▲不要只敢去愛「匹配得上」的人，別因膽怯讓你屈就愛情！（圖／Shutterstock）

不要只敢去愛「匹配得上」的人，而是要去找「匹配得了你去愛」的人！

內在心魔讓你憂愁著自己條件不如人或不值得被愛，而每當只要有人遞出一些善意、給出一點好感，你便不問自己喜歡與否或適不適合，懷抱著他對你的喜歡，是源自一份上天的賞賜、是一種幸運，而你就此欣然接下這份喜歡，卻忘了自問你的內心！這種心態，讓你只敢去愛匹配得上的人，但這樣的愛情真的對嗎？

#不要只敢去愛「匹配得上」的人，別因膽怯讓你屈就愛情！

當你經歷過幾段感情挫敗後，難免會對自己感到質疑，疑惑著是否真的還有人會喜歡這樣的自己？之後，在尋找可能的戀愛發展時，總會傾向降低一點標準、放下一些堅持，只敢去愛那些你自認「你匹配得上」的人，哪怕那個人並不是你的首選，不是你的最愛，只要你認為他剛好是「你匹配得上」的人選，不會讓你端著自卑之心、不會讓你感到高攀不起，但這段關係卻不是你真心嚮往的愛情。

別因膽怯而讓你屈就了你的愛情！你值得更好的伴侶以及更美好的關係，只要你願意相信，你就會得到！但前提是，你得先消除自我貶低以及「匹不匹配」這件事，唯有先克服心魔，才能找到你真正期望的愛情以及對的人。

#感情中不存在外在條件匹配與否，只要夠愛什麼就都對了！

學生時期談戀愛全憑感覺行事，只要你喜歡我，我恰好也有點喜歡你，那就足已構成一段戀情的萌芽要素。然而，隨年紀增長並歷經社會化的洗禮，大人們談感情，喜歡與否先放一邊，對於外在條件匹配與否彷彿更為在意，舉凡外貌條件、學經歷、社經地位、家世背景⋯⋯都得一一媒合比對，「門當戶對」的刻板思維，卻也在無形中，讓許多處於相對弱勢的人打退堂鼓。

但現實卻是，只要夠愛，什麼條件差異都再也不成問題！只要你夠自信夠好並堅信你值得被愛，哪怕對方外貌條件再好、地位再高、工作能力再卓越，他依然會愛上這般自認平凡的你。

#匹配得了你的愛的人，才能讓你在關係中不委屈走得長久！

請先相信自己值得被愛，而這世界上，一定有那麼一個人能發自內心接納著這樣的你。在愛情裡，千萬別因為一時寂寞或是習慣陪伴，就屈就於一段不對等、不健康的關係，他配不上你的愛。

你值得一段被真心對待、被放在心的愛情，那種得要委屈求全或得靠討好博得關愛的戀情，真的不要也罷，寧缺勿濫。你絕對具備擁有真切幸福的資格，這並不是奢望，而是你得先去深信你、值、得。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男