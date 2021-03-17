沒有愛的婚姻，結與離都是悲劇

▲如果結婚時你是慎重的，那麼離婚時也不要有過多心理負擔—該承擔的責任承擔起來，該放下的痛苦勇敢放下（圖／截自《婚姻故事》預告）

在我的成長歷程中，我的家庭關係並不和諧，小時候最怕聽到一個詞就是：離婚。

怕什麼來什麼，每次父母一吵架，高潮部分常常是這樣：

媽媽惡狠狠地說：「我要跟你離婚！」

爸爸也毫不示弱：「離就離！」

再或：「你滾出這個家！」

「我沒攔著你，要滾你滾！」

……

從我記事起到國中，我們家的戰火從未停過。無數個夜晚，我像一隻受驚的兔子，躲在被窩裡用被角擦眼淚，那是我童年的夢魘。

也是從那時起，我變成了一個孤獨的人，十多年來，與父母基本上沒有任何內心的交流。我覺得他們一點都不懂我，而他們認為我是一個聽話的乖孩子。

然而，他們始終沒有離婚。我知道媽媽心裡並不好過，無數個日夜，她都長吁短嘆，寧願到四鄰八里聊天打發時間，也不願在家裡多待一刻。

隨著年齡的增長，大概到了國中，我對父母吵架這件事漸漸從悲傷變成憤怒。他們一吵架，我心裡就升起一股無名火，我真想對他們說：「你們離吧，不要吵了，我受夠了！」有一年，爸爸跟隨公司去西雙版納旅遊，回來時，除了帶回一大堆乾果之外，還有一疊風景區的照片。其中有一張深深地印在了我的腦海裡，畫面上爸爸和一位傣族姑娘喝交杯酒，面色紅潤。

第一眼看到這張照片，我單純地想到了「出軌」，同時又害怕爸媽離婚。於是，趁爸爸不在的時候，我找到一個打火機，在陽臺上把照片點著了。照片剛燒了一半，卻被弟弟發現，我慌慌張張趕緊把它埋進了花盆。

弟弟問：「你燒什麼？」

「沒什麼，一張紙。」我說。

他不信，非要挖出來看。

好吧，看吧，我已經準備好了對他展開思想教育：「這要是被媽媽發現了，又會吵架的，說不定他們會因為這個離婚。他們離婚了，你就會失去爸爸或者媽媽……」於是，他自己動手，把剩下的一半照片給燒了。

***

在若干年中，我既希望他們離婚，又不希望他們離婚，所以養成了一種極其矛盾的人格。這種矛盾型人格的外在表現就是優柔寡斷，看待任何事情都習慣用一分為二的觀點看，優劣好壞通通想一遍，最終反而難以做出決定。通常是在不得不做決定的情況下才豁出去—胡亂選擇，而後聽天由命。

總之，我的內心經常會有兩個思想的小人在打架，經常感覺到腦子裡被無數雜物所充斥，喜歡胡思亂想，對生活裡的一切都感到悲觀又無可奈何，沉浸在自我的世界裡不能自拔。

我對很多事情都失去了決斷能力，卻也養成了善於思考的習慣。我一度認為，自己之所以作文寫得不錯，無非是因為想得太多，內心的痛苦常常使我靈光閃現。

儘管我知道，我的爸爸、媽媽同天下所有的父母一樣，都深深愛著自己的孩子，但這樣的愛，並不足以讓我從痛苦中解脫出來。

我已經不怕爸媽離婚了，單親家庭也沒有那麼可怕。我見過不少單親的同學，人家不也生活得挺好嘛。想得更開一點，這麼多年的家庭戰爭帶給我痛苦的同時，也讓我的內心得到了修煉。

我的心已經堅硬得如磐石一般了，每當有人對我傾訴，我總能給他如沐春風般的開導，因為他所經歷過的，我很多年前就已經經歷過了。

***

二十幾歲，我還沒有結婚，有時候卻少不得要跟人討論婚姻話題，某次遇到的話題是：婚姻破裂，孩子還小，到底離婚還是不離？

我成了離婚的堅決擁護者。雖然我的父母沒有離婚，他們也確確實實是為了我和弟弟著想，不想讓我們成為破碎家庭的受害者。但我深切地感覺：表面完整的家庭對孩子的傷害或許比單親家庭更大。

在孩子的內心世界裡，肯定希望家庭是完整的，這是一種人類原始的情感訴求，但完整卻不意味著幸福。如果父母僅僅只是停留在保證家庭完整的層面，而不能從實質上讓家庭成員之間的關係得到根本的改善，那麼勉強的維持往往是痛苦的深淵。此時，不如橫下心來做個了斷。

離婚沒有什麼可怕的。只不過深受傳統觀念影響的人，把它想得太誇張了。既然能夠兩情相悅而聚，為什麼不能你情我願而分呢？但生活中我們時常看到的，往往是剛烈的愛戀、徹心的決裂，不少破裂的婚姻是不歡而散的，而和平分手的太少。

說得遠一點，為什麼非要到過不下去的時候才考慮離婚，而不是在結婚之前再慎重一點呢？

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金庸先生在《書劍恩仇錄》裡有句話說：「情深不壽，強極則辱；謙謙君子，溫潤如玉。」意思是，用情太深往往短命，生性好強容易受辱；君子要謙虛沉穩、優雅溫和。

說得玄乎一點就是：愛到深處，你已經在消耗自己的元氣了。既然真情與元氣一樣珍貴，為什麼要浪費在一個你不愛的人身上呢？

人世間，有很多東西是不可逆的，比如時間，「逝者如斯夫，不舍晝夜」；比如愛情，覆水難再收，破鏡難重圓。愛時，你天荒地老，不愛時，你拔腿就跑。

不負責任的婚姻，無論結與離都是一場悲劇。所以，也奉勸所有青年男女：不必急於結婚，也不要害怕離婚。如果結婚時你是慎重的，那麼離婚時也不要有過多心理負擔—該承擔的責任承擔起來，該放下的痛苦勇敢放下。

願天下有情人終成眷屬，願天下迷途者慎重如初。

文／魏漸

本文出自《20歲，才開始》高寶出版

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