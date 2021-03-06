爛公司待久了，連自己都會變爛，你真打算要爛一輩子？

▲嘗試不見得會成功，但你會找方法活下去，測驗自己的耐力。（圖／Shutterstock）

曾經我以為找到穩定的工作才是人生勝利組的目標

坐在辦公室接起電話老練地回答「您好！請問有什麼可以為您服務的嗎？」

從小就被爸媽教育做一天和尚就要敲一天鐘，從沒想過不做和尚這件事，或著和尚這個職業根本不適合自己，事實上，我沒有想過，出社會後每天被客戶、老闆跟工程師追著跑，被業績跟報表盯著滿頭包，只想解決眼前的困難，根本想不到以後。

常在想「現在都過不好，哪敢想以後。」

沒有錢就別想著跟別人一樣出國玩樂，活在當下，常常卻是身不由己的悲處，朋友說這一年工作壓力都很大，去年離職的同事有兩個月交接期準備時間，竟然都沒有交接就離職，搞得她三個多月來工作都身心俱疲，身邊的同事更是背後放冷箭，讓她感覺難過至極，不想被看扁，又覺得忍到最後可能沒收穫，問我該怎麼辦？

我回答「離職吧！如果你覺得在這間公司待下去沒希望。」

爛公司待久了，連自己都會變爛，這是事實

曾經我也待過爛公司，遇見朝令夕改又喜歡被抱大腿的爛老闆，部門裡有良知的逐一離開，剩下都是站在老闆立場的同事，原本以為留下來收爛攤子老闆會心存感激，結果從某些人耳語中傳開我還跟舊同事們有聯繫，最終在很難堪的狀況下提離職，彷彿你之前在公司所有努力都是零，還背上烙印。

那時候我才20多歲，爛老闆在我離職後放話說「讓你以後在資訊業混不下去，永不錄用。」剛出社會就遇到爛人，都還沒說公司薪水不準時發，年終還分三期等等，心智還沒有很強大的我被嚇得很受傷，只覺得封殺是非常可怕。

輾轉，我還是立即找到工作，但對於舊公司的經歷還是耿耿於懷，於是專注眼前的工作，也不敢輕易放開，其實工作三年之後，眼前的熱情就消失殆盡，再加上組織變革，更是前途茫茫與錢途茫茫，我想離職，卻有陰影，最後趁著30歲前去紐西蘭跟澳洲打工度假，在國外一年多的時光找回了原本對生活的熱情。

旅行只是短暫的逃避，還是得面對現實

旅行的快樂還是有盡頭，我回來台灣，回到原本的職場，面對原本的工作，本來想注入新的熱情，結果三個月就把改變的熱情澆熄，你身邊的人都已經奄奄一息，不能光靠一個人就能扭轉整個公司，那時候我已經在想五年後的自己，會不會還是這樣？

其實，在出國之前，我認為只需要好好珍惜一年出走的時光即可，就當脫逃軌道的時光者，盡情享受沒有人管的一年，等把錢花光之後，就好好回到職場工作，相親結婚，過著普通人的生活，生一個孩子，養一棟房子。

但是在回國之後，我無法想像五年後我帶著兩個孩子上課，職場家庭兩頭燒的局面，只要別人問我的感情狀態，都讓我感到沮喪跟不安，單身錯了嗎？於是我只想找張機票，飛到沒有人認識我的城市，喝一杯咖啡，呼吸自由的空氣。

旅程，我看見更多不同的生活方式，是我可以去選擇的

那時候去泰國，眼前有個男孩坐在右上斜後方，拿著電腦在打著密密麻麻的程式碼，我羨慕著他，不用在辦公室也能工作。離開前有個老頭過來跟我聊天，他說他住在附近，退休之後就搬到泰國，華欣是他最愛的地方，轉過身咖啡館的老闆說，他也不住在這，他住曼谷，這裡只是兼差圓夢開的假日咖啡館。

眼前的三個人，我都不認識，卻過著我從來沒想過的人生，為什麼非要在辦公室工作？為什麼非要在原生環境退休？為什麼非要做一輩子同樣的工作？

於是我認真思考如果我想要五年後跟小夥子一樣邊工作邊旅行，那麼我必須找到一個不需要在辦公室的工作，如果我不需要在原生環境待到老，或許我可以選擇一個合適便宜的地方退休生活，如果我可以兼做其他工作，也是額外的收入跟投資。

嘗試去做不一樣的工作，嘗試不一樣的生活，跟旅行一樣

曾經我嘗試去咖啡館打工，後來被一個台中找路咖啡館的老闆勸退，他說「你開一間咖啡店的錢可以喝一輩子咖啡。」我只好點頭，收起這個選項。於是我嘗試去桃園荒野夢二書店當一日店長，後來被一天收入不到1000元嚇到，他說「常常都沒有客人是正常的。」我只好點頭，收起這個選項。

於是我開始嘗試寫作，把遊記寫作變成一種觀點的抒發，沒想到引起許多讀者的認同，從部落客變成專欄作家，然後出實體書還大賣，到處巡迴演講，接業配合作文章。

嘗試不見得會成功，但你會找方法活下去，測驗自己的耐力

如果打工度假回來後，我沒有下定決心選擇不要某種生活，我現在就過著那個不要的生活，沒有嘗試改變自己的生活習慣，那麼大部分的時間還是在工作跟生活中來回折磨穿梭。

你想要什麼樣的生活？那麼你就必須從此刻開始改變。

人不會一開始就找到正確的方法，挫折會讓你明白自己的極限在哪，面對自己的真實的情境，就能幫助你更接近理想。

六年前打工度假回來，我開始寫第一篇文章。

五年前成為專欄作家，養成良好的投稿習慣。

四年前出一本暢銷書，去上台演講分享故事。

三年前離職遠行出走，變成一個全職的旅人。

努力不能代表答案，更重要是過程中你有沒有承擔的能力，或許我只是少數成功的例子，但多好！也是一種讓人可以嚮往的生活模式。

就像我當初嚮往坐在咖啡廳的男孩，退休的老人，還有在華欣咖啡館的老闆，他們給我的勇氣是，只要你用力去想像，或許就能活在自己想要的生活中。

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