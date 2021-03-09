【專訪】鄧惠文醫師／女孩在愛情裡要把持兩個原則，「珍惜自己」與「尊重對方」

好久不見的鄧惠文醫師，一見面便和大家親切地打招呼，對談中穩重又帶了點俏皮，看起來不僅神清氣爽，更能感受到她對迎來新一季《鄧一個人咖啡》節目躍躍欲試的興奮感。這次她接受《姊妹淘》的專訪，不只是要來宣傳節目的改版，更想和大家來聊聊在過去一段時間，她對於生活中的體悟。

我和鄧醫師說，感覺好久沒見到妳了，她笑著說過去一年過得相當充實，不僅嘗試主持電視節目，踏入Podcast領域，開設《鄧惠文不想說》節目，並持續榮格心理分析的教學、演講、工作坊等等，更投入《鄧一個人咖啡》的節目籌劃，算是人生相當豐富的一年。

2020要教會我們的，就是「放開」與「放下」

但對大多數的人來說，2020是個不願意回想的一年，鄧醫師則認為，2020是一個衝擊相當多「價值觀」的一年，全世界都在面對價值觀的重組與反省，包括她自己也在工作中轉換許多身分，也對於生命有不同的反思，更學習做到對許多事情能「放開」與「放下」，花不少時間在重整自己。

她舉例自己剛開始經營Podcast，收聽排名僅30幾名讓她非常挫折，畢竟過往她的作品總能得到大家的喜愛，所以心情自然受到影響。不過後來當她不再這麼在乎排名時，成績反而漸漸有了起色，雖然和過往動輒第一的成績還相去甚遠，但她卻為此感到雀躍不已。

她突然發現原來過去幾十年，自己總是很緊繃地想要將所有事情都做到極致，但其實若能將心裡的某些堅持「鬆開」，生命自然會找到出口。

「重拾對生命的珍惜，並過著像腳踏在地上般的生活步調，不輕鬆，但存在的感覺很真實。」鄧醫師說，過去一年不能出國、保持社交距離，必須簡化我們的娛樂和人際關係，用最坦誠的方式面對家人、自己，雖然和過去的習慣大相逕庭，卻也得到了和內心獨處的空間，所以其實2020，也是要教會我們去體會人跟生命本質最純樸的狀態。

當你認真投入一段感情，是不可能沒有碰撞的

鄧醫師說，女兒慢慢步入小少女的階段，也漸漸花更多的心思和她聊聊「愛情觀」這個話題，她大多時間都是傾聽，先重視女兒的想法，培養她的自信，這樣她才可以慢慢帶著這樣的態度長大。但當我問聊了些什麼，鄧醫師微笑著語帶保留說，現在都必須徵得女兒同意才能分享細節，看得出母女倆感情有多麼親密。當我又追問家長必被問及的老掉牙習題：「如果女兒有天帶男友回來，做母親的會如何看待呢？」

鄧醫師笑著說：「當然是感到歡欣，因為她終於能享受戀愛的美好了。」話雖如此，鄧醫師還是藏不住身為母親，想要對女兒的耳提面命，或者換句話說，也是給每個女孩的溫柔提醒。

「戀愛裡有很多必經的關卡，我會希望孩子或者年輕的女孩們能把持『珍惜自己』和『尊重對方』兩個原則。」鄧醫師認為，很多時候，愛情常常會在這兩個原則中找不到平衡，但這並不是要老生常談去告誡女孩該怎麼追逐愛情，或者談自我保護，而是她覺得，只要是認真談一段愛情，那就不可能沒有碰撞，但站在她的立場，又會希望女孩們可以不要因為那個碰撞而受到傷害，這也是為什麼她不斷地在節目上想要和觀眾探討的愛情觀念。

「我覺得愛情裡最重要的核心原則是『你要怎麼去認識人性』，特別是自己的人性，自然也會慢慢摸索出對方的人性，只要先做到這步，那麼自尊、自重，以及尊重別人的平衡，就不是做不到的事情了。」鄧醫師說，如果你連對自己、對人性都沒有去好好認識，只談一些愛情裡的準則和方針，那遲早都會發現，對自己好就是委屈別人，對別人好就是委屈自己。而我們必須要在親密關係裡面找到共存之道，校正一些偏離的感情觀念，這也就是為什麼鄧醫師原本還在猶豫是不是要繼續在《鄧一個人咖啡》裡談及兩性、感情的議題，但光是和女兒對談中的激盪，以及見到許多年輕族群仍在愛裡困惑，甚至多年來隨著時代與觀念的變化，自己也不斷更新對於愛情裡的種種定義，也促成新型態的《鄧一個人咖啡》––即便有包羅萬象的主題，也絕對不會漏掉感情相關的議題！

談到全新一季的《鄧一個人咖啡》有什麼樣的改變，鄧醫師像個小女孩似地分享：「首先，我們不只是喝咖啡，這次我們要陪大家吃完一個小時的午餐，而且如果大家看膩了我的臉，接下來節目也會有特別來賓！每一集都將有不同的主題，而且是以直播的形式，歡迎大家可以來留言和我們即時互動。」

「不管你有什麼樣令人心煩不解風情的男朋友，還是任性公主病的女朋友，刁難的上司、教不來的下屬、生不出來的小孩還是生出來太吵的小孩、無法和解的父母、解不開的噩夢，我們都可能會談到。總而言之，這個節目要讓大家越來越開心！」鄧醫師滔滔不絕且流利地宣傳著新節目，彷彿眼前的她不是醫師，更像是大家身邊最熱情溫暖的閨蜜！在之後的《鄧一個人咖啡》直播節目中，我們可以見到更多面向的鄧醫師，和我們討論生活中各式各樣的疑難雜症！

春暖花開的三月十二日起，每周五中午12:30-13:30，全新一季《鄧一個人咖啡》，讓我們在午餐時間相會！

《鄧一個人咖啡》首播：https://youtu.be/lELeKgJjV74