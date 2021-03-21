▲陳意涵：我們永遠都在追求得不到的東西，但我覺得真的不需要，給大家的建議就是「愛自己」。（圖／截自《她們創業的那些鳥事》粉絲專頁）

《她們創業的那些鳥事》／陳意涵：「妳已經完美了，妳應該要找到一個人認同妳的完美」

陳意涵快問快答：

Q：夏芷、小蔦、美季這三個角色，覺得性格哪個更像自己？

個性其實滿像夏芷，很逃避自己的個性。

Q：對於正在尋找Mr. Right的女孩們，妳覺得可以給她們什麼建議？

夏芷的想法就是，要找到一個比自己更愛妳的人，一個跟他在一起時不會變得很卑微的人。像武樹（柯有倫飾）就會讓妳愛得很卑微，他予取予求，要滿足所有他的需求。但其實每個人都有自己的個性，現實生活中，很多女生找到一個對象後就會覺得「天啊好棒喔，這就是我想要的人」，卻愛得很卑微；「我要努力運動、配合你，變成你想要的那個完美女孩」， 但其實原來的妳已經完美了，妳應該要找到一個人認同妳的完美。我們永遠都在追求得不到的東西，但我覺得真的不需要，給大家的建議就是「愛自己」。

Q：劇中夏芷對人生和感情有另外的選擇，妳怎麼看待這件事？

我覺得滿特別的。其實說也奇怪，我好多部戲都沒有跟任何人在一起，例如《比悲傷更悲傷的故事》，我跟男主角都是純純的、同居不交往，在《她們創業的那些鳥事》裡義男也是那種「宇宙最靠譜學弟」。

可能我自己也是那種閒不下來的人，所以都接一些很忙碌的角色。我大部分的角色都沒有善終，《愛Love》、《聽說》、《軍中樂園》、《華麗的挑戰》也沒有，似乎人生很完美的時候，戲通常就演一些比較慘的。

Q：對於「創業」的想法？

我小時候的夢想，其實到現在也是，如果真的要創業， 我非常想要開早餐店。每次看到早餐店的煎台，就會很想要把很多東西放上去煎， 然後這樣翻、那樣炒的。我喜歡到甚至買了個攜帶式的鐵板燒，可以插電轉火，露營的時候都會帶它。現在我的新家也做了一個煎台，早餐都要在上面弄。我很喜歡很忙碌的事情，一定要一直忙一直忙，而不是慢慢煮咖啡。我覺得早餐店或是章魚燒店那種忙碌感很充實，你看章魚燒店，灑完麵粉之後要馬上放章魚，放完章魚後，又要放上其他東西，又要翻轉，一直這樣很忙碌地作業著，我會感到很開心。

Q：對觀眾推薦這部戲的理由？

嗯，我講一個田野調查好了，因為我滿久沒有回來台灣拍戲了，私下詢問劇組發現，十個人有九人都說這是他們拍過最開心的一部戲。我覺得，如果一部戲是你拍得很開心的話，整個劇組的磁場都會很好。因為磁場很好，整個團隊會願意為這部戲付出更多東西，而確實，我覺得這是我拍過非常開心的戲，每天都等不及，發自內心，好像自己不是在上班，彷彿跟角色一樣真的在創業。出道這麼多年，很久沒有這種感覺了（笑）。

本文出自《《她們創業的那些鳥事》製作全紀錄》春光出版

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