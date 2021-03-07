婚姻裡大小事都可以吵，但懂得轉換思考，爭吵可以少很多

看過很多人在婚姻裡為了些小事吵架，而那些小事通常小到不可思議，甚至是很無聊。可是有些時候只要觀念稍微轉一下，這些吵架是可以避免的。

剛跟老劉住在一起的時候，我發現他會把穿過的襪子脫成一坨。這樣洗的人當然會心情不好。

於是我就跟老劉說，脫襪子的時候不要脫成一坨，因為我得一隻一隻把髒襪子翻過來才能洗，這樣要花很多時間。他說「那就一整坨洗不就好了嗎？反正一樣可以洗。」我隱忍住想要飛踢他的衝動跟他說，這樣會洗不乾淨，洗不乾淨就會滋生細菌，你的腳就會有細菌。感謝他終於了解了這個道理，也很乖巧地配合了，襪子再也不是一坨一坨的了……。

但是全部都脫成反面的了。這樣我是不是還要翻到正面才能洗？

瞬間我內心爆炸了幾秒。我心裡想，脫襪子不就是手捏著腳趾的地方，一氣呵成地脫下來就好了嗎？不就能脫得又快又好嗎？為什麼這麼簡單的事還能有人脫不好？還是他根本就是故意在整我？

說真的，在你我身邊，這種生活上能吵的小事很多。有網友來信跟我說，她實在無法忍受男友總是把浴室的地板弄得濕答答；有朋友跟我說，他無法忍受女友總是把保養品滿屋子都是；還有人說，他覺得一回到家就被女友逼著要穿室內拖鞋覺得很煩，因為他就是不喜歡在家穿鞋。

這也是為什麼我總是告訴大家婚前一定要試婚的原因，因為這些平常你看起來很小的事，在日積月累之下，都會變成很大的衝突。如果不試婚，你不會知道雙方會用什麼樣的態度，去面對這些衝突。

在內心爆炸了幾秒之後，我把自己拉回理智，想了一下。

每個人來自不同的家庭，所以身上都會有著不同的生活習慣。不能說誰的就是對。我們必須從這些的「不同」之中，去尋求一個平衡點，而不是非要「照著我的方式做才是對的」。

念頭一轉，我覺得襪子不要脫成一坨，妨礙我洗衣服的速度就好。所以之後不管是他的衣服還是襪子脫成反面，我都不會幫他翻成正面，一定都是從洗到摺進衣櫃都是反面的。反正他這麼大個人了，自己穿的時候自己翻囉！如果沒看到而穿成反面出去了，那也是他自己得承擔的。

而轉換想法之後，這件事就結束了，我們省略掉可能會發生的爭吵。所以我想，婚姻裡很多小細節，其實是需要懂得如何去轉換思考的，如果太堅持自我，堅持己見，其實在兩性相處上是很容易起衝突的。衝突越多，其實感情越容易出現裂痕，我想這無論是對交往中的情侶，還是在婚姻中的夫妻，都不是一件好事。

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