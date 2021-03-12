看梅根與凱特宮鬥／想全贏的人，最難相處

英國皇室的八卦比戲劇還精彩，照理說，梅根這種勇於追求自我、對抗婆家的形象，應該很受人崇敬才對，但不知為何，我身邊幾乎所有人都不喜歡她，前兩天她上了美國節目專訪，說出自己在婚禮上被凱特逼哭，我突然在想，看起來受害的，真的是受害者嗎？

我有個朋友，曾經做過一件很瘋狂的事，她跟同居男友吵架時，不只說出很多污辱性的話，還瘋狂的摔杯子、摔遙控器，還把手機當成飛鏢，好死不死扔到對方臉上，讓對方的嘴唇嗑到牙齒，流了滿嘴的血。

他們家剛好有安裝寵物攝影機，這段畫面被男方擷取，於是那時所有人都在罵我朋友，畢竟畫面裡的她看起來十足十像個無藥可醫，而且攻擊性十足的瘋子。

可看似冷靜的人，難道就是真理智？

當時男方是怎麼把她逼到這地步的呢？吵架後，男方一副看到我朋友就像看到病毒一樣，推開房門看到我朋友在客廳，立刻就退回去，想上廁所看到我朋友在廚房，也立刻回房間憋到我朋友走開才去上，我朋友碰了他放在椅子上的外套，男生把外套拿起來拍，像是上面沾到什麼髒東西似的，他一句話也沒說，但卻比什麼難聽的話都更具污辱性。

世界上有一種人，是很擅長用這種冷暴力把別人逼瘋的，表面上看起來，他們從來不口出惡言、甚至吵架時連聲調都不提高，但仔細相處就會發現，其實他們是最沒有溝通意願的一種人，因為在爭吵發生時，他們只想著要「全贏」。

沒有一對伴侶不吵架，而吵架也不全然是件壞事，在情緒激動下有時脫口說出的真心話，反而能使兩人關係更進一步。但我要說的是，一般正常人在吵架時想的是什麼呢？想跟對方達成共識當然是最主要的，吵到激動時刻意講某些話攻擊對方好發洩情緒也很常見，可有一種人，在爭執發生時，他們想的就是要「贏」，這個贏不單單是指吵贏，更是一種人格形象上的贏，他們的冷靜是為了彰顯妳的瘋狂，他們的禮貌是為了反襯妳的粗魯，他們貪得無厭，裡子面子都想要，至於吵什麼？最後會達成何種共識？他們全不在乎了，因為他們的心裡只有自己。

這種人表面上往往看起來很溫和、很講道理，令人如沐春風，可一旦深交，就會發現超難相處──因為他們一點虧都不肯吃。

我說的吃虧並不是什麼實質性的虧損，有時候只是一些無傷大雅的小事，最常見的是，很多人喜歡朋友面前損自己的另一半，比如在家都伏低做小的男人，在他朋友面前卻希望妳幫他剝蝦，又或者神經兮兮又疑心病的女人，在自己朋友面前，卻都說自己不在乎、反而是男友才管東管西又愛吃醋。像這樣的事情，只要那不是共同朋友，我都覺得無所謂，對方在他的朋友面前稍微破壞妳的形象又如何，那是他的朋友又不是妳的朋友，如果妳在乎自己在陌生人眼裡的形象勝過另一半的感受，問題才更大吧。

可是想全贏的人是不會容許這樣的事的，還會用一些非常高大嚴肅人生大道理去解釋他的在意，比如這種人會說「我的人生觀就是真實不虛偽」或者「我最討厭說謊」，立刻把你無傷大雅的小心機，上升到大是大非的嚴重程度。

就像梅根說當時哭的是自己，因為凱特對花童禮服不滿意，而讓梅根覺得婚禮如果沒有受到大家的祝福就沒意義了。看，多麼高大上的理由，她希望自己被祝福。可是說真的，多數人婚禮的意義哪是在於這裡，新娘當天要當主角、要美美的、要豔冠群芳、要比所有人都正，這才是正常人心底不會說出口但是實際追求的婚禮吧。

所以啊，下回遇到看似冷靜有禮、每次爭執時都感覺情緒不外露的人，得多留個心眼，也許這樣的人，並不是你想像中的溫柔，而是一種無時不刻都在展示自己有多完美的症頭，他並不在乎你的感受，因為你只是他的觀眾罷了。

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