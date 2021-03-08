該怎麼和異性交談？職業培訓師教你從「說、問、說」三部曲推進聊天的技巧！

▲男人和女人，一個火星人，一個金星人，這兩個不同的物種，怎樣交談呢？（圖／Shutterstock）

有真自我的人，會尊重自己的感覺，不會太為難自己；有假自我的人，則會自動去尋找別人的感覺，並圍著別人的感覺轉。

―― 武志紅

男人和女人，一個火星人，一個金星人，真是白天不懂夜的黑，你不懂我傷悲！

這兩個不同的物種，怎樣交談呢？我讀過一些關於「撩妹術」的文章，也在年輕的時候偷偷學過一些「撩男」指南。你可能要問我，學了這些東西有沒有效果。我只能說反正我的真愛不是勾搭來的。

我絕不是要否定男女互相勾搭的那些技巧。我只是覺得，運用太多「勾搭術」，容易呈現一個假自我。而與異性交談，是一種真自我和假自我之間的平衡。所謂真自我，就是徹底聽從自己的感覺；所謂假自我，就是徹底服從別人的感覺。

武志紅老師曾指出，我們在徹底聽從自己的感覺時，會體驗到生命的不可思議。但生命中最大的一個矛盾是，我們必須要在關係中把這個不可思議活出來。

我提一個更有針對性的問題：我們需要聽從自己的感覺，來過精采的人生，而生命是由各種關係構成的，那麼我們如何在男女關係中把這個精采活出來？

曾有宅男和我說：「我和女孩子相處，就是放不開，這就是真實的自我。我改不了，也沒想改。她要是不喜歡我這樣的，我裝也沒用。」

這是一種關注真自我的寫照，他說得很誠懇。關注真自我沒錯，但不能只關注真自我。因為只關注真自我的人，舒適圈非常小。甚至有極端的例子是，某些內向理工男， 不管面對何種類型的女孩，舒適圈都為零── 手腳沒處放，眼睛不知道看哪兒，不會找話題，不會展示自己的魅力。

有一句話說得好：我和不同的人交往時，表現是不一樣的。不是因為我虛偽，而是因為我和不同人交往的時候，有不同的舒適圈。

何為舒適圈？我認為，舒適圈不是單純的真自我區，否則你會沒有朋友；舒適圈也不是單純的假自我區── 天天戴面具，很不舒服；舒適圈，是我內心自己喜歡的那個真自我和你喜歡的那個假自我之間的交集。也就是說，交集中的這個行為，不違背我的價值底線，同時，讓你也開心。

我們生命的成長，就是這個交集的不斷擴大。

經常與異性聊天，能幫助我們成長，幫助我們不斷地擴展舒適圈，在真自我和假自我的平衡上不斷精進。

討喜偏誤

和異性微交談，你怎樣搭話才不讓人討厭呢？我們可以利用討喜偏誤理論。

舉個例子，有段時間，我發現自己就受討喜偏誤的影響。我總是去離我更遠的那家星巴克買咖啡。為什麼？因為那裡有一個很帥氣的店員，他主動和我打招呼，並且知道我最常點的咖啡是什麼，他特別討喜。

討喜偏誤其實是一個思維上的錯誤。在和陌生的異性微交談的時候，我們可以利用這個理論，引導對方去犯這個思維錯誤，讓他高興地做出一些率性的行為，也就是說，我們要讓自己變得討喜。

怎樣讓自己討喜呢？有三個因素：第一個因素，外表有吸引力；第二個因素，在出身、個性、價值觀、興趣上與對方相似；第三個因素，讓對方覺得被喜歡。這三個因素被稱作討喜因素。從名稱上看，討喜是假我，為了讓對方喜歡上自己而故意做的種種表現。其實，你可以把這些表現變成「健康的假自我」。用英國心理諮詢師雅基．馬森的話來說，人人都需要一個健康的假自我。健康的假自我「讓我們能夠在大眾面前表現得禮貌而文雅。只有當我們與內心的真自我失去聯繫時，我們才會有麻煩（或變得不健康）」。

所以，你要做的是，讓這三個要素能和內心的真自我建立聯繫，讓它們不違背你的基本價值觀。其實，這不難做到。我們一個一個要素來看。

首先，讓自己的外表有吸引力，這是討喜偏誤的第一個要素。如果你的內心價值觀有一條是為世界創造美，那麼這個要素就和你內心的真自我建立好了聯繫。

外表具有吸引力，不僅僅指容貌裝扮。如果你是一位男性，你的舉止體現出來的紳士風度同樣重要── 不要等著她請你幫忙，有眼力一點，主動幫個忙。如果她的東西掉在地上了，幫她撿起來；她放行李時，你主動幫她放上去；她搆不著某個東西，你幫她拿；她需要服務時，你去召喚。在飛機上，我身邊如果有這樣一位主動幫女士搬運行李的紳士，我總會偷偷地多看他幾眼，紳士們總是能在這個紛繁複雜的世界裡給我們帶來積極正向的力量。

如果你是一位女性，你的美不僅僅體現在容貌上，還有你的言談舉止。因為美是在動態中呈現的。如果你的舉止優雅穩重，那麼你會顯得更加漂亮。

其次，在出身、個性、價值觀、興趣上與對方相似，即討喜偏誤的第二個要素。如果你的價值觀中有一條是尋找伴侶，就是讓靈魂找到同類，人生才得以圓滿，那麼這個要素就和你內心的真自我建立好了聯繫。

這就需要你利用我前面介紹的如何開場，如何提問，如何用「說、問、說」三部曲推進聊天的技巧，並在微交談的過程中去挖掘了。例如，假設你想和飛機上坐你旁邊的人搭訕。

「大週末的也出差嗎？」你用從此情此景上找話題的方法來破冰。

她說：「是啊，年底了，業務特別忙。」

「我們會計師事務所也是，一到十一月、十二月就加班。你是從事哪個行業的？」你用「說、問、說」三部曲推進聊天。

「做業務的。」她回答得很簡單。

這時，你可以嘗試從其他方向來找話題。「如果不出差，你週末一般做什麼？」

她回答：「我一般在家休息。」

你可以說：「嗯，我最近在追一個美國電視劇《使女的故事》，第二季比第一季更精采。能不能推薦一些好劇？」

她的話匣子終於打開了：「英國電視劇也很好看，劇集不長，都拍得很有味道。我最近在看一個超級治癒系列的英國電視劇《德雷爾一家》，講的是……」

原來她喜歡看英國電視劇，你可以說：「我下載了很多英國電視劇，到時候給你發個連結吧，你下載到電腦上，出差途中哪怕飛機晚點也不會太鬱悶了。」

一旦你挖掘到了對方的某個興趣點，請記住，像上述例子一樣馬上「播種」。所謂播種，就是為再次聯絡留下線索，或再次聯絡時讓她記住你。比如：

當她說起自己喜歡聽周華健的歌曲時，你可以說：「我也很喜歡他，我有媒體的朋友，可以弄到友情入場券。」

如果發現你們倆都喜歡動漫遊戲，你就可以說：「深圳每年在歡樂海岸都有動漫展，我們加個朋友吧，我可以弄到票。」

你如果發現她是四川人，就可以說：「我們市中心有一家餐館，叫辣嬌，嬌嬌女的嬌。我超級喜歡它，但不知道是不是最正宗的川菜，要不哪天邀你去親自鑑定一下？」

這樣，你以後在她腦海裡的形象就會很鮮明：嗯，他有票；或者，嗯，他知道哪兒有好吃的川菜。

如果你問我：戴老師，友情入場券去哪裡弄？我想對你說，如果對方真的讓你動心，你就買兩張票吧。

你一旦和她建立了交集，就不愁沒有機會繼續深入瞭解彼此了。我的朋友就是在一次搭話中發現對方和自己在同一個科技園工作，於是相約上下班，一起搭順風車，一來二往，最終喜結良緣的。所以，播種的重要形式就是邀約。如果她面前放的是咖啡，你可以給她推薦一個新開的咖啡店，約她品嘗新口味的咖啡；如果她聊到看過的某本書，你可以約她去本城新開的書店，或去圖書館逛逛；如果她聊到喜歡運動，你就約她一起週末去爬山。

你如果害怕一對一的邀約對方會拒絕，就用多對一的方式，讓她不會感到壓力。比如：

我也喜歡打羽毛球，我參加了一個羽毛球俱樂部，就在市體育館，我們隊伍裡正缺女隊員。週末一起去吧，都是年輕人，肯定有共同語言。

你知道嗎？我去的那個toastmaster（會議主持人，一個非營利組織）就有很多從事文秘行業的白領。週三下班後我們一起去看看吧，你可以認識一些同道中人。

討喜偏誤的第三個要素，讓她覺得被喜歡。如果你的內心價值觀有一條是給他人帶去愛和溫暖，那麼這個要素就和你內心的真自我建立好了聯繫。

沒有人會真正討厭一位對她表達滿腔愛慕的正常異性。在這裡，我前面所講的「冷讀者+熱捧者」的技巧一定要用到。另外，在微交談中，你要把握機會，盡快地逐層剝洋葱皮，跳過套話、事實，進入觀點、感受層面。

比如，當對方告訴你，她是幼教老師這個事實後，你除了說出自己的觀點「要做幼教老師，需要很有耐心」，更要會說感受層面的話，「我一直都很欣賞有耐心的人」。

如果她說，我已經有男朋友了。你由衷地說：「我也猜到了，要是沒有才怪呢！」然後你可以做苦惱狀，開個玩笑：「唉，我既希望自己以後有追你的機會，又希望你以後一定不要給我這個機會。」最後，你貌似戰勝了糾結，總結一句：「有備無患吧。」

如果她說：「我一般不給陌生人留電話。」你可以說：「我們這不已經不是陌生人了嘛。」

臨告別時，你感慨地說：「真奇怪，我平時話很少，今天話匣子突然打開了。如果有冒犯之處，還請原諒。看來，是我以前沒有遇上對的人啊。」

最後，補充一點，時機很重要。浪漫總是不期而遇的，你不要自我設限。所謂「自我設限」就是，「我來這裡就是排隊的，交什麼朋友」，或者，「看她的樣子，估計不會喜歡我這種類型吧」。只要對方是單身，也在尋找自己的有緣人，那麼為什麼要自我放棄這個與她結識的機會呢？做一個緣分的友善者吧。舒適圈寬廣的人很少自我設限，一場浪漫由微交談開啟。

與異性的微交談也要注意周遭環境。周圍環境人流量太大、太吵鬧，比如擁擠的地鐵、排隊的人群裡，不太適合搭訕，因為你們的談話是完全暴露在旁邊人的注意範圍內的，不利於創造私密氛圍。如果你們在飛機上挨著坐，那麼請在發餐吃飯的時候和她聊，或者她起身上洗手間的時候，或者她招呼空姐的時候。總之，當對方靜靜坐著，並沉浸在自己的事情中時，盡量不要打擾她。當她從靜變為動的狀態時，就是你出擊的時刻了。不用緊張，有一半的機率是，和你對話的那個人可能和你一樣內向、害羞。

如果你在熙熙攘攘的大街上和她擦肩而過，或者在等地鐵的時候她吸引了你，你實在不想錯過，那怎麼辦？

我們可以仿照《高情商，不尬聊》一書中所給出的方法。

你站到她身邊，揮揮手，引起她的注意：「嗨，不和你打個招呼我肯定會後悔的，就一分鐘時間。剛剛看到你，你給我的感覺非常特別，我真的很想認識你。」用這句話爭取讓她停下腳步，然後你可以繼續從容地做個自我介紹。在這句話中，有三個關鍵點你要說出來：一是，不得不打招呼的原因，「我會後悔」；二是，耽誤她的時間，「就一分鐘」；三是，「她很特別」。

你也可以向她求助，她自然會停下來，關注到你。比如，你可以問路：「請問一下附近有便利商店嗎？」不管她知道不知道，你都可以繼續誠實地說：「其實我是想認識你，剛剛很緊張，不知道怎樣搭話。」

在排隊時，你可以問她某些資訊：「請問一下，你知道下一班地鐵的終點站是新村，還是少年宮？」她回答之後，你繼續說：「非常冒昧，我遠遠地看到你很有氣質，所以走過來，特別想認識你。」

與異性聊天，不需要外向的性格，不需要天花亂墜的勾搭術，只需要做好真自我和假自我的平衡。這個世界節奏很快，越能第一時間把自己最美好的一面展示給別人，你就越會受到青睞。

文／戴愫

本文出自《微交談》平安文化出版

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