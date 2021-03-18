「姊不隨便翻臉，但是吵架只玩真的。」30歲女人的愛情，能捍衛自己，也有讓步的魄力。

情侶在相處過程中，難免發生意見不合、觀念不同的情況，不要害怕關係摩擦，透過爭執局面說出彼此真正心裡話，撕開熱戀的包裝紙，有時更能拉近心與心的距離。學會三個吵架心法，真愛將為妳讓路….

1.不隨便翻臉，但是吵架只玩真的

遇到事情就輕易發脾氣，要男生自己猜哪裡做錯了、然後等對方主動認錯回來哄妳。這樣的循環容易形成感情內耗，並不能真的解決問題。

妳心裡要有個鬧情緒的度，適時給雙方遞個台階，情緒過了就算了。

不隨便翻臉提分手，但是一旦開砲必定條理清晰、有理有據。這裡指的不只是檢查手機、對話截圖等蒐證行徑，而是妳想說的話，要站在對方的世界觀去表達。男人看事情角度有時候很直觀，把話說狠，不如把話說清楚，讓他理解妳的底線，才能把憤怒的能量值用對地方。

把戀愛格局拉高，不需要各自猜測、試探底線，不把時間浪費在無理取鬧的消耗，但是要吵架就要有結果，這樣一來，妳每次發出負面回饋，對方就會知道妳並不是無理取鬧的消耗感情，而是認真地想解決問題。

2.跟對方吵架前，妳先跟自己吵一遍

說穿了，我們都是戀愛與關係裡的學徒，誰都不是神仙，誰也不完美。

今天事情已經發生了，妳不需要為難自己、更不需責怪咎責。但是妳必須要透過這個難題更了解自己一點，這個坎才能跨得過去。

開口找對方開戰前，妳得先捫心自問，自己發飆的理由是什麼，用刪去法釐清自己最在乎的事情是什麼？妳要先了解自己，才能讓對方理解妳的情緒，把愛情才能導向最理想的狀況。

戀愛規則是死的，人是活的，妳要站在實際面評估雙方的心性跟個性，在這件事情上能找到的平衡點在哪裡？妳能讓步的最後底線在哪裡？

每個難受的情緒都是一把鎖，總會剛好對到妳內心最深的缺口。現實有時候很殘酷、妳可能會看見不完美、不自信的自己，當妳勇敢正視自己的恐懼，並積極去調整、解決，這就不會再是弱點。

3.人設是劇情，現實才是愛情

真愛兩個字，說白了就是修改理想條件。

遇到一個喜歡的人就會懂得，紅綠燈可以改變秒數、鐵打的遊戲規則也能為他轉彎。因為真正的愛情，是妳能捍衛自我意志，也有讓步的魄力。

妳為了他不吃辣，他卻為妳種了一片辣椒園。一步一步把各自的世界相容在一起，最後變成我們的世界、和我們以外的世界。

以前那個非黑即白的自己，某個瞬間開始突然變得柔軟，理智至上不願妥協的價值觀，開始理解弱水三千、只取一瓢飲的意義所在。我們在彼此身上找到歸屬與自在，而妳想要的愛情，對方都願意溫柔聆聽。

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