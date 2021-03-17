情人伴侶的親密練習，五個增進感情的小動作

交往了一段時間，有些伴侶會在肢體上少了熱情。我認為維持身體親密接觸是很重要的，將某些增進感情的動作習慣落實於生活中，有助於雙方感受到情感的流動，情感流動之後更能繼續帶動身體上的互動，是正向循環呢！因此，請常和妳的另一半一起來做以下的親密練習吧！

1. 牽手：

牽手是一個再簡單不過的動作，但我發現許多交往時間很久的情侶或夫妻，走在路上已經不再牽手。牽手有一種安全感和歸屬感，也是一種宣示主權的動作。不是最親密的行為，卻能帶來心理上的富足感。牽手也代表兩人朝著同一個方向前進。

2. 摟肩：

摟肩有一種友好以及男人保護女人的感覺，如果天氣冷或是雨天共撐傘，更能感覺到男人給女人溫暖以及保護感。摟肩比起牽手更能夠傳遞親密感，女人被摟肩的時候可以小鳥依人靠著對方，也可以摟著對方的腰回應他，就會感覺更加親膩。

3. 親吻額頭：

親吻額頭的動作帶著珍惜感和祝福，就像睡前我們給小朋友一個親吻晚安一樣。當女人沮喪哭泣的時候，如果男人能夠親吻她的額頭，她會感覺到被心疼和被珍惜。相對的，若是女人讓男人靠在懷裡，親吻他的額頭，則令人感覺特別有母愛啊！

4. 擁抱：

擁抱是一個充滿能量的動作，我自己是不分性別年齡都很樂意給對方擁抱，特別是當我不知道該如何表達我對一個朋友的祝福或安慰時，一個擁抱就很有力量。男女之間的擁抱也分很多種，有時候身體貼著身體，緊緊的一個擁抱，就能傳遞想念、深愛，甚至是慾望。

5. 勾手：

有些人因為流手汗的關係，不太喜歡和別人牽著手，這時候妳就可以改為勾著手臂。勾手是一個親暱友好的動作，在國際禮儀上也讓男人表現紳士而不限定於有愛情交往關係才能做。勾著手走路時，兩個人是平行的，不會有一前一後的問題，能感覺到並肩同行感情好。

我非常重視生活中親密的身體互動，通常若其中一方有了情感上的轉移或疏離，也能從肢體動作中有所覺察。特別是平常親密互動多的伴侶夫妻，突然其中一方或雙方開始避開身體上的接觸，多半都伴隨著心裡的因素，察覺後一定要找機會了解問題所在，才不會因為忽略而造成雙方的情感惡化，最後到達無法挽回的局面喔！

到這裡找艾姬……

BLOG：艾姬的情慾故事

粉絲頁：我是艾姬-情癒撩慾系作家

FB傳訊：和艾姬說說話

姬情報報＆聊天諮詢服務Line@ : @agilove

追蹤艾姬的愛情語錄： instagram.com/aggie0129

加入艾姬TG頻道: https://t.me/agilove

和艾姬開房間(Clubhouse)請搜尋ID：@agilove