《鄧一個人咖啡》於3月12日回歸，改以直播的形式即時與粉絲互動吃午餐，並由鄧惠文醫師擔任主持人，與兩位重量級來賓劉軒與Skimmy大聊送禮哲學。到底該怎麼送禮能送到對方心坎裡呢？對方送你這個禮物又代表什麼意義呢？就讓我們一起聽聽鄧醫師與兩位來賓的見解吧！

鄧惠文：「送禮與收禮，是對一段關係未來的預測。」

鄧醫師分享她送給對方，最印象深刻的禮物是「古代地圖」。這讓人摸不著頭緒的禮物，其實背後的涵義是「我想和你探索屬於我們的世界，可以一起進入彼此的過去，也可以創造屬於兩人的未來。」但對方收到後，回送的禮物卻只是一頓晚餐。

鄧醫師後來才明白，其實禮物在收下與贈與的過程中，扮演著對一段關係的預測，就好比從她的故事中，鄧醫師想要的是與對方擁有屬於兩人的全世界，但對方的回禮，也許象徵著只想和妳吃一頓飯的時間，沒有後續。

若從送禮的心思來看，很多時候我們所準備的禮物，其實就是想要展現自己的品味與想法，告訴對方自己是個什麼樣的人。基於這個出發點，我們便可以從收到的禮物來觀察出對方的喜好與心意。

不過萬一對方送的禮物，自己不喜歡怎麼辦呢？Skimmy認為，每個人送禮，其實都代表著一份心意，如果我們不喜歡，至少也要還給對方一份「情緒價值」，先感謝，然後可以反問對方送這份禮物的原因，去讀取他的心思，也許就可以得到禮物背後更深的涵義。

所以，贈送禮物不僅是表面的往來，更要帶有「溝通」的訊息，而溝通則必須建立在「接納」對方的感覺。劉軒表示，如果挑選到對方不喜歡的禮物，先別急著為自己找理由解釋個半天，因為在對方耳裡只會像是辯解，反而失去送禮的美意。不妨敞開心胸詢問對方喜歡的禮物是什麼？從一次失敗中得到之後送禮的方向，對自己有益無害。

也許有人會問，為什麼另一半不喜歡送禮物？劉軒進一步解釋，國外有一本很受歡迎的書《愛之語》，剖析每個人表達愛有五種模式：贈送禮物、服務的行動、肢體接觸、肯定的言語、精心時刻。既然每個人對於表達愛的方式不同，便不能從「送禮物」這個行為，來一言以蔽之對方對你的心意，但即便價值觀不同，我們還是能從「欣賞彼此的差異」中，慢慢磨合出彼此對於儀式感的比重。

不過，如果要以送禮物的價值輕重來衡量，劉軒也提到在美國，如果男性想要求婚，訂婚戒指的價值，至少要是自己兩個月的薪水，雖然這是個不成文的規定，但也是個很有趣的參考。

禮物是潤滑劑，但不是萬能的工具

鄧醫師提醒，很多人在感情中會想藉由禮物，來修補彼此的關係，但這樣的行為其實於事無補，反而會讓對方覺得你想透過禮物，來逃避彼此的問題，對於這段關係沒有任何正面的效果。劉軒也補充，送禮可以為感情增溫，但假如兩人之中並沒有情感的引信，那即便再貴重的禮物，也點燃不起火花。

最後關於送禮哲學，Skimmy認為可以先從建立「儀式感」開始，可能是送給對方一張小紙條也好，由淺入深學習送禮的習慣。而劉軒則覺得，無論送禮與否，都要先從愛自己做起，鄧醫師更進一步分享自己曾經在狀態不好的時候，到郵局寄禮物送給自己，她認為「禮物」是可以自己送給自己的，而我們要先找到自己值得被愛的感覺，那麼我們也會更明白禮物的意義。