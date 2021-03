所謂「萬般皆是命，半點不由人」的小三

林月雲和侯佩岑母女合體上陸綜「婆婆很媽媽」現撈將近新台幣6500萬,結果因為再談當年的不倫戀,被網友說是在邱家人傷口上撒鹽巴,也帶大家重溫了林月雲「史上最強小三」身份的黑歷史:前後插足兩位閨蜜的婚姻不說,最後還讓邱嘉雄將手下大筆遺產留給自己。而她在2011年女兒的婚禮上接受記者訪問,針對自己介入別人婚姻下了註解:萬般皆是命,半點不由人。

很多人都覺得這十個字應該是遭受背叛正宮的台詞,會如此認為,多半是因為外遇的老公是家裡的經濟支柱,家庭主婦的人妻身邊無存款也沒私房錢,為了養育孩子長大,對於在外有情婦的丈夫也只能默默隱忍,守著一個男人夜不歸營的家,想走卻走不了,確實是「身不由己」。但現在小三也嚷嚷起自己是「半點不由人」,處境也是萬般無奈,這就忍不住讓大家想問:妳究竟是哪裡莫可奈何?

在欣西亞接受兩性諮詢時,來到我面前的第三者著實不少,從她們的角度來看,「愛上一個不對的人」,這本身就是一件既無力又無奈的事,也就是愛著卡慘死。

有的是被已婚男存心欺騙,以為兩人談的是正大光明的戀愛,等到一顆心撩落企,才發覺他有妻兒家庭,想毅然決然分手,男人卻來勾勾迪,人心畢竟是肉做的,當愛上一個人,就無法對他狠心,因為這樣就是對自己殘忍,人性也都是自私的,做不到對自己殘忍,那也只能對不起正宮,所以很無奈,她也不想如此。

有的則是已知對方有家室,但愛情來了就是來了,身高不是問題,年齡不是距離,已婚未婚不是壓力,「橫豎就是愛上了,老娘還能怎麼樣?大眾可以說我是明知故犯,說我是去招惹一個錯,但對我來說它就是一個美麗的錯誤,會大言不慚指責身為第三者的大家,那是因為你們從來沒有「真正的愛過」,身為第三者的她那天在接受諮詢時,激動地為自己辯駁。

結論是會覺得「萬般皆是命,萬般不由人」的小三,那是因為她們自認愛上了,因為真愛,所以無奈,離不去,走不開,除非跟我一起偷情的男人不愛我了、不要我了,否則我只能一輩子身不由己、進退兩難。

如果妳是小三,也覺得自個兒是「萬般皆是命,半點不由人」,那麼我想告訴妳「自己舖的床自己睡」(英文原句是:You’ve made your own bed, now lie on it.)就算深陷在愛情裡,再怎麼覺得多無力、多無奈,妳終究不是名正言順的那一個,在世人眼中,妳也永遠不是會身家清白、正正經經的女人,能為了愛不顧一切,甚至毀人家眷,那就別奢望大家會對妳以禮相待,再自認如何身不由己,錯事終究還是做了,既然有做錯,被檢討剛好,尤其,這一切都是自己選的,怪不得任何人。

最後,我認為,沒有一個「愛情」美好到值得讓人傷風敗俗,沒有一個「男人」偉大到值得到讓女人身敗名裂,當妳自重自愛自信,那麼,它們兩個就只是一個普通的玩意兒,沒什麼了不起。

