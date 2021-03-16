女人內心話／為什麼男友都不懂我的意思？

談戀愛時常會發生這樣的事情，像我第一次談戀愛也是如此，常常我說什麼，男友就是不明白，不知道是裝傻還是真笨，一定要我明示直接說出口，對方才能懂，但偏偏第一次談戀愛，女人總是不喜歡直接說（覺得害羞、尷尬？），那時候真的和現在差很多，很多事很愛放心裡，常常東想西想的，和現在不同，對老公什麼話都直說，所以以前很多烏龍的事情常常發生，也常為此常吵架。

年輕時不明白溝通的重要性，常常各自生悶氣，直到我慢慢理解戀愛這回事，可以明白男人女人思考模式和回答都不盡相同，以至於有誤會是正常的。到底男女之間想法差在哪裡呢？

1.對男人需要有話直說：

我第一次要去男友家，想說沒見過對方父母，希望男友走下來帶我進去，最起碼要介紹一下，否則第一次去別人家（關係人不下樓這樣很怪），沒想到他居然就是死不下樓，認為我就直接上來就好。

我從小就認為去別人家要打招呼才有禮貌，不能直接登堂入室不打招呼的，但我也沒有直接解釋而是在外頭生悶氣，直到後來我才走進他家，還是先遇到他爸爸，對方先問我很多問題，他才下來解救我。

2.千萬別口是心非：

這類的小事真的不勝枚舉，我朋友也常發生她其實內心是希望和男友一起回家的，但口頭上又擔心男友累，於是她就開口說沒關係！那你回去吧！沒想到男友真的回去了，反而變她有點小悶，畢竟兩個人很久才見一次。我就告訴她，以後如果真的想對方那就直接說，不想要對方離開也直接說，不要內心繞了好幾回合，說出口都不一樣，這樣的口是心非男人很難理解的。

3.男人是直線思考：

之前有看一本書提到男人很難一心二用，看電視時就很難和你說話，這點我也有發現，我老公看電視就是無法和我回答問題，他會非常專注也需要很安靜，男人本來就比較直線思考，女人則是轉彎思考，所以很多時候我們如果沒有直說，男人真的很難明白，甚至常會無法理解到底你在發什麼脾氣？

4.男人喜歡說道理，女人喜歡憑感覺：

有時候女人只是要表達當下的感覺，但說出來的用詞卻會讓男人認為很嚴重，或是女人往往生氣的點是累積的點，而這個點男人並不知道，會讓兩個人為此爭吵不完，男人會認為你想說什麼就直說，不要一直放在心裡，女人會認為你根本不夠關心我。

其實，有時候爭吵過後會發現這根本沒什麼，多站在對方立場想，或是多思考一下其實對方只是和自己的想法不同，不需要拐彎抹角的說話，直說或許讓對方更明白，這樣就能減少爭吵和不愉快！

每個人吵架時，很容易變成另外一個人，什麼話都說得出口，想要刺激和傷害對方，卻忘了同理心和包容心，才能夠讓感情更好！

FB_薇薇weiisly

IG_weiisly888