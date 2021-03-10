▲有時會淡淡的想起、小小的好奇，她有沒有比我更愛你。（圖／Shutterstock）

有時會淡淡的想起、小小的好奇，她有沒有比我更愛你

聽說你有新的對象了。

她知道你不吃牛肉嗎？

她知道你最喜歡的歌手嗎？

她知道你喝咖啡總要加兩匙糖嗎？

她知道你換季的時候總會過敏嗎？

她有沒有比我更溫柔？

她有沒有比我更愛你？

我還記得那個夏天，我在高雄。

一大群在地的朋友歡迎著我這個台北俗，我們在包廂裡又喝又唱又大聲嘶吼，我沒有想到是在那麼快樂的時候，酒酣耳熱之後，其中一個不知道是藉酒壯膽了還是什麼，在我耳邊輕聲地說了幾句，周圍的喧鬧聲及音樂轟隆也沒掩蓋過去，聽完之後，我喝完最後一口酒。

那天我才知道，

你有了新的女朋友。

我一直都知道這天總會來的，不然呢？

我當然不指望你會像我一般的想回到過去，

只是我還是想騙騙自己。

你開始向前走了，走遠到背影都變得很朦朧，

只有我站在原地以為總有一天你會想通。

那個晚上寄宿在朋友家的空房裡，徹夜難眠，我打開窗看著高雄的天空大概跟台北的差不多，星星因為光害的關係，一樣寥寥無幾，總是晴朗的這裡沒有下雨，但是看出去的風景還是潮濕的，從我眼裡看出去的都帶著一層薄薄的霧氣。

或許也是因為日子久了，從前的崩潰反應或歇斯底里都趨於平靜，現在的淚水學會只停在眼眶裡。

之後我看著你們時不時發佈的消息，

你帶她去我們情人節吃的那家法式料理，

你帶她去我們最常去的那間海景咖啡廳，

你帶她去我們最常去的那座山上看夜景，

你帶她去的地方，都是從前我帶你去的。

看著看著不知道是已經麻痺還是什麼，我沒有什麼太大的情緒，只是心裡有些酸，有些苦，再也沒有什麼想說。

剛分開的那個時候，我一直想著是不是自己哪裡做的不夠多、不夠好，才會讓你覺得失去也沒有關係。

最後我花了好長一段時間才說服自己，我從不曾虧欠你，我把所有的愛都給你了，只是你不愛了而已。

我沒有那樣寬厚的心腸和肚量，能夠打從心底說要祝福你，你和她的近況都與我沒有關係，假設不經意的聽到，就當作是路人的八卦就好。

我擁著的是我和你一起的曾經，好的我就留下，幾年後還能細細品嚐誰曾燦爛過那段時光，壞的我就讓它過去，再也無關痛癢。然後，我是我，你是你。

只是有時會淡淡的想起、小小的好奇，

她有沒有比我更愛你？

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