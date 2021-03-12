作家H：不要讓別人利用了自己的弱點，還自以為他愛妳！

HI，H，我是一個母胎單身的人，因為對自己外表很沒自信，所以一直不敢跟男生相處。

這兩年跟一名同事漸漸的熟（他有長跑十年的女友，曾經求過婚但女生沒答應），我們除了每日的LINE互動，還會相約一起下班或假日一起吃飯，他女友出差的時候我去他家，也去了他老家過夜；我們會互餵食物；吃對方咬過的食物；在前陣子的過夜，他摸遍了我全身而後我們接吻了。

可是每當我提到關於他女友的話題，他總是輕描淡寫帶過，或者跟我提到他們之間生活習慣的不同（唱：我以為我出現的時候剛好，你和她正說要分開），但是同事約假日活動，他有機會就帶她出席，讓我看著他們的互動，那時我覺得他對我好殘忍。

有人曾經過問他對我有沒有感覺，他沒回答，但是他說了不會跟女友分手，因為沒理由。我不知道該怎麼辦，我覺得他不會給我一個未來，但又總覺得或許有一天他會轉念⋯⋯可是我總是不知道他怎麼想？！

H你可以給我一點方向嗎？謝謝。好愛你的《時間差》！

H這樣說

雖然因為妳最後一句：「好愛你的『時間差』」因此這禮拜選擇本文回覆，然而卻很擔心，特地拿這本書出來講，會是因為妳心裡有所期待關於我虛構的小說橋段，也發生在自己身上嗎？

即便妳給了我兩人的生日，希望我給妳一些方向，但是不管是誰看到這篇文章的內容，應該都只會給妳相同的方向，那就是，只要不往他那方向去，其他地方隨便妳前往吧！

「母胎單身」對我來說向來不是一個感情中的問題，畢竟，哪一個人的人生前期，沒有經歷過「母胎單身」的時期呢？重點是，「母胎單身」的原因到底是妳自己的心態有問題，還是別人的眼光有問題？

寫信來詢問感情狀態，但我卻想告訴妳，妳的心理障礙！而這障礙，不需要利用到生命靈數，也可以回覆妳。

明知道對方根本把自己當作一個「玩具」，卻甘願讓自己的身份與價值降到這個程度，那是因為妳沒把自己當一回事，不相信自己可以擁有一段正常的戀愛。更可怕的是，妳明知道他在利用妳的心理缺陷，但妳卻自己將其合理化⋯⋯

結論：勇敢地斷離這段關係，培養自己的信心。如此一來，寫著「母胎單身」這四個字的標籤，很快就會從妳身上脫離，掉落在妳偶而回首的地面上，被路人踩在腳底，永遠地，再與妳無關⋯⋯

祝福妳！

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