作家H：如果十分懷疑，自己未來的婚姻會幸福，為什麼要把小孩，也一併拖下水呢？

▲這陣子發現自己已經懷孕，目前是達成共識會生下這個寶寶，然後先公證，但是我真的一點開心喜悅的感覺都沒有，很茫然，不知道該怎麼辦⋯。（圖／Shutterstock）

H先生，您好。

和男友交往了快五年，同居也將近四年了，最近有個問題困擾著我，我不知道自己是因為生病了還是不愛了？其實我也不確定自己是否有憂鬱或是焦慮躁鬱之類的心理疾病？

（先說明，和媽媽感情不好，媽媽常常情緒勒索，每次和我說完話我自己會陷入無止境的憂鬱，大哭，崩潰，最後索性封鎖，不想再看到任何媽媽打的文字來刺激我，影響自己的心情）前幾個月開始，發現自己突然變得什麼事情都不感興趣，只想自己一個人待在家，連去上班都覺得煎熬，常常失眠，只能靠安眠藥入睡，對男友開始不耐煩，也不想被碰，更別說親密關係了，之前曾有幾段感情到最後好像也是這種感覺，好像只是習慣有個人陪在自己身邊，但這次是連對自己想要的欲望都沒有了，完全是0，無論是心理還是生理，所以我前面提到，不知道是因為心理的因素造成我對所有事都無感了，還是對男友只是一種習慣，已經沒有愛了⋯⋯

最重要的是這陣子發現自己已經懷孕，目前是達成共識會生下這個寶寶，然後先公證，但是我真的一點開心喜悅的感覺都沒有，很茫然，不知道該怎麼辦⋯

H這樣說

我看完之後，也跟妳一樣感覺：「很茫然，不知道怎麼辦⋯⋯」

畢竟，如果說妳對連自己想要的慾望都沒了的話，怎麼會最後的問題反而是「這陣子發現自己已經懷孕」呢？妳連自己的慾望是否會造成有可能產生小孩這麼大的一件事情，都無法判斷，再加上，妳提到被母親情緒勒索的部分，我真的可以認定妳，或許真的有憂鬱或是躁鬱方面的問題⋯⋯

然而令人擔心的是，如果真的如此⋯⋯如果妳真的跟現在同居男友如此無感情，如果妳真的有精神上的問題，那麼為什麼又會發生關係，又會那麼地不做防護措施，就這麼恣意地縱容彼此的慾望，為什麼要讓這孩子，無辜地出現在這個世界上，為什麼要這種時間點上，組織你們的家庭呢？

就算不為了自己著想，也希望妳可以為了孩子著想。我不贊成隨便拿掉生命，但是如果你跟未來的老公之間都已經沒有愛，連這個婚姻未來是否會幸福都是負面的推測的話，又為什麼，要把自己跟小孩，放進這樣的生活裡面呢？

先把自己的身心都調整至相對健康的狀態，再來討論這種人生大事，或許，比較不會耽誤到太多人的幸福！

希望妳三思！

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