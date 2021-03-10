放閃是為了公眾形象？還是幸福的自我催眠法？

又一段童話婚姻瀕臨破裂危機，那是台日桌球夫妻江宏傑與福原愛。家務事的誰是誰非，若不是當事人很難判斷，身邊親友的放話，更讓許多問題變成各說各話。艾姬依舊秉持不八卦、不批判原則，從這個事件的另一個角度來探討公眾人物放閃這件事。

個人品牌經營到一個程度，品牌就有了變現的價值，各種商務合作和演出機會都接踵而至，接著會有拍攝業務廣告、商品代言等，幾乎很少人會將這些賺錢機會往外推，特別是當個人品牌能與知名品牌甚至是國際品牌合作時，也是身價的加值與加分。因此，形象這件事就顯得更加重要。如果以「幸福」感為價值訴求，代言人的放閃多少也有公眾形象的考量。透過形塑一個美好願景，增加消費者購買的誘因。

當夫妻的感情面臨崩盤危機，有時候為了經濟效益考量，還真的不得不在合作期間內偽裝成幸福快樂的假面夫妻。公眾人物的愛情婚姻，經常被放在放大鏡下檢視，個人在社群上寫了什麼都容易被捕風捉影。任一方發文負面沮喪一點、最近夫妻很少合照、突然取消對對方的追蹤、外出沒戴婚戒等等，有事沒事就會被揣測為婚變。公眾人物難為之處，連在路上擺個臭臉吵個架都會上媒體熱門新聞，結婚之後就被眾人關切等待，看什麼時候實現「婚變」預言，滿足一個大家彷彿是先知的自我成就感。

因此，很多時候當公眾夫妻實際生活不幸福，還得繼續為了放閃而放閃。一方面是維護公眾形象以及商業利益，一方面則是帶著一絲無奈地執行自我催眠法。透過自我揭露營造「幸福」的假象，再借助網友粉絲的讚許來強化「幸福」的認知。從另一個角度來說，越多人表達欽羨妳的幸福，就能讓妳更加相信自己是幸福的。

所有童話故事的破滅都不意外，因為人生本來就很困難。婚姻不只是兩個人的事，和每個家族成員的關係也息息相關。就桌球夫妻的案例來說，除了公眾人物不容易之外，台日文化的差異也可能是一個因素，很多在戀愛期間不太會介意的部分，進入婚姻之後有可能變成衝突點。無論檯面上多麽幸福美滿，舞台下的婚姻生活才是現實殘酷的考驗啊！

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