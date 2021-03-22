▲一個微小而且容易執行的規律行為或者是管理，卻是不可思議的力量來源，也是組成複合成長系統的元素。（圖／海苔熊提供）

建立你在關係裡的「原子習慣」：每天比昨天進步一點，兩人就可以慢慢更靠近一點

這幾天讀到本非常暢銷的書叫做《原子習慣》，看完之後才發現真的是相見恨晚，作者用非常簡單清楚的概念，來說明下面幾件事情：

• 為什麼你設定目標之後總是無法達成

• 為什麼好不容易建立的習慣又中斷

• 中斷習慣之後要如何重新開始

• 如何培養一個容易建立習慣的環境

• 是什麼讓你可以持續一個行為一直下去

表面上看起來是一本有關於「自我管理」以及「建立習慣」的書，很適合任何想要改變目前一潭死水的生活方式、或者是運動、調整生活作息的人。但實際上，我覺得也是一本在談如何「慢慢改變關係」的書。

關係裡的原子習慣

根據書上的定義，原子習慣是指：「一個微小而且容易執行的規律行為或者是管理，卻是不可思議的力量來源，也是組成複合成長系統的元素。」

這裡我要特別解釋一個比較不容易理解的概念叫做「系統」，我覺得更容易說明的字詞是「一系列促使事件發生的情境和前後因素」。把這個概念延伸到感情關係裡面，可能的例子如下：

1. 當他在約定好的時間沒有打給你的時候（事件），你就會覺得焦慮

2. 當你去查他的IG，發現他仍然有在看前女友的限時動態的時候（事件），你就會覺得生氣

3. 當你生氣、憤怒想要責罵他的時候（事件），你選擇壓抑自己的想法，怕爆炸之後他又說你情緒化

4. 當一件很微小的事情發生（例如，他忘了拿早餐店桌上找的錢），你就終於受不了，罵他每次跟你出來都心不在焉

發現了嗎，上面從第一點到第四點，每一個都是很小的事件，但這些事件組合在一起，再加上每一個事件之後你的選擇，變成了一整個系統，而這個系統，就會影響你跟他之間的關係。在每一個小事件發生的時候，你可能不以為意、甚至覺得如果告訴對方、對方可能會覺得小題大做，但長期累積下來，這些壓抑的東西，就可能讓兩個人的狀況越來越糟——直到無法挽回的那一刻。

改變你在關係當中的選擇

我們都知道，人生是充滿各種不同選擇的組合，而每一個選擇也會帶你通往不同的地方。如果你在某個時刻做出了一個選擇，不一定會影響之後你和他的關係太多，但倘若這些選擇累積起來都朝向同一個方向，有可能就會將彼此帶往地獄或者是天堂。

假設你已經了解上面這些「關係當中的原子習慣」運作的原理，要如何改善兩個人目前疏離、甚至是有一點讓你覺得不安的關係呢？

其中一個很簡單的做法，就是在每一個「事件」發生之後，嘗試用不一樣的方式來思考這件事件對你的影響，或者是做出和以往不同的選擇。比方說：

1. 當他在約定好的時間沒有打給你的時候（事件），你雖然有點焦慮，但你選擇告訴他：「你約定好時間說要打給我沒有打來，我覺得很焦慮。我考慮了才很久跟你說，不是要責怪你，而是要想一想下次發生這樣的事情我們可以怎麼樣一起面對這個狀況。」

2. 當你去查他的IG，發現他仍然有在看前女友的現實動態的時候（事件），你一方面覺得很生氣，一方面也開始思考為何自己需要不斷地去查閱對方的動態？是不是心中有某種不安？有沒有可能先從安撫自己的不安開始、而不是一直去爬對方的社群動態？

3. 當你生氣、憤怒想要責罵他的時候（事件），你選擇直接爆炸，表面上看起來好像讓事情變得更糟糕了，但也有可能藉由這個爆炸，讓一直無動於衷的對方真正了解你的看法是什麼。

4. 當一件很微小的事情發生（例如，他忘了拿早餐店桌上找的錢），因為前面的每一個情緒都有被你照顧到，所以這些累積下來的「水位」，並不會高到變成你們之間的拖累。

發現了嗎，同樣是這些事件的產生，但當你改變了每一個事件發生之後應對的方式，那麼每一次的小改變都會帶來一個小的「酬賞」，累積起來，會形成一個更大的系統，而這個系統就足以讓兩個人的關係進入正向的循環。

用溝通調整關係的目標

你可能會說，講起來好像很簡單，但是對方可能不願意配合，那怎麼辦？的確「關係當中的原子習慣」和「自己操作原子習慣」有一個很大的不同在於，你需要大量的和對方進行「溝通」，這也是為建立關係的不二法門，就像是如果你要減肥，少吃多動沒有別的選擇。也因為這樣，這裡有一個具體的建議：當你想要跟他討論、修復、甚至調整彼此的關係的時候，不要訂定一個太大的目標，例如——

• 我想我們變得更有安全感

• 我想要你更在意我

• 我覺得我很愛你但是你沒有那麼愛我

• 希望我們之間都不要吵架

你可以把這些目標調整成比較小、比較容易實現的項目，然後這樣的小項目，會讓彼此的壓力都變少，對方也才不會覺得跟你討論兩個人之間的關係，就好像進入了地獄。具體的例子像是這樣：

• 我想要比先前更有安全感1%就好

• 你只要多在乎我1%就好

• 我希望我們的爭吵，可以比前些日子減少1%

透過這種小小的調整，倘若對方願意和你一起實現，你會發現好像要讓兩人更親近，並不是這麼困難的事情，更重要的是，每一次你們達成的時候都會形成一個小小的「酬賞」（所以記得在對方達到的時候，要鼓勵對方），然後會讓你們經營這段關係更有自我效能。我經常覺得，關係就是一種「兩個人一起進行的習慣修煉」，當一段關係當中彼此能夠建立良好的互動習慣，並且把這些小小的習慣，變成一種可以不斷反饋、不斷製造新的渴望的來源，那麼那些原本很疏遠、很僵局的關係，就可能會被打破，形成另外一種新的契機。

海苔熊