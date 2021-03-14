所謂「萬般皆是命，半點不由人」的小三

▲林月雲在2011年女兒的婚禮上接受記者訪問，針對自己介入別人婚姻下了註解：萬般皆是命，半點不由人。（圖／截自芒果tv）

林月雲和侯佩岑母女合體上陸綜「婆婆很媽媽」現撈將近新台幣6500萬，結果因為再談當年的不倫戀，被網友說是在邱家人傷口上撒鹽巴，也帶大家重溫了林月雲「史上最強小三」身份的黑歷史：前後插足兩位閨蜜的婚姻不說，最後還讓邱嘉雄將手下大筆遺產留給自己。而她在2011年女兒的婚禮上接受記者訪問，針對自己介入別人婚姻下了註解：萬般皆是命，半點不由人。

很多人都覺得這十個字應該是遭受背叛正宮的台詞，會如此認為，多半是因為外遇的老公是家裡的經濟支柱，家庭主婦的人妻身邊無存款也沒私房錢，為了養育孩子長大，對於在外有情婦的丈夫也只能默默隱忍，守著一個男人夜不歸營的家，想走卻走不了，確實是「身不由己」。但現在小三也嚷嚷起自己是「半點不由人」，處境也是萬般無奈，這就忍不住讓大家想問：妳究竟是哪裡莫可奈何？

在欣西亞接受兩性諮詢時，來到我面前的第三者著實不少，從她們的角度來看，「愛上一個不對的人」，這本身就是一件既無力又無奈的事，也就是愛著卡慘死。

有的是被已婚男存心欺騙，以為兩人談的是正大光明的戀愛，等到一顆心撩落企，才發覺他有妻兒家庭，想毅然決然分手，男人卻來勾勾迪，人心畢竟是肉做的，當愛上一個人，就無法對他狠心，因為這樣就是對自己殘忍，人性也都是自私的，做不到對自己殘忍，那也只能對不起正宮，所以很無奈，她也不想如此。

有的則是已知對方有家室，但愛情來了就是來了，身高不是問題，年齡不是距離，已婚未婚不是壓力，「橫豎就是愛上了，老娘還能怎麼樣？大眾可以說我是明知故犯，說我是去招惹一個錯，但對我來說它就是一個美麗的錯誤，會大言不慚指責身為第三者的大家，那是因為你們從來沒有「真正的愛過」，身為第三者的她那天在接受諮詢時，激動地為自己辯駁。

結論是會覺得「萬般皆是命，萬般不由人」的小三，那是因為她們自認愛上了，因為真愛，所以無奈，離不去，走不開，除非跟我一起偷情的男人不愛我了、不要我了，否則我只能一輩子身不由己、進退兩難。

如果妳是小三，也覺得自個兒是「萬般皆是命，半點不由人」，那麼我想告訴妳「自己舖的床自己睡」（英文原句是：You’ve made your own bed, now lie on it.）就算深陷在愛情裡，再怎麼覺得多無力、多無奈，妳終究不是名正言順的那一個，在世人眼中，妳也永遠不是會身家清白、正正經經的女人，能為了愛不顧一切，甚至毀人家眷，那就別奢望大家會對妳以禮相待，再自認如何身不由己，錯事終究還是做了，既然有做錯，被檢討剛好，尤其，這一切都是自己選的，怪不得任何人。

最後，我認為，沒有一個「愛情」美好到值得讓人傷風敗俗，沒有一個「男人」偉大到值得到讓女人身敗名裂，當妳自重自愛自信，那麼，它們兩個就只是一個普通的玩意兒，沒什麼了不起。

podcast主題：該在你愛的人面前愛你大膽放屁嗎？

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