小心孕期隱形殺手！年紀不大卻反覆流產？原因可能是「它」

30歲的陳小姐過去在27歲時懷上第一胎，原本滿心期待新生命的誕生，卻在懷孕3個月被醫師告知寶寶胎死腹中，之後3年她反覆流產3、4次，做盡一切檢查卻找不到病因，直到一次不孕症門診檢驗免疫功能，她才發現自己原來患有「抗磷脂抗體症候群」，而這正是造成她反覆流產的元兇…

流產有很多可能的原因，包括染色體異常、凝血功能異常、內分泌異常、子宮構造畸形…等。在這之中，屬於免疫疾病的抗磷脂抗體症候群因為較難在懷孕前檢查出來，許多患者都是在一再流產後才發現自己體內潛藏了這麼一個劊子手。

抗磷脂抗體症候群到底是什麼病？為何大多數患者要等到流產以後才會發現自己罹患此病？成功大學醫學院附設醫院內科部風濕科主治醫師吳俊欣解釋，抗磷脂抗體症候群是體內的抗磷脂抗體經由影響凝血系統的抗凝血蛋白、血小板或激化血管內的內皮細胞導致身體處於容易血栓的狀態，簡單來說就是一種由抗磷脂抗體引發的血管栓塞的疾病。

這個疾病的常見症狀為血小板減少、動脈栓塞引發腦中風或心肌梗塞、靜脈栓塞引發肺血管栓塞或下肢靜脈栓塞，其他像自體免疫溶血性貧血、肺動脈高血壓、視網膜中央動脈或靜脈栓塞失明、橫斷性脊髓炎、突發性耳聾…等也都是可能出現的症狀。由於這些症狀不一定會發作，就算發作也不會在外觀出現明顯表現，患者通常很難發現自己罹病。

胎盤栓塞 恐讓寶寶早產、死亡

大里仁愛醫院婦產科主任王文中表示，抗磷脂抗體症候群可說是孕期的「隱形殺手」，由於此症會造成血管栓塞，胎兒一旦無法透過胎盤獲得足夠的氧氣與養分，就會產生子宮內窘迫、生長遲滯、早產、死亡等問題，這也是為什麼罹患此症的孕婦往往容易反覆流產。

若曾經發生「連續3次以上懷孕不到10週流產」、「懷孕超過10週卻胎死腹中」、「因為子癇症、子癇前症、胎兒成長遲滯被迫提早讓寶寶出生」等任一種狀況，就要懷疑有可能是抗磷脂抗體症候群在作亂。

藥物控制 可大幅降低懷孕風險

如果發現自己罹病，但是又想要懷孕，有沒有方法可以降低孕期血管栓塞的風險？王文中主任指出，抗磷脂抗體症候群患者在孕期可以透過施打低分子量肝素（LMWH）或服用低劑量的阿斯匹靈（Aspirin）防止血液凝固，阿斯匹靈不只有預防血液凝固的功效，還能降低子癇前症及胎兒成長遲滯的風險，對穩定母嬰健康有相當大的幫助。

不過因為防止血液凝固的藥物容易造成生產出血量過多與產後大出血的問題，36週以後必須停止服用阿斯匹靈，並將低分子量肝素改為一般肝素。除了利用藥物控制病情，每次產檢都必須注意血壓及尿蛋白的狀況，以免血管堵塞演變成子癇前症。由於懷孕後期胎盤功能變差的風險升高，進入第3孕期以後最好每週回診一次確認胎心音變化及胎盤狀況。

8～9成患者 會合併紅斑性狼瘡

抗磷脂抗體症候群大致可分成「原發性」和「繼發性」兩種類別，原發性目前仍找不到確切病因，只知道可能與遺傳、感染有關，繼發性則多半會合併紅斑性狼瘡或類風濕性關節炎。吳俊欣醫師表示，由於台灣患者大約有8～9成會合併紅斑性狼瘡，這也讓育齡期女性成為罹患此症的高危險群。

雖然抗磷脂抗體症候群屬於免疫疾病的一種，而免疫系統異常的人通常會有不明原因的發燒、掉髮、手腳關節腫痛、持續性皮膚紅疹、腎臟發炎等症狀，但因為免疫系統異常的症狀十分多樣，患者在發病初期通常會忽略這些徵兆，從而增加了抗磷脂抗體症候群在孕期發病的風險。

曾中風、心肌梗塞 最好接受檢查

王文中主任提醒，2、30歲有意懷孕的婦女如果曾經出現中風、肺部栓塞、心肌梗塞等狀況，最好儘早安排抗磷脂抗體症候群檢查，免疫科醫師一般會透過「狼瘡凝血因子（Lupus Anticoagulant）」、「抗心脂抗體（Anticardiolipin Antibody）」、「β2醣蛋白抗體（Anti-β2GP1 Antibody）」等3項檢測診斷，當任一項檢查連續兩次異常且兩次檢查時間間隔12週以上，即可確定罹患抗磷脂抗體症候群。

我有抗磷脂抗體症候群嗎？

觀察重點1.連續3次以上懷孕不到10週流產。

觀察重點2.曾經懷孕超過10週卻胎死腹中。

觀察重點3.曾經因為子癇症、子癇前症、胎兒成長遲滯被迫提早讓寶寶出生。

＊出現以上任一種狀況，即有可能罹患抗磷脂抗體症候群。

紅斑性狼瘡 恐讓寶寶出生心律不整

在眾多免疫疾病中，除了抗磷脂抗體症候群會對懷孕造成風險，好發在年輕女性身上的紅斑性狼瘡也會對母嬰造成極大影響。王文中主任指出，紅斑性狼瘡患者在孕期有1/4的機率會合併子癇前症，如果本身血小板偏低或合併狼瘡腎炎，得到子癇前症的機率更高。此外，紅斑性狼瘡在孕期必須調整用藥，有可能增加發病機率，復發愈多次，對器官造成的破壞愈嚴重。

孕期無論是罹患子癇前症或是紅斑性狼瘡復發，都可能要提早引產，寶寶恐變成早產兒。除此之外，紅斑性狼瘡有可能造成胎兒生長遲滯（機率約10%～30%）、流產或胎死腹中，也可能讓寶寶在出生後罹患新生兒狼瘡或心律不整。雖然新生兒狼瘡出現嚴重症狀的機率不大，但寶寶仍會長出紅斑，肝功能也會受到影響。

6個月沒發病、腎臟健康 才能懷孕

正因為紅斑性狼瘡無論對媽咪或是寶寶都會造成一連串的風險，罹病的媽咪在懷孕前、後皆須做好充足準備。懷孕前須確保受孕前半年沒有發病、沒有罹患狼瘡腎炎、血壓功能正常；懷孕後須定期到免疫科追蹤疾病狀態、檢查肝腎功能是否被破壞、積極服藥抑制病毒活性。

這個免疫疾病 育齡期最常見

紅斑性狼瘡是育齡期婦女最常見的自體免疫疾病，好發於青春期，直到停經前都有可能發病，臨床上也曾經出現停經後發病的零星個案，但比例極少。

孕期服用奎寧 可有效穩定病情

有些紅斑性狼瘡患者因為擔心藥物影響胎兒，在孕期自行停藥，卻不知道其實大部分治療藥物均可在孕期使用。吳俊欣醫師表示，除了少數具有細胞毒性及代謝拮抗的藥物不能用，患者在孕期基本上可以正常服藥，任意停藥容易讓疾病失去控制，也不利於寶寶發展，最好不要在沒有與醫師討論的情況下自行停藥。王文中主任強調，奎寧在孕期可以有效抑止紅斑性狼瘡發作，阿斯匹靈則有預防子癇前症的作用，孕期最好持續服用這兩種藥物，確保疾病得到控制。

除非反覆流產 孕前不必做免疫檢查

雖然抗磷脂抗體症候群會對妊娠造成不小的風險，但只要在孕期定期服藥控制病情，並在產檢時確實檢查胎盤狀況，還是有很大的機率可以成功生產。紅斑性狼瘡不可控的因素較多，懷孕前應確認病情獲得良好控制，懷孕後除了定期產檢，也要持續到免疫科追蹤，以免出現突發狀況。

吳俊欣醫師提醒，罹患自體免疫疾病的媽咪在懷孕以後應該向婦產科醫師充分說明疾病狀況，並提供目前服用的藥物，以利醫師調整用藥。由於臨床上免疫疾病造成的流產比例並不高，除非出現反覆流產的狀況，否則不必特別在懷孕前做免疫檢查。

本文出自嬰兒與母親