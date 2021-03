小三全藏在這裡！四種最容易讓男人外遇的關係

那天在路上巧遇從前工作場合認識、久違不見的朋友,我們聊到從前共同的同事,她劈頭一句:「不曉得她和XXX還在一起嗎?」

「人家在好幾年前結婚了,早修成正果啦」我說。

「話不能這樣講,現在離婚率超高,離婚跟情侶分手一樣稀鬆平常,我身旁就有好幾對朋友,要嘛早就離婚,要嘛已經分居,正在談贍養費細節,只差還沒簽字而已。」朋友說得振振有詞,讓我忍不住想到《Project Runway決戰伸展台》主持人每次開場的台詞裡頭知名台詞:「As you know in fashion, one day you’re in, the next day you’re out」,若把fashion換成love或marriage,相信也十分貼切,毫無違和之感。

雖然不是每對夫妻都因為外遇而離異,但不得不說,婚外情對婚姻的殺傷力之大,讓人妻或人夫皆不得不防,究竟第三者從何而來?大多和以下息息相關。

一:同事關係

「朝夕相處」這四個字已不足以形容老公和老婆,很多時候,反而是同事更容易因為長時間相處而日久生情,一起打卡上班,一起熬夜加班,再一起打卡下班,加上一同奮鬥所產生的革命情感,讓同病相憐的氛圍一觸即發,使得工作場合的男女從辦公室互相扶持到摩鐵床上去。

二:網友關係

隨著手遊和交友軟體的發達,要認識新朋友根本是彈指之間,只要有手機,想向外發展,可謂人人有機會,各個有希望。已婚人士使用交友軟體,說穿了是覺得生活無聊,關係無趣,一時好奇所以開始滑起網路世界裡騙照的帥哥美女,抱持「應該不會出事」的僥倖心理,打字丟出問候的第一句,就這麼一來一往,然後情愫暗生。

三:因工作所衍生出的各種關係

往來的客戶,工作場合所認識的新人,出差而在外地相識的朋友…等等,有些男人甚至會對談生意風月場所的女人暈船,其實,他們最初一定也不曉得自己會跟上述對象發展成不倫,但愈不知道防範的關係愈可能攻其不備,一不小心,就把一顆心給了出去。

四:舊識或前任關係

並非一直和舊識或前任保持聯繫,而是因緣際會或社群軟體的推波助瀾,讓他們在偶然間和彼此搭上線,結果聊一聊覺得感覺不錯,昔日熟悉感迎面而來,愛苗就有可能在電光火石般一觸即發。

看完以上容易造成另一半外遇的關係,大家可能會覺得根本防不勝防,因為我們無法阻止對方外出工作、使用手機、出差應酬或不使用社群軟體,要他不跟自己以外的異性互動,也不切實際。欣西亞覺得最好的方式還是回歸到根本,就是用心經營彼此的愛情,寵愛自己和疼愛對方,給老婆讚美的言語,給老公欽佩的眼神,一輩子撩撥她,挑逗他,製造生活的情趣,只有讓彼此對這段關係保持永久的新鮮感,我們才能緊緊抓住愛人的心。

網路藝人欣西亞和shane

欣西亞粉絲專頁

覺得欣西亞寫得既專業又精彩嗎?

那你一定不能錯過欣西亞2020全新力作:「我要的歡愉你該懂!」一起Make Love Sexy!