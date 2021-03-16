從林月雲到瓊瑤，不由人的是這份愛的自私淺薄

▲林月雲覺得之所以一再成了婚姻中的小三、摯友的情敵一事，是各種無奈，是命運造化弄人。（圖／截自芒果tv）

林月雲最近被很多人罵，很大的一部分是來自於明明這件事已經隨著時間逐漸被淡忘，結果好死不死當事人居然自己重提，而且還是在綜藝節目上說，理論上我們人做了會被罵的事應該是盡量低調，最好都不要有人想起，哪有可能還反而自己拿出來講，而且還是在媒體前說，這只有一種可能性：那就是當事人並不覺得本身真的做了虧心事，就像林月雲三番兩次和媒體表述的：「萬般皆是命，半點不由人。」所以林月雲覺得之所以一再成了婚姻中的小三、摯友的情敵一事，是各種無奈，是命運造化弄人。

無獨有偶，前段時間看到新聞報導平鑫濤前妻出書控訴瓊瑤介入他們的婚姻，好巧不巧某天我在咖啡廳看到這本書，就順手翻來看完，書中原正宮當然有自己的委屈，不過我也看到瓊瑤的說法，瓊瑤說自己才是委屈的那一方，明明是平鑫濤當年死命追求，不惜以飛車衝下懸崖自盡來拒絕分手，瓊瑤在百般不得已之下才接受平鑫濤。

瓊瑤的說法與林月雲似乎有同工異曲之處，兩位小三都覺得自己無奈與身不由己，才會當了婚姻中的第三者，都是男人不顧有婦之夫的身分來追求，才害自己擔上罵名。

我看了以後就在想，換成是我如果有個完全沒感覺的男人來追求，哪怕是他拿把刀架在自己脖子上我也絕對不會答應，追個二十年也無效，不知道是上個年代的女性比較容易心軟，還是很怕拒絕別人，但終究關鍵應該還是在於女方對這位有婦之夫也有好感。而問題就來了：當好不容易遇到一個心愛的人而且對方也愛你，唯一的問題就是對方已婚，這時應該告訴自己：「他們不適合，我才是適合他的人。」然後讓對方破壞自己的家庭，再以造化弄人當成說服自己的藉口，還是這份愛其實有其它的做法？

愛有很多層次，欽慕一個事業有成、風度翩翩的男子並想佔有他，就跟想要名牌包沒什麼兩樣，這是最淺薄的愛；不管這男人是成功失敗、即使他失意落魄、老病交加還能真心的疼惜愛慕他，那才是能看到盡頭的愛。不知道如果相識時平鑫濤或邱嘉雄事業失敗、又窮又病的話，瓊瑤與林月雲的愛是否還一樣炙熱無悔？

愛一個人，如果明知讓他選擇這份愛情的代價是拋棄他的家人，是要面對所有的輿論壓力，是要讓他編織無數的謊言去瞞騙妻子，是要讓他永遠不被長輩子女諒解，還是堅持著只有我的愛最偉大，其它關係都要讓路，這是無藥可救的自私。因為愛情的「愛」只是愛的其中一種，親情的「愛」、恩情的「愛」、甚至友情的「愛」也都是愛，為什麼就因為妳的愛情，別人就要磨損自己對丈夫、對父親、對好友的愛呢？

已婚還去跟外面女性放電勾搭的男人，再成功也是人品有問題，一個人對自己的承諾都無法負責，其它也沒什麼可說的了，婚姻有問題該做的是離婚，而不是找外遇。

而身為小三的妳又為何如此輕賤自己，莫非妳的人生除了愛到頭昏腦脹之外，再也沒有別的可以珍重，妳的名譽、自尊、教養全都不值錢，只要這個男人屬於妳其它都沒關係，父母的失望、朋友的惋惜、名聲的敗壞通通不要緊？這個男人陷妳於如此境地，他真的值得妳失去這麼多嗎？

有一種愛很難做到叫放手，如果喜歡一個人，雖然很喜歡很喜歡但是不可以，那為什麼不能把這份美好沉澱在心中，徐志摩深愛林徽音卻懂得自我犧牲，並不強迫，而林徽音雖未回應徐，卻給了他終身不滅的友誼，在他墜機後拿來機身殘骸畢生保存，徐林兩人相互敬重的愛，比什麼我命不由我之類的廢話來得真誠深刻多了。

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