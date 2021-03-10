蔡侑霖專欄／一個人未必孤單，有錢不一定得結婚，會過好生活，才是你的重點！

「你想結婚嗎？」、「你想結婚的原因是什麼？」、「這是一定要完成的人生使命嗎？」二十五歲開始，這是你會反覆聽見、別人口中明示、暗示的提問。

不論你的答案為何，這是你得深思的人生任務及生活選項。你可能已失去耐性，甚至隨著年紀增長而有更多的焦慮，但你是否曾認真面對？每每參加身邊親朋好友的喜宴，人們多是被婚禮上迷人的物件所吸引，好比新娘子換了幾套衣服、新郎的長相是如何、桌上菜色是否美味，而真實人生中這一對是否幸福美好卻難以評斷。甚至，更多的盤算和思考，或許只是一場婚禮會花上自己多少錢、這些費用到底誰要出。是否，還未曾出現想要在一起一輩子的人、未論及婚嫁，就得先籌備一桶預備金，上演一場人人滿意、美輪美奐的大秀？

無分男女！有錢不一定要結婚，結婚得要有經濟基礎

結婚生活，恰如童話故事的情節一樣，終究王子會娶上漂亮的公主，而公主也理所當然嫁給高富帥般的王子，結局就是過著幸福快樂。回到現實面，現代人拚命工作，想盡辦法開源賺錢，依憑著上一代的說法，從「成家立業」到「結婚生子」，照本宣科之下才稱得上完美人生。如果不聽從這世代下的潛規則，似乎就是不乖、家族裡的反骨子女。若是真心要結婚，兩人不必然要有錢。然而，若是有想做的事、預達成的目標，身上就肯定要有錢。

你可能已換過幾份工作，也曾出國去過數個國家旅行，也談過幾段不怎麼樣的感情。幾年匆匆過去了，你該面對的，仍舊是自己身上的現實，現實是毫不留情的輪迴。若是單身或沒有邁入婚姻的計畫，就請好好賺錢，找一份穩定進帳的薪酬工作，學會投資理財。有一天，若到了婚嫁年齡，甚至上了年紀，沒錢在身上、沒有另一半的照顧陪伴，自己又不能好好過活，這將是一件痛苦又殘酷的處罰。

有多餘的閒錢可靈活地運用，個人經濟自由才算真正的自在，不然只是空口說白話。你得認清，這話說得直白，卻讓大多數已婚者說到最痛的點上，你身上沒有錢，在景氣與時機及工作最差的此刻，保障你的未來生活將是什麼？

該是幸福了？真的就從此過著美滿的日子？別傻了！

身邊有一些朋友，尤其是從小原生家庭特別管束，父母親較是偏激、苛責式教育的人，往往極為渴望婚姻，他們總會透露「隨便啦，找個人結婚，人生就美滿了」、「找個家裡有錢的女孩少奮鬥二十年」，或者「兩個人生活就會開始有收入了，不如趕快結婚、生子，這才是唯一可行的人生」。這般觀念我難以產生認同，難道非得進入兩人世界，才會豐衣足食、賺很多錢、才符合大眾期望的圓滿人生？依賴另一個人的出現，靠著對方自帶家產的背景，才能組織家庭，財源廣進且幸福美滿？

若是一個人無法找到人生的自信、快樂，及歸屬感，這樣的兩個人在一塊也只是彼此拖累。每個人都有自己應該面對的人生，對於自己的價值不該是來自於父母的期盼、親朋好友的鼓吹說嘴、同儕的比較，才來硬著頭皮找人談戀愛抑或有目的性走入婚姻殿堂，真的無需拜讀誰的幸福劇本，活在別人情感勒索的假美好，進而將不入時、不合腳的鞋子穿在腳上，或許人人稱羨又獲得掌聲讚美，但實際腳上的水泡與咬腳，痛楚只有自己知道，既無法使自己長遠走著，也懷疑人生般的自我後悔、不是自在。

富有，是經濟上金錢使用的自由；生命的寬度，是多元精采的生活日常

每個人都有權利選擇自己生活的節奏與方式，不論消極還是積極，全是自己的選擇。一個人的富有，不只是經濟上的自由，豐富的視野、多元精采的生活，更是定義了生命的寬度。即使被貼上「單身狗」、「大齡敗犬」等揶揄的標籤又如何，他們更有自己的人生得要操心，更可能羨慕你過得自在、不用煩惱孩子們的學費、繳不完的房貸。

有人選擇不結婚、生活購物慾望不高，活在當下，積蓄不高卻能保有過日子的質感。身處兩人的關係之中，也不要忘記學習新事物的動力及興趣，也不要放棄自給自足的基礎求生本能。在工作之餘，若有能力投資與開發職涯之外的技能，也是開展生活可能的方案。有生活的夥伴很美好，但能同時在自己的人生中當自己的主人，就是最好的人生夥伴，走得更長遠。

在工作職場上、家庭生活中，面對這般不討好的狀況，我們都會以息事寧人的心態自我說服，進而勉強自己去做不喜歡、甚至沒把握之事，瀕臨崩潰邊緣之餘，仍得扛下這苦擔子。然而，苦不堪言的我們，有時需要的，不過是一句關切的安慰之言，「你還好嗎？需要幫忙跟我說，我都在。」

回到思考點，為什麼總是有人認為這是我們得完成的任務，何時我們讓「應盡義務」成為綁架我們的罪名？你肯定讓旁人感覺到你的「熱心助人」，若還不懂拒絕、婉轉表達想法時，若失去發言權與底線就只能被貼上「爛好人」的標籤，如果處理地不完善，結果不如預期完美，或許能得到的只是消極的批評。

接手各種難題時，最終只得傷心及無奈，啞巴吃黃蓮的你，世上所有的委屈都讓你一人消化。

關係裡的勒索，是最高招的指使、最拉扯的心理戰

面臨關係中的索求，如果自己有餘裕處理，或許就會一口答應接下任務。會被勒索的人們，都害怕看到對方的沮喪及失望，卻只讓自己勉為其難地接受，另一個自己卻以能跳腳，責怪自己逞什麼英雄。

回到自己身上：接下任務卻又自我責備的情緒背後，或許是你期待討好他人，期待自己圓融處事的動機。事實上，你無法拒絕，也意味著關係之中，若換作是你，也同時害怕被他人拒絕，怕被議論而損壞原有的關係。沒錯，因為擔心會被討厭，於是你只好委自己；又為了完成他人期望，先是違背了自己的意願。

「情感勒索」之所以可行之處，就是讓人又因為一而再、再而三地被制約。或許，你已感受到自己的委屈，卻只能無奈地反鎖自己，長期處於負面的情緒漩渦中。面對身旁那些擅於利用你的善意之人，請勇敢拒絕！一切苦難的開端都在於你，若是不回應，甚至反擊，只會讓人覺得你是個使命必達的熱心里長——生活中或許不可多得，卻沒有實質的重要性。

付出，也要精明計算停損點！

若是感到委屈、不安，就誠實面對自己的心情，不虧待自己的付出與努力，但也不放大消極的情緒。當然，沒有人非得要對誰好、聽誰的話，自己的選擇及人生方向都握在手中，而你要先意識到這件事。

每一種正向的關係裡，好意與善心大多都會得到反饋，但都得是心甘情願地接受、無怨無悔地持付出，不要有功利的計算。先不讓自己的價值變得廉價，你也才能開始建立自己的原則。付出是高尚不過的正能量，把「好」給予欣賞你的人，投資於共同未來的關中，就是延伸、加乘幸福的驅動力。若是放錯重點或給錯了人，不僅會讓自己不快樂，更是毀滅自己長久建立的信心。作為一個手上向上的給予者，而非向外索求的接受者，你會發現，人生一路上會拾得更多善意。

若意識到自已在一段關係中辛苦時，要學會善待自己，雙方若都能不計較付出，情感就能持續升溫。如果只是單向的給予，關係不會持久。當然，也別只是惦記對方的回報，找到關係中的平衡方向，若是長期失衡就得在停損點前止步，這更是對自己的勇敢負責。

生活中各個面向，都該設立自己的底線；底線劃得夠明確，身邊的人大多能學會和你的原則共生共存。過於用力地承接他人的重量，不過是做得不夠好、做太多，都只會成為令人厭惡的原因，這不僅讓自己裡外不是人，甚至拖延他人要事的進度。

如果你為自己選擇的未來遠景，是一個人過日子，請懂得好好與自己相處，不要害怕花錢、不捨失去。一個人的你，得要明白哪裡是長遠投資的標的物，不論是工作及關係。因利而聚的朋友，就該立即斷捨離，時間到了，就該果決地說再見。在人生每個階段的偶遇都有其價值，只要理性面對、歡喜接受，就是最好的收穫。

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