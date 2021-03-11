劉軒／不讓言語攻擊與負評，成為綁架你的工具

▲不要因為一個負評，影響了其他九十九個好評所給你的肯定。（圖／截自劉軒臉書）

我有個網紅朋友，每次做直播都會有很多粉絲期待，他最近問我說：「你碰到負評的時候會怎麼辦？」

他說自己覺得很奇怪，平常得到一百個好評，都不覺得怎麼樣，但是只要看到一個負評，就會整個晚上睡不好覺。

其實我也是一樣，偶爾有人留言批評的時候（而且總是會有人留言批評），也是會很想要跟他們爭辯。

還記得不久之前，我講了一個心理學的溝通技巧後，就有人上來留了三個字—「外國人」。

看到這個實在讓我很氣憤。因為我講的心理現象是跨文化的，這份研究全世界都做過，也都被證實。而且，我認為當一個人這麼說的時候，基本上他已經把自己與我隔離開來，他覺得自己是「本國人」，跟我就是不一樣。無論他覺得我的理論是外國理論，還是認為我在國外長大，我就是個外國人。

這兩種假設都跟我想要給讀者的建議沒有任何關係，碰到這種人時，我就很想要與他爭辯。

但是我開始寫回覆的時候，心裡面又覺得很不公平：為什麼這樣的人，用三個字就可以耗掉我半小時的生命，殺掉我多少腦細胞，值得嗎？一點都不。

真正值得的，是那些看了我的文章，因為獲得共鳴或是對照自己的生活時有了新感觸，上來留言跟我分享的朋友。這些才是真正值得交流的，不只是因為他們肯定了我的觀點，而是因為他們的回饋是有建設性的。甚至，如果有人很理智地提出相反意見，那也值得對話，因為可以在理性的辯論和推敲之中，讓自己的想法變得更嚴謹。

但是偏偏，就是有些人可以用幾個字把你搞火！為什麼呢？

心理學家說，人類都有所謂的「消極偏見」（negativity bias）。這個意思是，我們對於負面的訊息都會比較敏感，對於正面的訊息就容易習以為常。所以一百個好評雖然讓你開心，但只要有一個負評出現，哇！就能夠把一百個好評帶來的好感一筆勾銷，這是我們對於負面訊息的敏感度。

學者認為，消極偏見是因為負面訊息等於危險，而注意到危險，是我們的祖先、我們的祖祖先能夠生存下來的基本條件。

你想，哪個猿人能夠比較快看到草叢裡面有不尋常的動靜，拔腿就跑，那這個猿人就活下來了。他旁邊那位比較樂天的朋友，結果就變成老虎的午餐了。

於是，這個比較敏感的基因就能夠存活下來，傳宗接代，一路到了我們，還是保有這個對於各種危險和負面訊息特別敏感的特質，這就是「消極偏見」。

自從我認識了自己的「消極偏見」是一種根深蒂固的本能時，我就知道，不要被自己的本能牽著跑，做「對」的事情更重要。

對於那個網紅朋友，我也給他一樣的建議：「你應該要把你的精神和時間，留給那些值得的人—能夠讓你的思想和言語更成熟的人。不要讓自己降到酸民們的精神層級。如果你實在受不了，容易被負評影響的話，那就請助理或是找一個小編，先幫你把那些無理取鬧，或是純粹為了攻擊而攻擊的訊息過濾掉，篩選出值得你回覆的留言，哪怕是意見不同的，但起碼是有意願來溝通交流，而不只是來罵人的。」

當我們未來越來越常在網路上分享自己的生活時，不一定要是網紅，任何一個人都可能會碰到言語攻擊和負評。

這時候，我希望你可以記住這段話：認識自己的「消極偏見」，不要因為一個負評，影響了其他九十九個好評所給你的肯定，堅持做「對」的事情，把精神留給願意理性溝通的人。

本文出自《天上總會有雲，但你才是天空》三采文化出版

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