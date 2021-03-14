昨天我發了一篇很短的內容，是：「男人眼中的你，其實是你看見的自己。」一發文之後，發現很多人不懂這句話是什麼意思（笑）我後來想想，這個應該不分男女，所以改成：「你伴侶眼中的你，其實是你眼中的自己。」但意味可能仍然不明，就讓我擅長的大篇幅來解釋它吧。這句話意思是，對方對我們會是什麼感覺，基本上會直接映射我們與自己的關係。

也就是說，我們怎麼看待自己，對方就會怎麼看待我們、感覺我們。了解了意思之後，可能會有人覺得，還是有一些現象與這句話是矛盾的：

Ａ對方覺得我很棒，但我看自己不順眼

Ｂ對方覺得我不夠好，但我覺得自己夠好了

這會牽扯到兩個變因，第一個變因是人與人之間的距離（取決於相處時間、深度、密度），第二個變因是自我定義的內容細節差異。（怎麼好像越解釋越複雜？XD）意思是，如果對方跟你的距離不夠近，了解程度不夠，就會形成A狀況。這也會呼應到第二個變因，通常如果對方覺得你很棒，但你看自己不順眼，會有自我認知內容上的差異。也就是說，你可能潛意識認同自己「乍看之下」是OK的，但只要別人「深入或仔細地」了解你，就會發現你不ok的地方。如果你的自我認知內容長這樣，那就會造成第一個狀況，讓還未跟你相處很久很深的人覺得你很ok但你不以為意。Ｂ狀況則是因為潛意識認同與意識的衝突，也就是「想法vs運作」。基本上我們的「想法」是不可靠的，因為我們人為了保護自己會採取騙自己、逃避現實的策略。

一個人可以嘴巴上說他的觀念是「看事情要找到正面意義」，但實際上在生活中運作時他卻常常心情不佳，因為實際上他習慣上是先去看事情的負面意義。也因此，理性所說的事情並不永遠代表我們的真正的想法跟觀念，那可能是無意識的防衛狀態，或刻意被包裝的。能夠實際呈現我們真正的價值觀的東西，就只有我們遇到的人際結果。 如果我遇到異性都不喜歡我，但我在理性的想法上覺得自己是一個有價值的人，那就代表當我們在遇到異性的時候所呈現出來的樣子，可能並不符合真正相信自己是有價值的人會有的狀態。不被異性喜歡這個就是人際結果，而這個人際結果顯示了我們在面對戀愛關係時真正的價值觀：認為自己沒有價值。因為如果我們真正認為自己是有價值的人，那我們也能讓自己以外的人感受到，也就不會得到無法戀愛的結果。

–節錄自我自己寫的書《戀愛力》

這個混合到我們剛剛講的第二個變因：自我定義內容細節，我這邊講的定義都是潛意識的，因為想法會騙人，所以可以直接忽略。但當一個人越自愛時，想法跟運作的差異會越來越小，最後會是一致的。所以B狀況會是因為意識（想法）跟潛意識（運作）有衝突，你認為自己夠好，但其實並不是真的，你只是在「說服自己」並非「真正相信」。

那什麼是真正相信？真正相信就是，當你想到「我會走路」這個事實、「等一下去便利商店可以買水」這個事實、「我是人類」這個事實時你會產生的情緒反應跟心理狀態，這才是「真正相信」。即使你坐著，有人告訴你「你他媽不會走路！」你也只會覺得黑人問號，連反駁他、被他傷害的餘地都沒有，因為你真正相信。也就是說，真正相信的事，會成為你自己的現實，就算有反對這件事的人出現，你也不以為意，因為你知道是真的（因為真正相信）。愛自己、做自己、有自信這九個字是我不准學生講的詞，因為大家都會講，講得頭頭是道，大家都說「我知道要愛自己做自己有自信啊」但是，卻沒有幾個人真正知道這九個字到底是什麼意思，也根本不會執行。

回到我們那句話上面，你伴侶看到的，其實是你眼中的自己。你「潛意識」真正相信自己是一個怎麼樣的人？你喜歡自己嗎？你有自己厭惡的特質嗎？你喜歡別人嗎？你有厭惡別人的特質嗎？面對自己最深層的恐懼時，你是怎麼看待自己的？這其實才是你潛意識中真正看待自己的方式。而跟你相處時間越長、認識越深的人越會看見你對自己真實的定義，也因此你的伴侶最終看到的，會是你眼中的自己。這也是為什麼婚姻容易出問題，因為密集長時間的相處，自我的真實面貌將會無所遁形，如果沒有逼自己去面對的人，最終都將要嚐到對方的眼睛成為你的鏡子這個結局。

本文出自AWE 情感工作室

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