對話來打開他的感性閥門。全球知名職業導師理查德．尼爾森．鮑利斯在《你的降落傘是什麼顏色》一書中建議： 面試者遵循50/50原則以及二十秒到兩分鐘原則。50/50原則指的是，面試者用一半的時間聽，用一半的時間說。二十秒到兩分鐘原則指的是，面試者在回答問題時，要把回答的時間控制在兩分鐘以內。我的理解是：一方面，你在回答問題時，不要用簡單的「是」或「否」或一個關鍵詞，而要多說幾句；另一方面，你的回答不要超過兩分鐘── 哪怕是再複雜的問題，你也要在兩分鐘內回答清楚。你如果做不到，就說明自己還沒有想清楚。

面試交談該怎麼談？我分三個階段來教你── 進門入座後，展開談話中，出門離去前。

進門入座後

你在進門入座後，需要向面試官展示一個輕鬆自然的開場。你可以依照以下三個思路。

思路一，談談房間中擺放的物件或辦公室環境。

你可以在入座後讚美窗外美麗的城景：「哇，整個外灘的景色一覽無遺，很嚮往貴公司的高度和視野啊！」

你可以看著他辦公桌上的薄荷牛奶糖，誇讚道：「王主任，您真是一個注重細節的人，這款糖可是辦公室最受歡迎的零食，超級提神，我第一次吃的時候，感覺涼得就像去了一趟南極。」

思路二，說說來此地途中的趣事。

你們樓下的桂花樹好香，香中帶甜，這正是十月上海的味道啊！

我居然在你們這條路上看見有人賣那種長長的爆米花，我還以為自己這輩子再也見不到這種零食了，我們這個科技園真是現代和傳統的無縫接軌啊。

思路三，提提中間人。

早就聽我的師姊提起過您，她對您讚不絕口。她進入貴公司營業部五年了，您一直是她暗自追趕的榜樣。

我的朋友王××當年也是您面試的，他對您很感恩，說您當時提醒他的那幾句有關職場發展路徑的建議，一語中的。

我是通過李××知道我們部門有這個職位空缺的。李××是我的健身夥伴，健起身來和工作一樣拚命！

展開談話中

你勝過其他候選人，可能不是因為你能力強，而是因為你準備得最充分，你對話的姿態最大膽。

你準備充分體現在你對這四大主題的瞭解：行業、公司、職位、個人。

你的大膽態度體現在：你不僅要圍繞這四大主題來做闡述，還應該圍繞這四大主題去詢問其他人。別忘了50/50原則。他們在面試你，你也在面試他們。你說話和問問題的時間，約等於他們說話和問問題的時間。

具體該怎麼談？我們就圍繞這四大主題來談。不管面試官有沒有問到，你都應該主動提及，不能遺漏── 行業、公司、職位、個人。

第一，聊行業── 時鐘計畫聊出上天視角。

還記得我前面介紹的時鐘計畫嗎？你可以將話題放在三個時段中聊。比如，如果你們所在的行業是在線教育，那麼你可以用時鐘計畫這樣聊：

過去，在線教育是憑藉價格優勢吸引用戶的；如今，互聯網技術升級了，在線教育能打破空間的障礙，讓用戶與專家或外教更自由地互動；未來，隨著各種類型的移動端學習App不斷被推出，以及各年齡段成人逐漸養成的終身學習的習慣，我認為在線教育會因為其碎片化和方便靈活吸引更多用戶。

再比如， 你們所處的行業是零售業，你可以用時鐘計畫這樣聊：

過去，電商和實體零售水火不相容，雙方相互競爭；如今，傳統電商紛紛搶灘線下，而實體零售加速互聯網轉型，電商和實體零售不再分庭抗禮，而是合作共贏；未來，我覺得這種相生相伴的格局會繼續下去，尤其是在開發城鎮和農村市場這個新風口上，農村電商和農村門店會一起把這塊蛋糕做大。

在你說完以後，你該怎樣問問題呢？

你可以針對行業發展趨勢提出兩種截然相反的問題：哪些是變化的？哪些是不變的？比如：

我想冒昧請教您，隨著移動直播、大數據、人工智慧這些在線技術的升級，未來五年到十年，成人教育領域可能會經歷什麼變化？

一個相反的問題：

我想冒昧請教您，隨著移動直播、大數據、人工智慧這些在線技術的升級，未來五年到十年，成人教育領域不管怎樣發展，哪些要素是永遠不會變的？

第二，聊公司── 剝洋葱皮，逐層深入法。

我們之前介紹的三層洋葱皮聊天法很適合用來聊公司。你可以由外到內剝下三層洋葱皮：資訊、觀點、感受。也就是說，先說你在資訊層面對這個公司的瞭解，然後說你是怎樣看待這些資訊的，最後分享一下你的感受。

面試前，請仔細研究面試公司的官網主頁，並搜索一切有關該公司的新聞，你要能說出公司的價值觀（這也正是你仰慕該公司的原因），公司過去五年經歷過的重大變化，公司的盟友或對手的特點。你需要在面試官問出「你瞭解我們公司嗎」這個問題之前，主動地表達出你對他們公司關注已久，並且表現出你有自己的洞察力。說完後，你記得要謙虛地問問對方，自己這樣的理解對不對。比如：

聽說貴公司去年給了員工們很多資源，讓他們有開發新產品的自由，讓他們享受到創業的樂趣。（以上是資訊）在這種模式下，我覺得能留在公司裡的人，都是自願地奉獻青春和熱血的人。（以上是觀點）我最欣賞貴公司的兩點是真誠和熱愛。真誠，踏踏實實地做禁得起檢驗的產品，和用戶交朋友；熱愛，激發每個員工做自己喜歡做的事情。（以上是感受）不知道我的觀察對不對？（以上是謙虛的詢問）

再比如：

去年三月，貴公司召回所有疑似受汙染的產品。（以上是資訊）我認為召回產品的舉動短期內讓公司遭受了損失，長期來看，這的確是一次踐行價值觀的好機會。貴公司在股東、員工、客戶三者的排序中，把客戶排在了第一位。（以上是觀點）我之前有過創業經驗，非常認同把客戶放在首位的公司，我也一直在尋找這樣的公司。（以上是感受）您覺得我找對地方了嗎？（以上是謙虛的詢問）

第三，聊職位── 借力打力。

提前瞭解一下這個職位在整個組織裡的功能、價值。你在講述時，可以嘗試用類比的方式── 如此做類比能讓人印象深刻。比如，你應聘一家管理諮詢公司的顧問職位，你說道：

我理解的顧問工作，就是根據企業客戶的營養需求和口味需求，去配一桌大菜。他需要找到廚子，也就是培訓師，他還需要找到最新鮮的原料，也就是最先進的管理或測評工具，以及合適的時間和場地。各方配合，讓這場宴會的賓主盡歡。

如果你應聘一家公司的產品經理職位：

我覺得產品經理就像足球隊的中場，他是全場最有活力的那一位。他在教練，也就是您的指導下，調配資源，控制節奏，保持球的控制權在我方，並將能量傳遞給每一位隊友。

如果你應聘一家公司的軟體設計師：

我一直把自己看作一個魔法帽，能變出神奇的小兔子或噴出漫天飛舞的紙鈔，而工程師是魔法師。也就是說，要讓奇蹟發生，魔法帽必須讓魔法師知道自己的魔力―― 不僅要讓他知道這個帽子有什麼魔力，還要讓他知道為什麼要有這樣的魔力。只有當工程師真正贊同這個設計提案值得被開發出來後，奇蹟才會發生。

談過自己的見解後，你可以問對方：「我想請問一下，您心目中最能勝任這個崗位的人是什麼樣的？」

不要小看這個問題，這是一個能讓局勢發生大逆轉的問題。也許考官過去都還沒有仔細從容地思考過這個問題，或者用人部門和人力部門也還沒有機會在這個問題上達成一致。你的問題將力量賦予了對方，讓他們從容地梳理出甄選標準。更關鍵的是，你能借此發力，針對他們的標準，一項一項地往自己身上套。

對方說：「我們希望這個客服代表職位的候選人正好有類似的工作經驗，這樣他能很快上手。」

你接話道：「我是換行不換崗。雖然沒有在快銷行業工作過，但之前的崗位和我們現在的崗位是同一個性質的。之前的工作很好地鍛鍊了我面對客戶時的應變能力，我也接受過客服人員心理方面的專業培訓。」

如果他說：「我們期望這個職位的繼任者有感染力，能用熱情感染整個團隊。」

你接話道：「完全贊同。一個團隊的成功，不在於每個成員有多麼能幹，而在於團隊成員之間的和諧互動。在之前的公司裡，我善於組織團體活動，我知道怎樣利用遊戲、音樂、大自然、美食、獎品等，激發大家參與、互助、交流、學習。」

如果對方說：「我們希望的是有管理經驗的人來直接上任。」而你之前只做過工程師，恰恰沒有管理經驗，那怎麼聊呢？

你要努力地找到你和這份管理工作特質的相通之處：「作為工程師，我熱愛創造。我知道這份工作意味著，從個人創造到指導團隊一起創造。我知道工程師的語言，我有創造的經驗，我和團隊的溝通會順暢高效，這個職位和我非常匹配。」

瞧，在借力打力的過程中，你毫不費力地將自己推銷出去了。所以，在談到職位這個主題時，你一定要記得問這個關鍵問題：您心目中最能勝任這個崗位的人是什麼樣的？

第四，聊個人── 用STAR法來做真實的吹噓。

「介紹一下你自己吧。」這是幾乎每次面試裡都會提的問題。

這個時候千萬不要背誦履歷，因為他們手裡正拿著你的履歷；而且，我們生活在一個互不信任的時代，我不相信你履歷上羅列的功績，我也不相信你的自我吹噓。我只相信自己的眼睛在此時此刻的觀察。

怎樣做才是最真實地綻放自己？不要抽象，要具體；不要描述，要資訊。因此，應該謹遵STAR呈現法：Situation（當時的情境）、Task（你的任務）、Action（你的行動）、Result（產生的結果）。舉幾個例子：

你與其說「我擅長團隊建設」，不如說「我剛擔任部門經理時，每年員工的離職率是百分之二十五。我開展了員工滿意度調查和總經理信箱活動，建立了導師帶人制，並堅持每週一次的員工交心會。今年，員工離職率降到百分之十」。

你與其說「我有為全公司更新後臺操作系統的經驗」，不如說「當時我們更新了一套業內最先進的Athens系統，我的任務是讓所有同事在半個月內熟悉掌握新軟體系統。我設計和組織了全日制培訓，綜合利用公司內部培訓師資源、線上課堂和崗上指導。半個月後，百分之九十六的同事表示能用新系統完成工作」。

如果你能嫻熟地使用STAR法，你的能力就不會顯得子虛烏有，而是給人更真實的感覺。正如美國行銷專家伊恩．奧特曼所說的：「不要告訴別人你能做什麼，而要告訴他們你解決了什麼問題。」

面試結束後

在面試結束後，起身離開前，你怎樣留給面試官一個華麗的背影？有智慧的人不會把關係止於這一次會面，而會將這一次會面看作漫長緣分的開端。你可以說：

不管我們這次有沒有機會成為同事，只要我們都還在這個行業，以後肯定還會有交集，我非常期待那一天。如果有什麼我可以幫到您的，不管是職業上的，還是生活上的，請一定告訴我，我一定盡力相助。

這是一種超出面試範圍的道別，是一個有格局的道別。

當你走出門後，面試官扶了扶眼鏡，低頭爽快地在你的資料上標上一個星號，你成功了！

你的成功僅僅是因為你的背景最契合這個職位嗎？

不，可能你的人格魅力打動了他，他相信你的魅力同樣可以征服整個團隊；或者你認真的前期調查和深入的思考感動了他，他相信你哪怕沒有本行業的直接經驗，也是一位快速學習者。

如果他標的那個星號並不代表你最終被錄取，難道你就失敗了嗎？不，你同樣成功了。

也許你廣泛的涉獵和獨特的視角啟發了他，他想進一步認識你，想和你有更多的交流。哪怕他給出的答覆是「不」，那也只是 「現在不」、「我這裡不」。以後有機會，他還會想起你，或者周圍有合適你的機會，他會推薦你

文／戴愫

本文出自《微交談》平安文化出版

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