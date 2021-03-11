彭孟嫻／男人在生活中如果雙重標準，只在乎自己怎麼辦？三個方法協助女人如何自我保護

▲女人在婚姻中要的其實就是「被尊重」與「被重視」！（圖／Shutterstock）

彭孟嫻Jessica Peng 給妳的愛情觀點：

一個男人的道歉如果只是口頭說說，之後仍持續再犯，那麼他的道歉根本一文不值。

女人在婚姻中要的其實就是「被尊重」與「被重視」！如果一個男人做決定，總是「先斬後奏」，之後就「立即道歉」，然後沒有多久的時間又「重蹈覆轍」，那麼我就要建議女人，遇到慣用這樣套路的男人，妳就必須做到不協商！

讀者問題：

我與我的先生結婚五年，這五年有很多的磨合，我都盡量都配合我先生。我們生了兩個小孩，生完老大之後，我由全職的工作改為兼職的工作。對於生活的變動，我都無怨無悔。可是我先生這兩年變很多，剛結婚的前三年，家中任何事情他都會和我商量，但是這兩年他都自己做決定，也沒讓我知道，總是在我發現的時候，我先生就會立刻道歉。一開始我看他總是道歉，所以就告訴他：「下不為例」。但是，這兩年他總是重複一樣的方法。前一陣子他自己買了高檔攝影器材沒有告訴我，我發現的時候，他就道歉。可是我買了新型的車上兒童座椅，他很生氣罵我：「生了老大時已經有一台，怎麼第二個孩子還需要再買，用舊的就好了」。我先生很生氣我沒有事先和他商量購買新的兒童座椅，可是我告訴他，他買攝影器材也沒有和我商量，還有很多事情也沒有和我商量，我覺得他雙重標準，怎麼講他也不會聽，溝通根本就沒有效果，老師妳可能覺得我提的這些都是小事情，但是我真的感覺快要崩潰了，生活都亂七八糟。我到底該怎麼讓我先生能夠不要雙重標準？

彭孟嫻給妳與《姊妹淘》的回覆：

首先，我想要告訴這位來函的女性讀者，千萬不要認為妳問的事情不重要，因為生活中的小事沒有解決，就會累積成大事。

很多婚姻的瓦解，常常就是因為每日生活當中一些不重要的事情，沒有得到解決，而讓這些沒有解決的事情變成棘手的重要事情，逐步演變成婚姻中壓垮駱駝的最後一根稻草，而讓婚姻崩塌瓦解。

從妳的情況，我可以知道妳很想擺脫這樣的生活模式。妳希望妳先生在經濟決策上能夠不要「雙重標準」，也希望兩個人能夠凡事商量。可惜的是，很多男人就是會忽略善良的妻子，因此如果妳想要用溝通的方式，其實是行不通的。因為我總是跟讀者強調，溝通是必須建立在雙向的意願。所以當妳的先生沒有真心感覺需要改變的時候，無論妳如何努力溝通也不會有用的。

這個時候最好的方式就是，妳必須與對方訂定出那些事情需要協商，那些事情不需要協商。

要知道：在生活中該堅持的就堅持，因為如果「現在」都過得不開心，夫妻怎麼會有好的未來？

所以一個男人在生活中只有在乎他自己，女人在生活中就要知道如何保護自己，在此三個小建議，適合的部分可以做參考：

1.看清男人的謊言：

妳提到妳先生購買昂貴的攝影器材沒有事先與妳商量，之後被妳發現後就「立即道歉」。但是，在此我想要說的是：一個男人的道歉如果只是口頭說說，之後仍持續再犯，那麼他的道歉根本一文不值。

妳的情況說白了就是，妳的先生跟本吃定妳的善良。因為，他誤以為凡事只要「先斬後奏」，之後加上「立即道歉」，事情就會「迎刃而解」。這樣的錯誤思想，任何男人只要有這樣的行為步驟，就可以列為婚姻不良行為！

我從不認為一個男人的口頭認錯，有任何意義。因為認錯如果沒有之後徹底改變的行為模式，只會讓妳累積對配偶更多的不信任，以及更多對配偶的怨念。

其實，大多數的女人都很善良，在婚姻中只需要配偶的「尊重」，就可以凡事盡量配合配偶，甚至可以在生活中犧牲奉獻！

但是，在妳開始審核妳先生購買昂貴攝影器材的行徑的同時，妳也必須把妳先生購買攝影器材的「動機」考慮進去。因為妳先生的職業如果是攝影專業人士，那麼購買昂貴攝影器材可能就是專業所需。那麼沒有和妳商量購買設備，也是情有可原。

但是，妳先生如果只是因為興趣嗜好而購買昂貴的攝影器材，那就是他的自私，因為他已經成家立業，而且有兩個孩子，妳先生應該要先添置孩子的生活所需，之後才與妳商量是否在生活開銷之後，仍然有餘額購買攝影器材。這樣的理性商量，才會讓雙方感覺自己被尊重。

2.不協商，但要堅持：

婚姻中的「協商」必須是兩個人都有意願共同來解決問題，這樣夫妻兩人就可以各讓一步，做到妥協，來解決問題。

但是，如果一個男人做決定，總是「先斬後奏」，之後就「立即道歉」，然後沒有多久的時間又「重蹈覆轍」，那麼我就要建議女人，遇到慣用這樣套路的男人，妳就必須做到不協商！因為一個男人最應該做到的生活決策就是要「替妻子著想」。

女人在婚姻中，最重要的其實就是「被尊重」與「被重視」！

可惜的是，很多男人在生活處事上，總是把自己看得太重，也把妻子看得太輕。這樣的情形就會在做決定的時候先斬後奏。

很多男人犯錯後會「立即道歉」，因為大多數的女人聽到自己的先生道歉，就會心軟的冰釋前嫌。可是先斬後奏的行徑如果重複出現，女人在生活中就會感覺不被重視，也會感覺生活很累，因為總是要面對類似的問題，這個時候女人最好的方式就是不要默默隱忍配偶的行徑，要堅持妳認為對的商議方式，這樣妳至少在婚姻中不會感到決策權盡失。

3.女人必須了解家中金錢的收入與支出：

從妳提到妳先生的用錢模式，總是沒有事先與妳商量，就可以知道妳先生心中把自己擺在生活的第一位。相對的，對於妳來說，妳是把孩子擺在生活的第一位。

太多的好女人在生活中總是把自己擺在最後面，把家人擺在最前面。因此很多女人在家中只是默默的成為男人背後的女人，也默默隱忍男人擅自做出家中的重大決定。

現代的女人大多數都清楚，結婚後的財產是共有的；結婚後的債務也是共有的。所以離婚的夫妻，會有「配偶剩餘財產差額分配」。也就是兩人婚後的財產，扣除兩人婚後的婚姻關係持續所背負的債務，之後如果有剩餘，雙方剩餘財產的差額需平均分配。當中不包含原生家庭的贈予，也不含撫恤金，也不包含各自婚前的財產。

這樣的情形就是說明，結婚後財產原則上是共有的。因此，妳先生購買昂貴的攝影器材，或者妳購買孩子的車上座椅，最好還是知會配偶比較好。現代社會的通訊軟體很方便，以Line 訊息知會一下對方，是很簡單的步驟。如果連簡訊對方開銷花費都做不到，其實就是妳先生想要在生活上有「主控權」。相同的，妳沒有知會妳先生兒童座椅的花費，也可能是妳想要在生活中也如同妳先生一樣有「主控權」。

所以，夫妻生活中對於金錢最好的解決方式就是：雙方不需要有任何權利拉鋸戰，只需要在金錢方面，兩人講好哪些事項的金錢花費需要知會配偶，哪些金錢支出就自行決定。因為生活中的小支出，其實自己決定就可以，不需要連買個小東西都需要對方的同意，那樣生活才不會有太多的壓迫感。

在這2021的年代，夫妻生活最重要的就是互相尊重。除此之外，不要忘記「夫妻生活」與「婚前戀愛」這兩者最大的不同就是責任。唯有以尊重的態度來處理婚姻生活的責任，才會有最好的結果。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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