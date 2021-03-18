蔡侑霖專欄／難道是自己工作經驗太嫩了嗎？30歲你得明白，不是老人變壞了，而是壞人全都變老了！

每天工作都是一種練習，包含與自己的理想共處、同儕間的平等應對，以及與上司、下屬的垂直溝通，「溝通」之後，才能更進一步去「執行」，那麼這類的常規，都屬於自己該完成的本份和義務。然而，職場上溫和謙遜待人，也不見得永保平安。事不關己、最沒有防備心的人們，往往就是吃悶虧的棋子。 NG的同事有百百種，你得用心思解密，上班除了好好打拚，還要學會打怪。

相安無事就是「傻人有傻福」？被開除也只是剛好而已！

大多數朝九晚五的上班族身處同溫層，逆來順受、安分守己地工作，辦公室裡不和同事爭鋒相對，每個月乖乖領薪水，日子安穩平順，這就夠了嗎？

當公司面臨「開源節流」的階段，員工的日常績效、部門營運產值就面臨上位者的評估。此時，職場上與世無爭的小白兔、如薪水小偷的資深老臣往往不見眼前危機。在職場互相較勁的平台上，過於安逸並非好事，工作產值、專業技能等才是此時明哲保身的平安符。平庸無奇的員工，往往是公司遣散的對象，被辭退的理由百百種，如「不符合期望」、「能力發展有限」、「與公司條規牴觸」等。公司也有花招百出的伎倆，利用「跨調部門」、「久待居留出差」等說法等著員工自願離職，省下資遣費，也讓公司盡快退保。

打著一張乖乖牌的員工們，「沉默是金」讓他們職涯路上安穩又長遠，但欠缺存在感、取代性高，反而成了一旁靜候的「待宰羔羊」，毫無價值。另一方面，有本事毛遂自薦的員工，對自己的專業有絕高自信，也有抱舔長官大腿的絕活，就算讓人討厭，你也不得不崇敬他們拍馬屁的技巧及手腕，足以存活至今。

家族企業及傳統產業更容易瞧見；不是老人變壞了，而是壞人全都變老了

職場上常有態度傲慢、倚老賣老的長輩，面對同仁、合作對象多是高傲口吻，甚至得理不饒人，宛如八點檔裡的後母，面對剛入職的新人只剩下頤指氣使的態度，口中只有不合乎常規的體制，表明要遵守公司的規矩及風氣，要你拿這輩子償還。然而，當他面對有地位的上司、有交換利益的同僚時，卻能矯情地百依百順，整體言行判若鴻溝，分不清他的真假人格。

在職場上，許多恃寵而驕的長輩，大多身處守舊的家族企業及傳統產業。當他們初入職場時，或許一路走來也被這樣對待，長時間的自卑不足、僥倖處事，演化成他適應環境的假面。幾年下來，不是老人變壞了，而是壞人變老了。年輕時，在追求、實行之餘，或許我們使盡全力也無法完成夢想。於是，許多大人窮到只能嚮往美好人生，卻只能在多年後發現自己原地踏步。

若因害怕改變而不想學習新事物，舒適圈固然安全，卻有如溫水煮青蛙，總有一天成為被習慣淘汰的大人。最後，若只能學會以惡意來應對比自己更無害、低階工作的人，甚至以阿諛奉承的態度對待比自己更有「商機」的對象，也只能成為又壞又老的人，活著就只為了等著被社會淘汰。

談戰績及加薪，你得比老闆更清楚自身優勢，過程要費心，成果不上心

身為對於未來發展有期待的人，若無法解除自身的恐懼，只會內心小劇場影響判斷。明確知道自身權益及自我價值的人，要談加薪要費心，但不要太上心。「沒膽」的談判只會白白浪費彼此時間，卻多了日後相處的尷尬氛圍。

談加薪，肯定要有備而來！談加薪、升職之前，也要確定自己的本事，是否有驚豔突出的表現、KPI績效也令人信服。身為一個公司職員，你對該職位的貢獻、未來有價值為何，你得比老闆更清楚，不然談判也只是一場空談罷了。

要嘛就是含金量高的工作到老，不然就得處心積慮換工作

大多數的上班族，都處於「得過且過、安於現狀」的溫室之中。想衝破低薪的關卡，得有遠見，計劃性地安排職涯。常聽到剛退伍、工作年資不到兩年的年輕朋友談及工作，「工作好、福利好、同事們相處也融洽，幹嘛換工作，一份工作到老不好嗎？」是，肯定好，但也要保佑自己在這家公司可以「長命百歲」，不會被後浪新秀沖上岸，進而莫名被淘汰掉的命運。

投入職涯，要嘛你得是幸運的菜鳥，第一份工作就是「含金量高」的好企業、好品牌公司，好好抓住浮木，成為公司的生力軍。若沒有好機運，就循序漸進，實踐三十歲前擁有三份工作的經歷，每份工作做兩年以上，最後一份工作的頭銜取得「管理職」主管頭銜。有了以上的專業基本盤，面試官眼中就是「經歷精采、穩定度算足夠、學習到三家公司不同背景文化、最後一份工作為主管職」，資歷上漂亮豐富，但也要保有「積極向上」的氣場。

若你即將邁入揮別二字頭，踏上三十歲門檻，請務必反思工作經歷、最近入帳的薪資水平、待過的每間公司的福利及制度、甚至下一份工作的自我定位、職務頭銜，若職務高升一階，也要思考是否能以「月薪」轉換成「年薪」。假使以年薪計算，是否包含津貼及福利、年中及年終獎金，有必要也得以合約來保障年薪及權利。踏入三十歲的新生活、新職涯，就得好好正視現實的成年禮，表面上彷彿是桌上談判的情局，其實是低薪轉高薪的「轉大人」中藥帖，吃得了就是人上人，吃不下就原地踏步。

從茶水間到會議室：是非八卦、興風作浪，請都保持完美距離

八卦常在職場的檯面下發生，如一齣浮誇的舞臺劇，看得台下觀眾拍手叫好、越是灑狗血，票房就越叫座，如果不想成為其中悲戚的主角，「識時務為閉嘴」才能杜絕是非。

職場求生術一：不回覆惡意及廢言。職場就是無聲的戰場，而社交軟體上的對話內容截圖相當簡單方便，卻也容易造成誤會引起的戰爭。學會面對謠言、廢言、是非輿論，都是必修的課題，不因害怕而逃避，迎戰才是破解惡意，察知動機的不二法則。如果你道行還不夠高，吃幾次悶虧後也會學到一些事。個人的真實情感及意見就放在心裡，避開是非的參與，瞎攪和只會「公親變事主」，菜鳥成為代罪的冤大頭！

職場求生術二：不多管閒人及閒事。不關你的事，就不要「住海邊」地越界管轄。職場上的所有文件往返、帳務出入，務必瞭解並留存所有「來龍去脈」，職場自保技巧的種種也得要知道。面對職場，不要得過且過、不要漫不經心，不然只會掉入精心設計的陷阱圈套。求職場小人退散，你得不介入是非，不散播八卦，不聽信謠言，成為善良而不軟弱的人。

許多人一份工作一做就是三、五年，甚至十幾年，固守著專業及技能，卻難以有突破的作為或新思維。若產生職涯倦怠或自我懷疑時，就強力地勉強自己繼續做下去。然而，表現上仍原地踏地，主管也看不見你是否有心努力或堅持。此外，在專業能力之外，你處事的積極態度、出缺勤紀錄，都是被考核的憑據。若一齣戲無法順利吸引觀眾購票進場，就得視察舞臺上的排場、硬體的恰當安排，但更重要的是表演者是否稱職。倘若你不適合這個舞臺的工作取向，就早點離開，不耽誤自己的前程，也不浪費公司的資源。正視自己的未來發展，才是對自己職涯上個人價值的尊重。

受僱於人，不代表你得要屈就，但你得先要讓自己值得。想擁有高薪，三十歲前得步步為營才能拔得頭籌，觀念也得跟上產業變化，才有機會為自己撕去低薪一族或者太嫩輕浮的標籤。

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