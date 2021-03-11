成就彼此愛情，全靠懂得感謝與捨不得

▲因為對彼此的付出感到捨不得，所以兩人更願意努力去將生活變成兩人想要的樣子。（圖／Shutterstock）

談感情的時候，難免都會因彼此意見不同或生活習慣上不同而有爭執、埋怨，但那並不是可以因為生氣吵架而輕易就可提出分手。雖然在吵架當下非常生氣憤怒，但是只要一提出分手這兩個字的話就會深深烙印在彼此心上，對這一段感情來說非常傷人。

當你用「分手」兩字來為爭吵畫下句點，其實這算是一種情緒威脅，你讓對方感到失去你的恐懼，所以不敢繼續跟你往下吵，也許在當下是一種看似解決吵架的方法，但這背後隱藏了很多日後真正走上分手一路的可能。

通常被愛的那一方都會以為對方做的一切都是理所當然，卻都不曾想過對方為你所做的到底是不是他真的想做。

好比說：當你們第一次一起吃便當，便當裡面各有一顆滷蛋，對方知道你不愛吃滷蛋，在第一時間就幫你把滷蛋夾到自己的便當裡，之後你每次便當裡面若有滷蛋的話，就會主動把滷蛋夾給對方。

多年後才發現原來對方也不愛吃滷蛋，他只是因為愛你所以幫你吃掉你不愛的滷蛋，而不是你自以為對方愛吃滷蛋。

也許這段故事說來有點鬼打牆，但主要是想告訴大家，我們在談一段感情時到底用了多少「自以為」的角度去解讀對方為自己所做的一切呢？而另一方則是我們為對方所做的一切，對方又能知道其中真正的涵義嗎？

如果沒人去思考、沒人去感謝對方的付出，我們永遠都不會了解彼此對彼此做了什麼。

你有沒有曾經因為捨不得對方的勞累、辛苦而去主動為對方做些什麼事情呢？

因為捨不得才會主動去做一些事情，在當下你是為愛付出，但如果遇到不懂你付出時，只會自顧自地問你：「怎麼沒有多做一些？」、「怎麼之後就沒繼續做？」

在別人眼中看來這個人很自私，不懂別人為何付出，然而這卻是在現實生活中人與人之間相處上很常遇到的狀況，在家人、愛情關係裡面更是常常發生。

雖說大家都知道感情有問題就要常溝通，但是被生活逼得喘不過氣來，溝通沒多久就容易變成吵架，吵架的力道如果失控的話，最後就會衍生出分手的狀態，有人陷入這種模式反反覆覆，最後生活變得一團糟而還不知。

其實無論是溝通還是吵架，主要都是為了兩人之間可以更清楚知道對方在想什麼，但何不稍微停一下自己的衝動，冷靜地換種方式來想一下你或是他曾經因為捨不得對方勞累辛苦而做了什麼呢？

你工作累得半死，加班到半夜，對方捨不得你疲累，把家裡打掃得乾乾淨淨，甚至還會煮消夜給你填飽肚子，主要就是希望家裡的一切都不用你操心，回到家就只要好好休息就可。

每天穿上乾淨的衣服，每天幫你帶便當，每天為你等門…等等這些都是因為知道外出賺錢很辛苦，捨不得你如此勞累，為了愛你才會這麼做。

「愛」可以變成一種動力，不喊辛苦、疲累而繼續付出，但是也要遇到懂「愛與付出」的人，這一切才會變得有甘願。然而另一種「愛」也會無形中變成一種枷鎖，不應該用這種「愛」來限制對方所有行為，最後兩人都會覺得心累不堪。

每天眼睛睜開起來做個懂得感謝的人，感謝對方為自己所做的，因為對彼此的付出感到捨不得，所以兩人更願意努力去將生活變成兩人想要的樣子。