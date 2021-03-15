▲當你能夠認真生活，你就能夠擁有每一個不枉此生的現在。（圖／可米傳媒提供可米傳媒提供；手寫文字由海苔熊完成）

《她們創業的那些鳥事》六大愛情金句：認真拚搏不一定能許諾美好的未來，但卻可以留住每一個有意義的現在

前幾天剛追完《她們創業的那些鳥事》（目前的集數），深深地感覺到女性和男性在職場都有自己的不容易，尤其是險惡的環境、勾心鬥角的人際關係，很容易讓人喪失了一開始的熱情。我從這部片裡面，選出了幾個讓我非常有感覺的句子，分享給大家、也跟大家說說我的看法。雖然是劇情的文字摘錄，但我刻意避開關鍵劇情，大家可以無雷安心服用。

劇情簡介

這是一個描述外貌姣好、交際手腕高強的櫃檯 美季 、忠心耿耿又有正義感的設計師 夏芷 ，還有懷抱理想、在商場上翻滾多年的女強人特助 小蔦 ，三個個性迥異的女孩，因緣際會在同一間大企業SUN裡面相遇、並且離開這間公司，從頭開始打拼創業，遭遇各種鳥事的過程。

如果你自己曾經創業過，或者是待過讓你受夠鳥氣的公司，看這部片的時候應該會心有戚戚焉。那些別人眼裡看起來不算什麼的小事，在形式作風不同的三個人身上，總是會交織出各種衝突和火花。可是你同時也會發現，正因為這三個女孩都各不相同，這間新創公司「Little Bird」才能長出她獨特的形狀！

不過，這部片談的不只是創業，也包含親情、家人、愛情，還有一些難以言喻的人際關係（比方說和前任、情敵、表白失敗的對象等等），你會發現人世間有些相遇就算不一定美好，但也不會是全然糟糕的結局，各自留退路，相遇的時候都可以做彼此生命當中的好人（這句是詩人林婉瑜的著名詩句）。

《她們創業的那些鳥事》6大愛情金句

1.關於告白：「喜歡一個人，就要有勇氣去追求，就算一直被拒絕，還是要很努力的去告白！」—— 美季

我記得一句話是說：這世界上本來就會有人喜歡有人不喜歡你，如果你遇到喜歡你的人，他剛好也喜歡你，那麼這是幸運；如果你喜歡的人不喜歡你，這才是常態。鼓起勇氣告白然後被拒絕，並不是一種懦弱，而是一種誠實，彼此都對彼此誠實，是成為一個大人很重要的條件。

2.關於相遇跟錯過：「命中注定，就是不管繞多遠的路，都會回到這裡的意思。」—— 美季

不過，有些人並不是不喜歡你，只是沒有在對的時刻遇見，或者是遇見了，但因緣際會卻錯過了。有時候我們會覺得很後悔、很遺憾，為什麼命中注定的那個人，沒有留在我們的生命裡？但這裡我想說的是，如果真的是命中注定，那麼不管繞多遠，都還是會相遇。換句話說，倘若曾經有一個人和你擦肩而過，你在夢裡常常想起他、在晚上會覺得當初如果再做點什麼，結果就會有所不同了，那麼請相信，如果彼此真的有緣，以後你們會在某一個時刻，以更好的自己和對方相見。

或許，你們並不是不適合，而是「還不適合」，經過一些時間的淬煉可能會有更美的遇見。

3.關於相處和磨合：「你一直專注在右手，忘記了左手需要平衡。每個人都需要時間學習。」—— 藺川想

故事當中女強人 小蔦 很「努力」的打保齡球，卻還是洗溝；在旁邊輕鬆打全倒的 藺川想 跟她說，要平衡左右手，也要給自己時間學習（不論是學習打保齡球、或者是學習去愛一個人），有時候練習不要太過逞強，才是給自己最大的疼惜。

如果你從小在一個嚴苛的家庭被教養長大、如果你總是一路來靠自己、不想麻煩別人，那麼是時候讓自己的人生過得不要那麼「用力」了，當你在感情裡省下一點力氣，你的另外一半才有機會輔助你，讓這條路走得更遠、更平。

4.關於旁人的閒言閒語：「沒有人可以決定你要用什麼樣的方式去愛一個人，就算全世界都認為你不可以和某一個人談戀愛，但是愛了就是愛了。」—— 夏芷

愛情這種事情真的是很微妙，有些時候你明明知道喜歡上一個人可能是一種悲劇的發生，有些時候你非常明白，跟他在一起不會有好的結局，可是你就是愛上了、就是沒辦法。旁邊的人可能會跟你說很多建議、勸告你很多的前車之鑒，但你都聽不進去。你可能看很多的文章、爬過很多的論壇，想在徬徨裡面抓住一點東西，可是卻越看越混亂。

藉由 夏芷 的這段話我想要說的是，每一個人都有選擇自己愛情的權利，就算知道某種選擇，日後可能會顛沛流離，就算知道有些開始最終可能會失去，但重要的是這個愛上的過程，當你真的愛上一個人，光是那個「很愛很愛的那一刻」就足以達成你心靈當中的一種完整。

5.關於失去：「如果還是有悲傷，就帶到風裡吧，風會把你想說的話，跟逝去的人說。悲傷就像吃飯睡覺一樣，吃飯、睡覺、打東東。」—— 義男

可是，你愛的人可能會離開你、你喜歡的人可能最後會喜歡上別人，感情有開始就可能會結束，倘若失去了那個你最愛的人，那該怎麼辦？很多書都會跟你說：這個時候你該處理的是內心的悲傷。講起來很簡單，實際上要怎麼做呢？ 義男 在劇裡陪 夏芷 到她的傷心地，看著遠方的景色、聽著呼呼的風聲讓眼淚隨著風被吹乾， 義男 說其中一種面對悲傷的方式，就是把想說的、但是已經無法再告訴他的話，寄語風裡，讓風把你的思念傳達給他。

我覺得這是一種很棒的想像，想像心中的訊息可以隨著空氣蔓延到對方的思緒，換句話說，這個人可能在某個部分不再跟你有連絡了，但他或許還和你看著相同的月亮、連結著同一個地球上面的氧氣。如果人與人之間都是彼此關聯，那麼我們要相信，這個想念可以穿越時間空間，到達那個你最在意的人的心裡面。

6.關於自我：「你以為我們是因為對抗怪物才變成怪物的嗎？錯了，我們本來就是怪物。」—— 小蔦

這是整部影集我最喜歡的一句話。這陣子我在玩一個暗黑風格的PS4遊戲叫做「血源詛咒」，你需要扮演一個獵人屠殺遊戲裡的怪物，可是當你屠殺了這些怪物之後，你會由一些蛛絲馬跡當中發現，這些怪物本來也是人類，只是感染了病毒變成了怪物。隨著劇情的推進你也會慢慢開始懷疑：究竟你屠殺的這些對象是怪物，還是你自己就是怪物本身？你殺掉的怪物比較多，還是怪物吃掉的人比較多？

不論是血源詛咒，或者是 小蔦 說的這句話，都反映了一件事情：我們的心中住著一隻野獸，這可能是某種黑暗面，在我們很負面的時刻，可能會衝出來叫囂、甚至傷害別人。就像故事裡的 義男 在職場上遭遇到不公平的對待，嘆氣地對 夏芷 說：「每個人心裡面都有個小惡魔，可能是對自己的無能為力感到不滿吧。」

我相信很多人也有這樣的時刻，覺得自己很委屈、甚至有想要捏死自己的同事、上司的時刻；也有些時候你會覺得自己很卑鄙、踩著別人往上爬，但人生跟求職這條路，誰不是在屠殺和良心當中，找到某種平衡？

疼惜並駕馭你心中的野獸

在愛情裡也是一樣，有些時候對方會踩到我們的地雷，就像是召喚出我們心中那個最可怕的野獸。在發怒之後，我們會很後悔何以自己要用這麼張牙舞爪的樣態來面對對方，但有些時候這樣的危機反而是轉機，你的野獸出現，反而會讓他看見，原來你有如此脆弱、害怕受傷的一面。

所以真正重要的並不是「你是不是怪物」本身，而是你有沒有辦法駕馭心中的怪物，讓牠在你重要的人面前能夠靜靜的棲息，然後在你需要的時刻，挺身而出為你搏鬥。

面對愛情、工作、和生活，我們都在日子裡拚搏，這些拚搏不一定能夠將們帶往更幸福的未來，但我相信，當你能夠認真生活，你就能夠擁有每一個不枉此生的現在。

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海苔熊