新手媽快筆記！生完小孩，記得用這4招加速子宮恢復！

產後全心顧著寶寶，是不是忘了照顧自己？你知道懷孕前後的子宮，有多大的變化嗎？經過劇烈的放大縮小，我們可以如何來幫助子宮恢復呢？

俗話說「子宮好、人不老！」，子宮，是女性看不到但獨有的閨蜜器官，而懷孕，對子宮則是一段辛苦而漫長的變化過程，在經過生產這樣巨大的奮戰之後，媽媽們也該好好照顧這個重要的朋友喔！

產前產後的子宮，原來變化這麼多！

從大小來看懷孕前後子宮的變化，生產前子宮是大約一個拳頭大，長度7cm，重量約150克，在懷孕過程中，子宮會慢慢充血，隨週數變大，等到接近生產時，子宮的重量約1000克，且會變成約一顆籃球的大小，再加上3000克上下的寶寶，以及500到800克的羊水，還有500克左右的胎盤，此時整個子宮重約5公斤。

若以懷孕時間來看，雖然每個人身高體重會有差異，但一般來說，約四個月左右就能明顯看出孕肚，生過小孩的媽媽更容易看出來，因為腹部的肌肉更鬆軟，子宮變大就會很明顯，通常七個月左右，子宮就會大到壓迫四周的器官，開始容易水腫、腰酸背痛，九個月之後，則會感覺像頂到胃一樣，整個腹腔幾乎被子宮佔據，也開始容易便秘，因為膀胱空間變少，也容易常跑廁所。

產後讓子宮復舊，就該注意這四點！

生產後，要注意的是如何讓子宮回復到原先的狀態，有幾種方式可以加速子宮收縮。

1. 餵母奶：

哺乳可以加強子宮收縮，比較不會有血塊積在子宮裡面，也能讓被撐開的肌肉慢慢收回來。

2. 按摩乳房：

若沒有餵母奶，可以透過按摩乳房，讓體內的賀爾蒙去調節子宮收縮。

3. 自然產後先排尿：

自然產的媽媽，因為生產時間比較久，尿道會比較腫，也會影響收縮，因此建議能先排尿。

4. 做凱格爾運動：

若身體沒問題，產後可以做凱格爾運動，也就是骨盆腔的訓練，除了能防止產後漏尿問題，也能改善子宮收縮。

另外，生產後要觀察惡露的量，通常剛生完，惡露是呈現鮮紅色或暗紅色，之後會慢慢變成咖啡色、黃色、甚至有點偏白色，這是正常狀況，臺安醫院婦產科傅佩德醫師提醒，如果持續不斷出現紅色，有可能是子宮內沒有排乾淨，或者有血塊積在裡面，可能需要再檢查。

幫助產後子宮恢復，是媽媽們生完寶寶後對自己最重要的照顧，記得要放一份心在自己身上喔！

本文出自嬰兒與母親