鬼才阿水／當檢討受害者成為常態，加害者只會更習以為常

護理學博士許藍方有「最美博士」的美稱，她經常透過拍片來做許多性知識的教育與探討，除了教導社會大眾正確的知識外，也希望透過自身的專業來將過去社會上總是羞於開口的議題，透過不斷的分析與探討解析，傳遞正確的資訊。

但也因為這樣，時常受到網友私訊與留言騷擾的她，日前就有一名網友私訊她，「我會強姦妳的」、「老婆，看診就給做愛」等內容，令她不堪其擾憤而提告，沒想到近期又有一位疑似北一女的老師指稱正因許藍方博士作風大膽，所以別人才會對她不客氣，而這樣的留言出現後，立刻又引起了廣泛的討論。

熟悉的言論，熟悉的同樣檢討受害者的思維邏輯。

每當有女性受到騷擾或是攻擊時，總會有人認為這是女性自身的言行造成了加害者的覬覦，於是不斷的檢討與攻擊聲浪總放在遭受騷擾的女性，甚至有許多人在教育下一代時，會習慣性地教育女性保守一點，認為這是保護自己的方式。

「妳裙子不可以穿太短。」

「妳平常不可以跟人家開黃腔。」

「晚上的時候不可以出門。」

「平常不要跟男生太多接觸。」

有趣的是，你鮮少會聽到有人教育男生不要去欺負別人

「你不可以因為女生裙子穿的短而產生邪念。」

「你不可以因為女生講黃腔就輕薄人家。」

「你不可以因為女生晚上還在外面就對人怎麼樣」

「你不可以因為女生信任你就毛手毛腳。」

自古以來的社會發展都是父權體系，於是社會大眾習慣於這樣的思維邏輯發展，即使這件事情明明就是男性做錯，眾人更習慣於替他找到開脫罪嫌的說詞，認為這是理所當然的事情。

最終造成的結果我們都用了數十年的慘痛經驗寫下了紀錄。

「女性遇到傷害不敢開口，只敢藏在心中深處。」

「即使研究調查顯示受到侵害的女性穿著的都是一般的衣物。」

「男性加害者在這樣的社會氛圍下毫不悔改。」

長得漂亮真的是你可以騷擾的藉口嗎？

透過教育的方式傳遞性知識真的是該被騷擾的理由嗎？

很多時候我身為一名男性，我都不得不說這個社會生病的很嚴重，很多事情是非對錯是不該有模糊空間的，不該有任何曖昧的可能性的，一旦犯錯了就該接受懲罰，只是我沒料到的是，每當有女性受害時，勇於出面駁斥卻總會遭受質疑，更可怕的是，竟然還有許多這種言論來自於「同為女性。」

「我也是女生我怎麼就沒遇到，一定是她自己的問題。」

「怎麼我跟他相處時就不會騷擾我，他會騷擾你一定是妳的問題。」

「誰知道妳說的受傷是不是真的，說不定是假裝的呢？」

如果遇到有這種留言的人，我一定都會默默地記住她。

祝福這些人未來的一切平安順心，同時如果真有這麼一天她走在路上被車撞的時候，我一定會把這些留言回覆給她。

「我也是人我怎麼就沒被車撞到，一定是妳自己的問題。」

「怎麼我跟他車子會車時就不會被撞到，他會撞妳一定是妳的問題。」

「誰知道妳說的受傷是不是真的，說不定是假車禍呢？」

有沒有覺得很熟悉啊？

很多時候如果沒有勇氣去幫助受傷的人就算了，但趁人家虛弱受傷時還跑去趁機踹一腳，那你真的還是早點回家洗洗睡算了。至於如果你身邊總有這種習慣檢討受害者的人，建議還是早點與這些人劃清界線，至少用照妖鏡看清楚一個人的價值觀與真面目，你就能減少很多無謂的接觸。

鬼才阿水原文

●作者：

鬼才阿水／每日21:00睡前推出一支影片。

鬼才阿水分享/生活/故事/娛樂/電玩為5大影片主軸，也會根據時事推出影片。

影片會邀請網紅、職人、創業家、模特兒、帥哥、美女等一同入鏡，分享不為人知的辛酸血淚與祕密。