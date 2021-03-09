與其濫芋充數找個男人，不如過高品質的單身生活

▲遇到對的人結婚是好事，但是如果急於把自己嫁掉卻不見得好。（圖／Shutterstock）

遇到對的人結婚是好事，但是如果急於把自己嫁掉卻不見得好。

之前聽到朋友說她的朋友遇到一件事，因為年齡到了所以很擔心遇不到對的人，上了交友軟體認識了一個男生，兩個人見面以後一拍即合，認定彼此都是對的人，於是快速的訂了婚事準備結婚，沒想到一切都準備好，喜帖也發出去以後，男生突然悔婚了。

這是多麼傷人的事情，都詔告天下了才來說後悔？女生一開始知道時很崩潰、很傻眼，從來沒有想過會遇上這種事，直到冷靜過後才一一處理好，心情也轉為穩定並且認知眼前的男人根本不適合自己！

我相信女生一定會堅強的站起來，並且會清楚地知道女人的價值不是任何人可以定義的，提早認清也是好事，表示有些男人沒有責任感，對於自己做出的決定可以隨意的不顧及別人的感受而喊卡！

每個人對於結婚的時間定義不太一樣，不需要因為週遭的一些耳語而趕鴨子上架，來用別人的標準衡量自己。如果你覺得現在是你最好的狀態，那麼就盡情享受，與其要隨便濫芋充數找個男人，不如過高品質的單身生活。

這些感情空窗期會讓你更明白自己想要的以及不想要的，結婚不能為了想結而結，因為婚後是未知的三十年、五十年，當你為了適婚年齡妥協一次，你會發現婚後你會做出更多的妥協，不斷的受委屈，責怪當初草率做出決定的自己。

我週遭也不少大齡女子，女人會在某個年齡階段覺得自己好像老了，也因為這樣的認知而開始恐慌。這樣的心情我也有，但是當我清楚認知那時候交往的男友不適合結婚以後，我就清醒了！告訴自己不要為了想結婚而結婚，我必須清楚地了解對方適合和我共度五十年，我才會下決定。

我朋友總是羨慕我現在結婚有兩個小孩，然而其實我也羨慕著她總在臉書分享最近在學什麼？又去了哪裡？可以隨意地去自己想去的地方。我們彼此羨慕著對方，人總是看著遠方而忘記自己已經擁有好的東西了，我自己也思索過，有了孩子的幸福讓我覺得滿足雖然少了自由，而朋友也說，現在的她要充分地享受自由，等到她覺得可以步入家庭才會停止這樣的生活。每個人都有自己的選擇，不是誰好誰不好，只要是自己認為好的選擇，就是好！

有時候，單身不一定不幸福。閒暇安靜的空間屬於自己的沉思，愛情，偶爾需要間斷期。這些單獨空白的日子，是美好的。

不需吵架，不需壓抑自己來承受對方情緒，好好的修補自己，想清楚了才能迎接下一段戀情的到來。漸漸長大後才發現自己想要的，就只是平淡的戀愛而已。

單身不一定不好，偶爾的單身生活才能讓人明白想要的是什麼。

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