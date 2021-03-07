小三全藏在這裡！四種最容易讓男人外遇的關係

那天在路上巧遇從前工作場合認識、久違不見的朋友，我們聊到從前共同的同事，她劈頭一句：「不曉得她和XXX還在一起嗎？」

「人家在好幾年前結婚了，早修成正果啦」我說。

「話不能這樣講，現在離婚率超高，離婚跟情侶分手一樣稀鬆平常，我身旁就有好幾對朋友，要嘛早就離婚，要嘛已經分居，正在談贍養費細節，只差還沒簽字而已。」朋友說得振振有詞，讓我忍不住想到《Project Runway決戰伸展台》主持人每次開場的台詞裡頭知名台詞：「As you know in fashion, one day you’re in, the next day you’re out」，若把fashion換成love或marriage，相信也十分貼切，毫無違和之感。

雖然不是每對夫妻都因為外遇而離異，但不得不說，婚外情對婚姻的殺傷力之大，讓人妻或人夫皆不得不防，究竟第三者從何而來？大多和以下息息相關。

一：同事關係

「朝夕相處」這四個字已不足以形容老公和老婆，很多時候，反而是同事更容易因為長時間相處而日久生情，一起打卡上班，一起熬夜加班，再一起打卡下班，加上一同奮鬥所產生的革命情感，讓同病相憐的氛圍一觸即發，使得工作場合的男女從辦公室互相扶持到摩鐵床上去。

二：網友關係

隨著手遊和交友軟體的發達，要認識新朋友根本是彈指之間，只要有手機，想向外發展，可謂人人有機會，各個有希望。已婚人士使用交友軟體，說穿了是覺得生活無聊，關係無趣，一時好奇所以開始滑起網路世界裡騙照的帥哥美女，抱持「應該不會出事」的僥倖心理，打字丟出問候的第一句，就這麼一來一往，然後情愫暗生。

三：因工作所衍生出的各種關係

往來的客戶，工作場合所認識的新人，出差而在外地相識的朋友…等等，有些男人甚至會對談生意風月場所的女人暈船，其實，他們最初一定也不曉得自己會跟上述對象發展成不倫，但愈不知道防範的關係愈可能攻其不備，一不小心，就把一顆心給了出去。

四：舊識或前任關係

並非一直和舊識或前任保持聯繫，而是因緣際會或社群軟體的推波助瀾，讓他們在偶然間和彼此搭上線，結果聊一聊覺得感覺不錯，昔日熟悉感迎面而來，愛苗就有可能在電光火石般一觸即發。

看完以上容易造成另一半外遇的關係，大家可能會覺得根本防不勝防，因為我們無法阻止對方外出工作、使用手機、出差應酬或不使用社群軟體，要他不跟自己以外的異性互動，也不切實際。欣西亞覺得最好的方式還是回歸到根本，就是用心經營彼此的愛情，寵愛自己和疼愛對方，給老婆讚美的言語，給老公欽佩的眼神，一輩子撩撥她，挑逗他，製造生活的情趣，只有讓彼此對這段關係保持永久的新鮮感，我們才能緊緊抓住愛人的心。

網路藝人欣西亞和shane

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