鄧惠文／這樣送禮，才能拉近關係

《鄧一個人咖啡》全新開張！3/12由鄧惠文醫師擔任主持人，與「你的網路閨蜜」Skimmy以及心理學家作家劉軒一起聊聊送禮哲學，除了分享自身經驗，也針對網友提問回答，各種疑難雜症一一剖析，送禮要送對方需要的？收到不喜歡的禮物要說嗎？簡單的送禮其實隱藏滿滿學問和眉角，網友們也紛紛提出問題求救，一起來看鄧醫師和兩位來賓怎麼解。

「送禮好難，對方不見得需要，所以送禮要送對方需要的？」

Skimmy直言，送禮真的建議投其所好，在生活中觀察對方有什麼想要的東西卻遲遲無法下手，又甚至是直接詢問、從對方親友那邊打聽，直接送到對方心坎裡絕對萬無一失，也有網友相當認同，覺得投其所好的心意價值遠比價格重要太多！

不過她也曾經因為「送太對」而讓對方誤會，太積極追求反而讓她打退堂鼓。

鄧醫師補充，送禮真的比想像中難得多，也不能因為收到你最愛的禮物，就誤以為他想跟你過一輩子，造成反效果。她分享以前送過對方「限量版古地圖」，這讓人充滿疑惑的禮物，其實背後涵義是希望彼此可以一起去探索屬於兩人的世界，浪漫動人的想法卻只得到對方的一頓晚餐回禮。

於是鄧醫師了解，有時候送禮與收禮可以預測彼此對於關係未來的想法，我可能願意跟你一起擁有兩人的全世界，但你也許只是想和我共度那一頓晚餐的愉悅。

「曾經有收過價值非常高的禮物，之後退回去，但對方很傷心，覺得那時候太不會表達了！我非常高興對方送這麼好的禮物表達自己心意，只是拒絕後，對方也不會受傷真的很難。」

劉軒分享，自己曾經送過老婆手工製的包包，他認為這個禮物非常獨特有品味，不過對方收到後卻是很冷淡的回了謝謝，多年後才在收納櫃裡發現那個包包完全沒使用，劉軒覺得寧可送別人，也不要浪費資源，和老婆溝通後才曉得，她很感謝劉軒送的禮物，但自己喜歡的其實是名牌包包，就因為雙方都沒講開，所以才變成這樣可惜的狀況。

遇到同樣的情況會怎麼做呢？Skimmy回答，如果是她，她還是會給對方情緒價值，聊聊他為何挑選這份禮物送給自己，去理解那份心意，聽完對方的想法一定也會有讓自己開心的地方，其實只要多一步溝通和了解，情況就完全不同了。

關於要如何送禮與收禮，有網友認為，如果送的禮對方不知道價值根本白送，不如送虛華大眾都知道的品牌。更有直白的網友直接點出結論，「喜歡的人送什麼都開心，不喜歡的人送的就看著辦囉」，讓現場三位老師哈哈大笑。

鄧醫師最後總結，送禮主要看你想要展現什麼訊息，切勿人云亦云，若是想要展現我對你的了解，那就從了解開始做功課；或者是想要展現我的夢想、一個邀請，都沒有對與錯，最重要的就是要帶著「歡迎溝通」的訊息，不管是送禮或收禮，把自己的心意和想法給對方知道，即便不是理想的反應，也會是個完美的結果。

「已經很久沒收到禮物，現在也不想送對方禮物了。」

Skimmy認為，其實兩個人在一起本來就不一定要送對方禮物，只是多一點生活儀式感，其實就可以點燃那小小的火花，不妨就從送「小紙條」開始，不花錢也不費工，把自己的內心話告訴對方，就是一個很棒的情趣，網友也非常認同，認為不要覺得做這些事情很彆扭，「老夫老妻也是需要甜言蜜語」、「​送什麼都好真心最重要」。

劉軒點出，「不如先好好的愛自己吧！」先從愛自己開始，任何一段關係的問題其實都回歸自己跟自己的相處，如果你覺得你的心真的冷了，不知道該如何去表達出來，也許可以先思考自己的狀態，把自己照顧好，再去愛別人。

鄧醫師坦白說出自己也有過這樣的時候，某天有人點醒她，告訴她禮物這東西其實是可以自己送給自己的，用儀式感的方式送禮物給自己，找到自己值得被愛的感覺，很多事情都會隨著這樣的情緒被帶動和釐清。

情人節剛過，送禮與收禮，乍看一個簡單的小動作，每個人的心理卻有千百種解讀，或許回歸最原本的初心，就只是一個好意、一種在乎和一份愛，送什麼東西似乎也沒有那麼重要了。還有什麼情感關係中的難題？每週五中午12:30持續在《鄧一個人咖啡》幫你解答。