爭吵時常脫口而出「你每次都⋯⋯」嗎？心理學家：「全有全無式」思考，正默默毒害著你們的愛情

▲不斷出現「總是」、「每次」、「從來」這類的字眼，這樣的思考方式對於關係是有毒性的 。（圖／Shutterstock）

Kate 抱怨未婚夫 Adam 總是心不在焉，在她的理想中，自己最愛的另一半應該要在自己說話時專注且耐心地聆聽，但 Adam 卻在她說重要的事情時睡著。

Sophie 認為 Jack 很不貼心，總是把髒碗盤留在水槽一整天沒有洗，即使 Jack 幫了不少忙，比如幫 Sophie 的車子加滿油、洗衣服、早點起來打理小孩的事情好讓 Sophie 可以多睡一點。

以上案例都出現了「全有全無式思考」（All or Nothing Thinking），即用正向與負向二分法去看待對方，Kate 因為未婚夫 Adam 在自己說話時睡著，而為對方貼上「總是心不在焉」的負面標籤，Sophie 因為 Jack 總是不把碗盤洗好，而為對方貼上了「不貼心」的標籤。但 Adam 和 Jack 真的是他們口中說的那樣的人嗎？

有毒的全有全無式思考

心理專家 Jeffrey Bernstein 在多年的伴侶諮商工作中發現，全有全無式思考可說是最普遍的爭執議題， 在案主的敘述中，不斷出現「總是」、「每次」、「從來」這類的字眼，這樣的思考方式對於關係是有毒性的 ，抱怨者會因為對方的行為而感到挫折，被抱怨者會感到不被理解，雙方都覺得自己很委屈。

這樣的思考方式有誇大的成分，其實並不符合現實，正常情況下， Adam 有時的確沒有認真聽 Kate 說話，有時卻很專注聆聽對方；Jack 有時不夠貼心，有時卻是個超級暖男。撇除掉暴力、控制、虐待等極端的案例，大部分人之所以會對另一半產生不滿，往往是因為掉進了全有全無式思考的陷阱。

那為何很多人都會掉進這樣的陷阱中呢？那是因為當對方的行為不能滿足自己的需求和期待時，極端的負面標籤是最簡單、方便且直覺的解釋方式，這算是人類演化下來的生存機制，能幫助我們快速判斷負面情境，但其中的不正確性往往也很多。這也可解釋為一種心理防衛機制，把錯都怪在另一半身上，好暫時減輕自己的心理壓力。

全有全無式思考對解決關係中的問題也沒有建設性的幫助，當你指責對方「你總是沒在聽我說話」時，這樣的不良溝通方式會引起對方的防衛心態，也對你發動攻擊：「昨天我在說話時，你也在滑手機啊！」之後就是一連串無謂的爭吵。

要避免掉入全有全無式思考的陷阱，你必須先建立起以下心態：

1. 沒有人是完美的

每個人都是平凡人，包括你和你的伴侶，平凡人有時會犯錯，有時會做的不夠好，過於高標準的期待對對方來說不公平，用更實際的眼光看待另一半，你也能變得更加寬容一些。

2. 指責對關係經營一點幫助都沒有

指責型溝通方式，除了發洩情緒，或讓你看起來高高在上外，對事情一點幫助也沒有。對方感受到遭受攻擊時，也會啟動自我保護機制，攻擊回去，很多美好的感情都是這樣磨逝掉的。使用更真誠的溝通方式，表達自己的感受，並且避免「每次」、「總是」、「從來不」這樣武斷的字眼，反而更容易被對方採納。

3. 駁斥全有全無式思考

全有全無式思考通常是自動化出現的，要改變這樣的思考模式，第一步是覺察它，再來是駁斥它，且需要長時間的練習。例如當你又因為對方沒洗碗而生氣，出現「他每次都這樣」的想法時，以開放的心態問自己：「他真的有『每次』都這樣嗎？」就能將誇大的思考拉回現實一點。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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