▲以一支防疫影片爆紅的美女醫師許書華，被鄉民封為「防疫女神」。（圖／合成自許書華IG）

防疫女神「許書華」：婚姻中的磨合，是為了走更長遠的路

以一支防疫影片爆紅的美女醫師許書華，被鄉民封為「防疫女神」。螢幕下的她在婦女身心領域耕耘多年，以溫柔文字在臉書粉絲團給予許多女性支持。聽她以自身經驗分享婚姻中的挑戰與體悟，用「心」磨合讓夫妻關係細水長流。

被鄉民封為「防疫女神」的許書華脫下醫師袍就像個大學生，很難相信她已經是兩個孩子的媽。

防疫女神 老公竟蒐集12星座女友？！

談到與老公相識相戀的經過，她說兩人是在一場朋友聚會認識，因為同在台大醫院實習，因此有了共同話題。許書華笑說，原本聽到老公蒐集了12星座女友覺得他很花心，後來深入相處發現他其實很有責任感與家庭觀，才決定交往。

交往4年，許書華老公用心剪接了影片，私下邀請雙方好友辦了一場求婚派對。很多女生對這樣的安排會感動到哭，但許書華只有一個念頭：「我真的要結婚嗎？」

「當時因為還年輕，加上才交過兩任男友，還不確定是否要成家。但後來回想交往過程，他無論碰到什麼問題都會用心跟我溝通、嘗試解決，就覺得這樣的人值得把一輩子託付給他。」

思考女性產後困境 催生《陪妳寫日記》

交往是兩個人的事，婚姻則是兩個家庭的事。「王子和公主從此過著幸福快樂的日子」終究只存在童話故事裡。在現實世界，女性走入家庭必須面對許多挑戰。特別在懷孕生子以後，孩子成為大家的焦點，新手媽媽往往還來不及適應母親的角色，就被街坊鄰居、婆婆媽媽七嘴八舌的話壓得喘不過氣。

結婚一年多，許書華的大兒子出生。孩子的誕生衍生出許多夫妻與婆媳問題，她開始思考女性在家庭中的困境，興起用醫學專業分享經驗的想法。《陪妳寫日記》臉書粉絲團就是在這時候成立。

夫妻感情保鮮 一定要安排獨處時間

經營粉絲團的過程中，許書華發現孩子的出生不只會對太太造成衝擊，先生也承擔了許多壓力；「雖然女性擔負了照顧孩子的大部分責任，但新手爸爸其實也在調適自己的角色，他們也需要被關心、體諒，像我老公就覺得他被忽視了。」

當爭執變得越來越多，夫妻倆決定去做心理諮商，以書寫的方式了解對方的想法、找出問題的癥結點。許書華表示，很多夫妻忙著扮演「爸爸」、「媽媽」的角色，卻忘記自己其實也是對方的伴侶。感情缺乏經營，夫妻關係自然會打折。

她強調，有了孩子以後，更要用心經營夫妻關係、安排兩人單獨相處的時間。獨處時除了討論孩子的問題，也可以談談彼此最近的感受、對對方的期待與想法。

想讓另一半變神隊友 要學會「放手」

除此之外她也提醒，想讓老公變成「神隊友」，一定要讓他有機會學習、參與，無論家事或育兒都一樣，這樣他才會知道妳面對的困難。「像我除了要看診，還要幫學生上課、進修，回到家很難每件事都兼顧，這時候我就會請我先生幫忙，他無論再忙再累都會給我支持。」

婚姻如同一首男女對唱的情歌，需要雙方共同努力、互相支持才能唱出美好旋律。只要彼此都沒有放棄，能夠在磨合過程更了解對方的想法、學習如何更好的對待彼此，就可以讓關係更加穩固、細水長流。

本文出自嬰兒與母親