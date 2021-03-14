吳若權／愛過未必幸福，但不付出就難有成長

朋友說，每次在市街道路、或偏鄉角落，看到超過八十歲老夫老妻，握手扶持彼此，講話輕聲細語，眼神深情交流︙︙都會很感動，你也會嗎？

如果會的話，有以下幾個可能的意義：這景象稀有且難得、跟你爸媽狀況大不相同、其實你也懷疑自己將來能否有此際遇、或你非常羨慕而心嚮往之。

但你不用過度感傷或期待，其實大多數的伴侶，在有情人終成眷屬的不久之後，能夠不反目、不惡言、不怨懟，在千瘡百孔的婚姻生活中，忍辱負重過完這一生，就已經夠了。

觀察到愈多伴侶，愈發現這個殘酷的事實，能夠一秉初衷，如膠似漆，執子之手，與子偕老，多半靠的不是個人的努力，而是彼此的際遇。

好的緣分，是天注定；碰到孽緣，難道只能自求多福？如果真正想得到幸福，要靠先天的善根或後天的祈禱？當濃烈的愛情走入婚姻的制度，究竟是本然就會有這些令人失望的殘酷結果，或是人性的現實，始終經不起真實人生的重重考驗，才會導致離婚率愈來愈高、留在婚姻裡的怨偶愈來愈多呢？

為什麼愛情會在婚姻裡無以為繼的原因，其一是誤以傳統的「目標導向」結婚，卻忘了愛情是一場無盡的旅程。如果把「結婚」當成戀愛目標，就自動自發地走上「婚姻，是愛情的墳墓」一途。其實，經營感情就像是健身，努力「增肌減脂」到達理想範圍，必須要有繼續維持的動力，培養成習慣，日復一日地堅持下去，才不會稍有鬆懈就功虧一簣。

//結婚，不是戀愛的目標。頂多，只是拿到兩個人有意願共度人生的門票。從戀愛到結婚，不能像是登山攻頂，以「我來了！」、「我看到了！」、「我征服了！」為榮耀。//

否則，你很容易因為達到艱困的目標之後，就立刻鬆懈掉。除非你秉持著一山還有一山高的心念，戒慎恐懼地終於登上珠穆朗瑪峰，你就會更相信我說的，因為幾乎所有攻頂後安然歸返的登山客，都在過程中學會感恩與謙卑，臣服於大自然的力量，而很少自傲地歸功於本人體力好、技巧高。

其二是熱戀的時間太短，而需要煎熬的歲月太長。熱戀期間太短，頂多就是十八個月，靠著生理的費洛蒙維持；而人生有機會要相處到八十歲，這麼長的日子、這麼多的磨難，若彼此沒有足夠的福氣，緣份很快就消耗光了。

美夢很快變成惡夢，只需從床頭翻滾到床尾幾回。一旦碰到冥頑不靈的對象，任你有多少智慧、有多好修養，一切努力都是枉然。

人生遙迢路長，從遇人不淑「彼此折磨，各自承擔」，到碰見對的人「彼此陪伴，共同承擔」，青絲已變白髮。就算兩人最後是連爭吵都疏懶，或進階到恩愛如常，至少無怨無悔，有幸則在所剩無幾的餘生脈脈含情對望，無論誰先撒手人寰，最後一刻都能以慈悲之心感謝對方！

本文出自《愈成熟，愈天真》悅知文化出版

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