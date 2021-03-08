林月雲與侯佩岑的相擁鬧劇／做閨蜜的第三者，怎還敢高調獻醜？

芒果TV在三月四號播出侯佩岑跟林月雲上的實境秀《婆婆和媽媽》第二期之後，她們母女倆在鏡頭前相擁而假泣的對話被兩岸網友幹翻。主要是侯佩岑她媽的（真的不是在罵人別誤會）過往事蹟大家都很了解。本來大家也沒想為難一個七十歲老人，想說過去就讓它過去，但結果侯一家為了據傳的六千萬台幣通告費，而高調上節目談論過去的「甘苦」，那就真的是你自己把臉湊上來討罵了。

可能很多年輕人不了解侯佩岑她媽的過去英勇事蹟，簡單來說就是，侯佩岑她媽林月雲在早期是台灣的知名女演員，尤其她主演了一部有關愛的教育的當紅連續劇「愛的進行式」，是當時全台每個小孩都要守在電視機前面觀看的節目，因為每個小孩都希望身邊那些動不動就拿著籐條的爸媽，能多跟裡面那位白月光形象的媽媽林月雲多學學，實行愛的教育而不是打的教育。（當然這麼老的連續劇我是沒看過）（撇清）

後來林月雲跟名製作人侯世宏合作多次，並且與侯太太成為閨密。人家說防火防盜防閨密說的就是這種人，因為林月雲後來成功搞上了侯世宏，還懷上了侯佩岑。

當然，這種事一個巴掌拍不響，最可惡的的確是出軌的那個男人，但搞「閨密的老公」真的就是下作中的下作：一個信任你的好姊妹卻遭受你的背叛！你一邊假情假意的跟她表現出塑料姊妹情，然後一邊在背後搞上她老公。這得要多假掰的人才能幹得出這種事？

好吧，也有可能是年少輕狂，控制不住感情，所以愛上自己閨密的老公……雖然我覺得這是個人原則問題啦，明知道是不能碰的人，當然要在有好感的時候就趕快保持距離了啊！但誰沒年輕過？誰沒犯錯過？只要知錯能改，其實都為時不晚。

但結果林月雲在侯世宏的介紹下認識了富商邱嘉雄夫婦，也跟邱嘉雄的太太，真正的白富美「國泰集團創辦人蔡萬春」的長女蔡貴照成為閨密。最後林月雲眼見侯世宏遲遲不肯給名份，於是把侯世宏甩了的同時又背著閨密蔡貴照搞上她老公邱嘉雄，讓這個當初不顧家裡反對，硬是要下嫁這個門不當戶不對的窮小子邱嘉雄的閨密蔡貴照，是一生都難堪至極，最後吃齋念佛去了。

錯一次可以說是你不懂世事「萬般皆是命，半點不由人」，但又再犯就只能說是你本性惡劣了，尤其又再度是吃閨密的老公，這說明她從來不覺得這樣的行為有什麼問題。

我想這大概也是為什麼，當年那甜美長相跟美麗笑容，還有溫柔嗓音能轟動全台的甜心侯主播，卻被連家以及葉惠美退貨了，還好連公子跟周杰倫都還滿聽媽媽的話，知道基因這種東西有可能是會遺傳的。（還有別忘記雙J戀被插足的事，不過這事也不能只怪女方）

所以這對母女遭受網友攻擊，也真的是自找的，畢竟大家已經很善良對待侯佩岑了，否則也不會讓她一直以來都還能以如此甜美形象立足娛樂圈。但這不表示你可以大張旗鼓的洗白曾經的卑劣行為，畢竟沒有任何一個社會希望樹立「小三最終能逍遙快活上節目賣慘還因此吸金」這種扭曲的價值觀，尤其如果你們真的有看過那個節目，你就會知道這對母女表演出的這段「真心告白」時有多假掰噁心了。（侯佩岑根本假哭，整個過程從頭看到尾，經過我這位專業裝模作樣界的鑑定高手認證，就是三個字：超假仙！）

另外我還想說一下，因為我從第一季就有看這節目，所以第二季第一期出來我就有看，在第二期的對話還沒出來之前，就已經對這對母女不停翻白眼了，認真覺得侯佩岑她老公實在太古意。有看節目就知道這對母女有奪～～強勢，侯佩岑時不時就要逼死老公的各種言語暴力真心讓人覺得窒息；然而林月雲更是強勢中的強勢，侯佩岑都在她之下。嘴裡說著愛女婿卻時不時酸言酸語，你說這女人沒幾個手段我還真不信。

最後我要說的是，君子有所為有所不為；而如果真的做了，也請你明白是非對錯，謙卑謙卑再謙卑，不要高調討罵，在你曾經迫害過的人的傷口上灑鹽。因為這種行為不是不厚道，是「非常缺德」……

而且是缺到會下地獄的那種。

本文出自喪彪 ‧ 柳飄飄。

（以上言論，不代表姊妹淘立場）