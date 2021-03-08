是好朋友還是雷隊友？5種跡象表示你該考慮脫離「惡性友誼」了！

「在家靠父母，出外靠朋友」，友情在我們的生活與愛情、親情一樣扮演著相當重要的角色。然而友情也需要仔細經營，一旦處理不當，很可能會讓你陷入「惡性友誼」的循環中無法脫身！

1 他對你的事情漠不關心

在聊天時，你發現對方老是滔滔不絕地在分享自己的事情，好不容易等他闔上話匣子，你開啟的話題卻總是三兩下就被帶過去，彷彿對你的話題完全不感興趣。這種單向的互動並非是對方話多或是你不擅長聊天，更多是因為他根本就不了解友誼是怎麼運作的。

不論是親情、愛情或是友情，人與人之間的情誼應該是互相的，而不是把對方當成情緒垃圾桶或是吹捧自己的小跟班。如果你們的友誼互動只是單向進行時，就等於暗示了對方並沒有重視你以及這段友情。

2 他們總能找到理由批評你

「你這個髮型該剪了吧？」、「你上次打卡的那間餐廳很鳥耶！」、「你這雙鞋要4000？我覺得醜爆了！」……只要一見面，朋友總是會毫不留情的嗆爆你嗎？朋友間的吐槽、嗆聲，是對方懂得拿捏分寸，知道雙方底線才敢開出的玩笑，不少人也將此視為一種友情的展現。但假如這些批評無所不在，甚至越過了應有的界線，好像做什麼朋友都會看不順眼，那就表示對方只是在將他的價值觀強加在你身上，絲毫不重視你的需求與想法。

3 他們往往會給出壞建議

當你費盡心思想要減肥瘦身，朋友卻約你去吃火鍋吃到飽；好不容易下定決心要戒菸，朋友卻一直把電子煙推過來要你試一口，讓你內心掙扎不已。環境會決定一個人的成長，如果這些朋友無法尊重你的決心，甚至反過來成為你前進的阻礙時，那就代表他們已經成為你身邊扯後腿的「豬隊友」了！

這些豬隊友們會想盡辦法將身邊的人拉下水，藉此來緩解內心的糾結感；他們甚至會對於你的改變感到排斥甚至嫉妒，並因此貶低你的決定。如果你發現自己的周遭也出現這樣的「朋友」，那麼也許是時候甩開他們了。

4 你老是被他們放鳥

不論今天是你約的唱歌還是他約的吃飯，對方總是能夠臨時變卦，要嘛是突然有事抽不開身，就是時間太久忘記了。如果只是1次、2次，那可能還情有可原，但假如這樣的狀況層出不窮，也許就表示「他不想在你身上花時間」。如果你的朋友不願意花費時間、心力投入這段友情，那即便你花費再多心思去維繫彼此的關係，也可能只是徒勞無功。

5 老是死纏著你不放

每到週末你總是會收到對方的訊息，問你假日有沒有空約出去，甚至要求你推掉其他行程只為了一起去夜店跑趴。這種朋友就像是陰魂不散的恐怖情人，就像是沒有自己的生活一樣對你死纏爛打。除非你也打算把休閒時間全部放在友誼上，否則不論你們的友情再怎麼樣堅固，也禁不起這樣長時間的消磨。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男