你愛他，他卻沒那麼愛你？談感情遇到這四種「錯愛」狀況，請趁早放手！

明明已經在一段關係中，但內心卻總像是還在「單戀」？談一場單方面的戀愛，那可多心酸！外媒就歸納出以下四種「你深愛他，他卻沒那麼愛你」感情徵兆，有這些現象，請你可要多留意啊！

#1.在感情中，他從沒想過退讓或犧牲！

一段感情想要順利且穩健地走下去，其有賴雙方有共識地磨合與溝通。如果兩人夠看重這段關係，就得覺悟到想要攜手繼續走下去，對方勢必要為了經營感情而努力，並一定會有所犧牲及退讓的時刻。倘若你的另一半，永遠只想單方面「接受」談戀愛的好處，而不願付出絲毫或稍微成全讓步，同步「接納」感情裡的苦澀。那你就得好好思考，你是否甘願當一名「只求付出不求回報」的愛情奉獻者；如果無法接受或做到，那建議你還是趁早放生彼此吧！

#2.他從未將你介紹給他的朋友家人認識！

如果你的另一半夠愛你、想認真跟你走下去，勢必會想讓你更融入他的生活圈，創造機會讓你熟識他的家人朋友，藉此讓你看到不一樣面向的他，這類自我揭露，更是一種對你倆關係的「肯定」表現。倘若已交往好一陣子，對方卻總是用盡各種理由，迴避、拖延，不讓你認識他的親朋好友。那你可能要好好探究一下，他對這段關係還存在疑慮，或是跟你沒有想深交下去，故不讓你涉入他的交友圈，避免後續麻煩產生。

#3.當感情是一個「不對等」的關係！

在不對等的感情中，你總是無時無刻思考要如何維繫住這段關係，為生活找樂趣、為相處找情趣，花錢花心力努力單方面去討好對方；但相反的，你卻總是感受不到他絲毫的熱情回饋，或有想要花心思經營的嘗試念頭。那很可能，這段感情對你來說至關重要，但對他而言，或許只是打發時間、調劑生活的一種方式爾爾。

#4.講話用「我」開頭多於「我們」！

如果你的另一半，跟你或他人聊天，多半使用「我們」作為對話的開頭，那這表示，他已經默默把你加入他的個人思考及日常生活之中。倘若你倆交往已久，但你發現，他每次開口依舊維持「我」作為主詞，那表示他對事物的想像，可能還是主要偏向個人思考模式，沒有把你一起放在未來一同思考。當然，這個說話的「開頭」習慣，可能與個性也有一定程度的相關，但如果你發現，對方除了說話外，連做事方式也偏向「自私自利」路線，那就值得你好好思考一下了！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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