不能只是「片」面看待！妳的健康需要精準把關

▲根據國外的研究統計，約有八成的女性一生中會感染一次HPV病毒，若持續感染16、18型高危險HPV病毒，就容易發展成子宮頸癌的癌前病變甚至癌症。（圖／photoAC）

子宮頸癌為婦女常見的癌症之一，由於早期症狀並不明顯，醫師指出，當出現不規則陰道出血、下腹疼痛等症狀時，可能早已發生癌變。HPV病毒感染是其致癌元凶，根據國外的研究統計，約有八成的女性一生中會感染一次HPV病毒，雖然九成以上的病毒會在兩年內消失，但如果持續感染16、18型高危險HPV病毒，就容易發展成子宮頸癌的癌前病變甚至癌症。

三成子宮頸癌患者 抹片篩檢結果「正常」?

隨著子宮頸抹片篩檢的普及，雖然降低了子宮頸癌的發生率與死亡率，但抹片檢查卻仍存在三成的偽陰性，而讓女性有錯失癌前病變的黃金治療時期的可能性!高雄長庚醫院婦產部婦癌科主任吳貞璇分享，曾收治一名39歲女性患者，連續三年抹片檢查結果皆為正常，某日突然異常出血，驚覺不對勁，趕緊前往醫院就醫後，確診為第一期子宮頸癌，所幸發現得早，透過手術切除子宮、卵巢與淋巴清除後，五年下來仍保有良好的生活品質。

讓PCR核酸檢測補足子宮頸抹片不足 為妳的健康把關!

子宮頸抹片檢查仍有一定比例的偽陰性!吳貞璇說明，抹片檢查是偵測已發生病變的細胞，除了採樣、固定、染色、判讀、病人自身(如停經後女性子宮頸內縮不易採樣)以及不同的細胞形態等因素外，使得早期病變的細胞容易潛藏於組織中，有不易脫落的特性，已上都是有可能導致抹片無法抓出病變的原因。所幸，現階段已有子宮頸PCR核酸檢測，透過對生殖道環境內的乳突病毒偵測，進一步彌補了抹片檢查的不足。

此外，子宮頸癌疫苗雖能降低至少六至七成的子宮頸癌風險，卻無法百分之百預防。吳貞璇提醒，除了發生過性行為的女性需定期做抹片檢查外；應每三年合併PCR核酸檢測來得知自己是否為子宮頸癌的高風險群。美國婦產科醫學會（ACOG）臨床指引也建議，有性生活的女性，從21歲開始要定期做子宮頸抹片檢查來預防子宮頸癌，而30歲後則建議搭配PCR核酸檢測以減少抹片篩檢的死角，及早揪出癌前病變，避免演變為子宮頸癌，為自己的健康精準把關。