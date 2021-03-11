▲要給出一個好建議，「不錯……而且……就更好了」是個不錯的句式。（圖／Shutterstock）

職場說話學／別再用「不錯……但是」了，試試「不錯……而且」

「立彬，你到我辦公室來一趟。」發行部孫主任聲音低沉。

掛了電話，王立彬知道主任為了什麼事情要「召見」他，因為他這幾個月的業績一直在下滑。

「立彬，你的業績一直是我看好的，在公司連續幾個月蟬聯銷售冠軍，不是一般人能做到的，充分說明你的能力要比其他同事強！」

「主任，我……」王立彬原本想多謝主任的誇獎，但想到這個月的業績，就不好意思說出口了。

「你這個月的業績一直在下滑，原有老客戶的訂單一張張減少，新客戶開發得也不夠多。如果你能把精力放在老客戶的維護上，避免老客戶流失，是不是會好一點？」

王立彬心想：這個月由於倉庫發貨不及時，有很多客戶臨時取消訂單，這不能怪他。但他轉念想想，還是覺得主任說得有道理，這個月確實把精力用在開發新客戶上了，而忽視了老客戶。在市場經濟條件下有一條重要規則，那就是開發一個新客戶的成本遠遠大於維護老客戶的成本，留住老客戶的確重要。

「在留住老客戶的基礎上再開發新客戶，才是企業壯大之道。這幾年來，我相信你在老客戶中贏得了很好的口碑，這是你做業務最好的資本。希望你再接再厲！」聽主任這樣激勵，王立彬有些慚愧和感動了。

王立彬走出主任辦公室後，對自己說的第一句話就是：「我一定要把銷售冠軍奪回來！」

看來，孫主任真是個說話高手，雖然王立彬的業績沒有達標，一開口仍然先肯定他的能力，然後才提醒他工作中的不足之處，讓他自己反省，並發誓要把業務衝上去。

當別人的言行讓你不滿意時，作出單純的負面評價一定會引發他的反感甚至對抗。如果在給出負評時能結合建議，效果就明顯不一樣了，對方會感覺到你是為了幫他而批評。他此時需要的不是你告訴他做得多不好，而是告訴他該怎樣做更好，或幫他一起分析解決問題。如此這般，你才算幫到了他，他才會充滿感激。

要給出一個好建議，「不錯……而且……就更好了」是個不錯的句式。試想，你給一位同事提建議，你可能會說：「這個想法很好，但是你必須……」本來前半句是認同，當「但是」一說出來，你的認同就大打折扣了。你完全可以說出一個比較具體的希望，來表達讚賞和建議，比如說：「我覺得這個建議很好，而且，如果在這裡稍微更動一下的話，也許會更好……」「稿子寫得不錯，開頭寫得很吸引人，而且把中間有點囉嗦的部分修改一下會更好。」

具體的步驟是，先誇獎某人做得好的地方，「你的企劃案寫得不錯。」接著，提出須改進的地方，「而且如果這個地方能更易於操作就更好了。」最後，鼓勵對方還可以更上一層樓。「這樣你的方案會更完善，對使用者來說也更實用。」

這樣的方式不會造成對方的挫折感，不會讓人產生抗拒心理，反而激發了他想努力試試的發奮心理哦！

「不錯，而且……會更好」的常用句

「你說得很對，特別是這個地方……你的思路很清晰，而且如果……會更好。」

「你寫得很好，而且在這裡再稍微改一下的話，也許會更好。」

「這個主意不錯，而且我覺得如果能把實際操作部分寫得更詳細一點，會吸引更多人關注。」

文／水淼

本文出自《怪物新人必修的職場說話課》好的文化

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