【再美好的關係也有不好的時候】經營「長久愛情」的關鍵：修復裂痕的 4 個能力

美國婚姻情感專家 Julius Wenger 曾經在著作《幸福婚姻法則》（Happy Marriage Laws）上寫道：「即使是再美好的婚姻，一生中也會有 200 次離婚的念頭，50 次掐死對方的衝動。」

因此長久愛情關係經營的重點， 不在於維持感情最美好的狀態，而在於破碎（Rupture）與修復（Repair），這也是伴侶心理治療中的重要的議題。每段關係都難免會經歷過破碎，這個破碎可大可小，我們會因為一些事對另一半感到不信任，即使我們認為那個人是最能理解自己、最能給自己安全感的人。

再完美的關係都有可能會有裂痕

感情中破碎可以很細微，就像汽車車身的小刮痕一樣，連旁觀者都不一定能發覺到。例如一方沒有在另一半想尋求安慰時給予溫暖的回應、一方在另一半高談闊論自己的想法時表現得滿不在乎、一方在親朋好友面前自以為幽默地分享另一半不想讓他人知道的糗事。

這樣的破碎也可以很巨大，比如一方長期受到另一半的負面批評、一方忘記了另一半的生日或者一方有了外遇。

然而，相處很久甚至已經有小孩的兩個人很難因為這些破碎說分開就分開，因此這段帶著裂痕的關係勉強維持著，若沒有經過修復，即使是小裂痕可能會隨著時間演變成大裂痕，以至於兩人的關係再也無法回到過去美好的樣子了。

修復裂痕是感情長久的關鍵

關於愛情，有一句話盛行著：「那個年代什麼東西壞了都想著修，現在什麼壞了都想著換。」如果你們的關係出現了破裂，但又不想離開這段關係，修復的技巧就至關重要，好的修復仰賴這四個能力：

1. 道歉的能力

因為面子問題，道歉對很多人來說並不容易，但真誠的道歉卻是最溫暖的語言之一，能讓彼此的心軟化而重新連結在一起。但為了討好而道歉可無法達到同樣的效果，這必須發生在一方或雙方省思到自己對對方造成的傷害後，而說出的真誠言語。

2. 原諒的能力

原諒和道歉一樣都不容易，要擁有原諒的能力，必須認知到再好的人都有可能會犯錯，能知道對方傷害自己並不是因為他很邪惡，而是因為他狀態不好、有脆弱的一面或是有自己的創傷，也就是接受人性是不完美的。要注意，原諒並不是無止盡的委曲求全、包容退讓，而是一種對於人性的同理。

3. 耐心教導的能力

在關係中，我們可能會希望對方可以學習一項習慣或行為，例如管理財產的能力、陪伴小孩的習慣、做好家務的能力等等，但卻時常展現得沒有耐心，例如在另一半犯錯時大喊著：「你為什麼每次都做不好。」這些看起來微不足道的小摩擦也是感情常見的裂痕之一。我們必須謹記，教導的本質是耐心和理解，我們可以提供一個寬容度讓雙方犯錯，容許在修復關係的過程中會遇到阻礙和挫折，並試著理解對方遇到的困難在哪裡，讓兩人可以往正向的方向前進。

4. 正向學習的能力

在伴侶關係中常見的問題之一，就是兩人永遠只看見對方的缺點，比如不夠貼心、不夠浪漫、不夠謹慎、不夠節儉等等，卻忽略了對方身上有自己值得學習的地方。若要修復感情的裂痕，看見關係中正向的一面是很重要的，兩人可以真誠的給予對方自己的建議和想法，也可以虛心接受對方給的回饋，才能攜手成長。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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